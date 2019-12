HOROSCOP 2020 va fi anul marilor transformări pentru majoritatea nativilor

Berbec - Succes profesional, transformari in scena dragostei.

Pentru tine anul 2020 este un an al marilor schimbari, in general de personalitate. Acolo unde nu ai avut curaj sau acolo unde ai fost impulsiv va trebui sa te schimbi. In dragoste, 2020 te va schimba si te va invata sa iubesti romantic, implicat, boem.

Pe plan profesional vei inregistra cea mai mare crestere din istoria familiei tale, daca ai curajul să-şi accepti cu adevarat competenta. In toamnă vor aparea lectii pentru a tea juta sa constriesti varianta ta cea mai buna. Tot ce iti doresti se implineste in primele 2 luni din an.

Taur – Recunoastere, transformari in business

Succesul tau poate veni din strainatate sau din dezradacinarea ta pentru a putea cuceri drumul succesului cu toate abilitatile si cu toata competenta. In dragoste se pot ivi mari incercari, poti primi declaratii pline de romatism sau poti regasi o iubire de pe vremea scolii.Profesional vei avea un parcurs exceptional in ultimele 2 luni din an. Atentie la sanatate, in special la aciditatea din organism. Ai investitii de facut pentru businessul tau in primavara.

Gemeni – 2020 aduce transformarile cele mai mari

Transformari importante se produc pe drumul vietii tale de 2-3 ani, dar cele mai mari urmeaza in 2020! Un an magic sau un an greu, depinde de tine. Scopul acestor transformari este acela de a deveni competent si in zona spirituala a vietii tale si de a reface conexiunea cu cele mai mari valori personale, astfel vei fi favorizat. Daca spiritul este separat de tine si daca tu cauti in material satisfactiile, atunci posibil ca lectiile spirituale sa vina sub forma unor vesti foarte neplacute. Urmeaza ca anul 2021 sa aduca fericirea daca vei fi pregatit pentru ea. O dorinta iti cere multa determinare. Atata determinare cat nimeni in familia ta nu a avut. Trebuie sa fii cu adevarat unicul si deschizatorul de drumuri. In dragoste apar schimbări positive.

Rac - Succes relational si profesional, cu mult efort

2020 te sustina in drgoste si sa te ajute sa avansezi in etapele de cuplu. Este un an in care poti primi binecuvântarea astrelor daca esti singur sau poti realize lucruri mari impreuna cu persoana iubita. Profesional, trebuie să depui mult efort si sa dai dovada de multa motivare daca vrei sa atingi competente majore.

Sanatatea poate sa iti aduca neplaceri in lunile Mai – Iunie. Tu inca traiesti perioada cea mai savuroasa a vietii tale, o perioada care iti sunt oferite toate resursele de care ai nevoie pt a creste.

Leu - Cele mai mari rezolvari, succes profesional

Un an de mari realizari profesionale se pregateste pentru tine. Lectii de apreciere, de curaj, forta sau incredere pot sa te ghideze in evolutia ta pe parcursul acestui an. Este un an de reformulare a viitorului, de regandire a traseului tau prin aceasta existenta si eventual de a restabili prioritatile si a regandi viitorul. Multe trebuiesc schimbate si vei observa acest aspect. Unii dintre nativi pot primi o sansa reala in alt oras, alta tara, daca isi doresc acest viitor. Perioada cea mai benefica Ianuarie - Mai. In dragoste poti face pasi mari si declaratii importante. Atentie al sanatate in lunile Iunie - Iulie.

Fecioara - Un an al extremelor pentru tine, intre bal si spital

Pentru tine, 2020 este anul ce poate debloca multe lucruri pentru a-ţi primi puterea si competent, daca vei sti sa-ti pastrezi motivatia. Luptele tale vor fi mai degrabă spiritual. Ai nevoie sa iti conservi energia si sa te tii departe de duşmani.

O poveste pasională de dragoste si o alta poveste din interes pot fi prezente in viata ta relaţională. Profesional, apar lecţii pe zona de comunicare, concentrare, intelegere. Atentie la sănătatea unui părinte sau a cuiva drag.

