Downshifting: Renunţăm la carieră pentru alte nevoi mai importante?

Am auzit prima dată de downshifting în 2007, la începutul carierei mele de psiholog, când un coleg mi-a citit povestea pescarului din Mexic, care se întâlneşte cu un milionar. Dialogul lor face referire la termenul de downshifting, care presupune schimbarea carierei sau a stilului de viaţă dintr-unul plin de satisfacţii financiare, dar stresant , pentru unul mai puţin solicitant şi mai puţin plătit, dar mai satisfăcător.

Probabil fiecare dintre noi a auzit de o astfel de poveste în viaţa reală. Recunosc că pe mine m-a marcat această poveste şi adesea m-am gândit la mesajul ei privind alegerile pe care le facem legat de calitatea vieţii.

Aşadar, în viaţa unor oameni, la un moment dat, se pune problema de a face o schimbare majoră de stil de viaţă, care are un puternic impact asupra calităţii vieţii. Cum ajung oamenii în acest punct? Ce beneficii au făcând astfel de schimbări? Sunt răspunsuri care ne pot inspira în deciziile pe care le luăm în propria viaţă.

În general, acest tip de decizie apare în viaţa persoanelor care au avut o orientare puternică spre viaţa profesională şi au construit o carieră impresionantă, prin eforturi semnificative.

De regulă, această alegere a fost însoţită de mari satisfacţii şi venituri financiare bune, dar şi de renunţări, amânări ale momentelor cu valoare personală.

„Toţi prietenii mei mă etichetaseră drept workaholic şi nu a crezut nimeni că voi renunţa la jobul meu bine plătit şi la poziţia pe care o ocupam în compania pentru care lucram de 8 ani. Dar am făcut-o şi cred că a fost cea mai bună decizie.

Deşi câştigam foarte mult, am realizat că da, şi consum mai mult, cumpăr mai mult, iar acest «mai mult» nu îmi dă, de fapt, nicio satisfacţie. Am renunţat la poziţia pe care o aveam, iar partenera mea de atunci a renunţat la mine. Motivul declarat fiind că mi-am pierdut minţile. Cert e că m-am regăsit pe mine.

Acum am un loc de muncă decent, care îmi acoperă perfect nevoile de bază, lăsându-mi timp şi energie pentru tot ceea ce îmi lipsea înainte: relaxare, hobby-uri, prieteni ... şi o relaţie de cuplu autentică, în care sunt valorizat pentru ceea ce sunt şi în care am timp şi dorinţa de a mă implica. Înainte, pe primul loc era mereu jobul, nu exista alternativă dacă voiam să am randament şi să fac performanţă. Doar că nu acesta este rostul meu în viaţă... performanţa. Mă simt mult mai împlinit acum, aşa cu... minţile mele pierdute.”