Adevărul despre Blue Monday, cea mai deprimantă zi din an: Un truc de PR pentru a vinde vacanţe

A treia zi de luni din ianuarie este considerată cea mai deprimantă zi din an şi a fost numită Blue Monday FOTO Shutterstock

În 2005, psihologul Cliff Arnall din Marea Britanie a găsit o formulă pentru a identifica cea mai deprimantă zi din an. Astfel, acesta a ajuns la concluzia ca a treia zi de luni din ianuarie este cea în care nefericirea atinge cote maxime.

Pentru a ajunge la acest rezultat, a creat o adevărată formulă matematică, pentru care a luat în calcul mai mulţi factori: zilele scurse de la Crăciun, datoriile acumulate după cheltuielile de Sărbători, condiţiile meteorologice, încălcarea obiectivelor stabilite pentru noul an (începererea unei diete, renunţarea la fumat sau alcool etc.). Toţi aceşti factori cumulaţi conduc către cea mai deprimantă zi din an, potrivit lui Arnall.