Balanta - Succes in planurile personale si povesti de dragoste

Pentru tine, 2020 vine cu realizari mari in plan familial. Dacă te gandesti la achiziţionarea unui imobil sau înmulţirea membrilor familiei este un an minunat. Pentru cei singuri, 2020 aduce o şansă importantă. Interacţiunile cu ceilalţi pot fi lecţii de personalitate si esti in anul in care trebuie să iti susţii si sa iti motivezi persoana iubita, sa fii acolo si sa fiti o echipă bine armonizata. Dacă vei fi prea autonom, independent sau daca respingi cu uşurinţă nevoile celuilalt, atunci lecţiile si reproşurile te vor invata cum sa corectezi. Acest an îţi aduce marea ta poveste de dragoste, redescoperirea iubirii: in tine si in exteriorul tau.

Scorpion - Realizari intelectuale majore, transformari

Pentru Scoropioni, 2020 va fi anul marilor schimbari. In primul rand iti vei schimba ideile si modul de gandire, mai ales dupa lunile Mai - Iunie. In ceea ce priveşte profesia, va fi nevoie sa depui mult efort in toamna acestui an. Atentie la boli cu transmitere cu sexuala in aceeasi perioada.Daca vrei sa patrunzi pe alte domenii sau sa faci pasi mari in zona de vanzari, este anul cel mai benefic. Dragostea iti va rascoli toata fiinta si celulele pentru a te reconstrui si pentru a conserva starea de bine la interior. Pentru unii native este foarte important sa inceapa activitati sportive.

Sagetator - Mari realizari financiare, dar atentie la sanatate

2020 este anul care iti va arata daca ai invatat sau nu lectia increderii in ultimul deceniu sau daca urmeaza sa o inveti in deceniul urmator. Un an exceptional in plan financiar, dar si investitii pe masura. Riscurile si excesele pot fi parte din acest an mai mult decat in ultimii 10 ani. Motivarea si competenta sunt pentru tine caracteristici primordiale in prima parte din an.

In cuplu poti avea parte de unele incercari, iar pentru cei singuri se poate preconiza un nou mare pas in a doua jumatate de an.

Capricorn - Efort si competenta, transformari in plan personal

Nici un alt an nu va mai fi ca acesta pentru tine. Tot ce ai nevoie sta in puterea ta si totul merge pana acolo unde imaginatia ta poate ajunge. Poti realiza cele mai mari lucruri din aceasta existenta si poti atinge orice tel si orice nor.Un an complet si plin de energii ce te ghideaza si te sustin. Doar tu sa fii capabil sa faci pasii de inceput, sa urmezi calea, sa tii miza.

Varsator - Cele mai mari revelatii, un an spiritual

Pentru tine 2020 are 3 perioade. Primul trimestru, Ianuarie - Mai este cel mai rascolitor. Ai nevoie sa iti imbunezi ingerii, demonii si starile. Trebuie sa gasesti pacea in tine, indiferent de frici si conservând resursele de care dispui. A doua perioada Mai - Noiembrie este una foarte complexa daca nu ai invatat ceea ce ti-e bine, atentie la eforturi, la nervozitate si la accidentari.

Unii nativi ar putea descoperi ca sunt tradati, inselati de cineva apropiat si drag. Ultimele saptamani din 2020 vor fi cele care te vor impinge in evolutie astfel ca 2021 vei urca pana la cea mai inalta treapta pe care o poti atinge in aceasta existenta. Competenta reala si profunda iti va face viata mai frumoasa si mai usoara si va da startul unui nou deceniu magic pentru tine.

Pe plan sentimental ai parte de o dragoste intensa sau revenirea unei povesti din timpul facultatii.

Pesti – Vi se implinesc cele mai mari dorinte

În 2020 te poti casatori sau vei avea in familie o nunta . Iti implinesti cele mai arzatoare dorinte. Unii nativi vor avea protectia unor persoane de o mare valoare, altii pot realiza mari spectacole sau mari expuneri in public. In plus, pentru unii nativi se prevede schimbarea casei si noi radacini, investitii si începutul unui business. Energie proaspata in toate ale vietii, motivare financiara, competenta si realizari familiale.

Comuncarea cu cei dragi va fi foarte importanta, atentie la santataea unui parinte sau a cuiva drag in Mai - Iunie.

Horoscop realizat de astrologul Maria Sârbu