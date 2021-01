8 feluri în care să foloseşti profilele decorative pentru o amenajare cu detalii în stil clasic

Doi designeri de interior ne oferă câteva idei despre cum putem aborda stilul , fără să lăsăm portofelul să sufere:

1. Alege profile de pereţi din PVC

Te-ai îndrăgostit ce cel mai popular model de profile decorative, acela cu dreptunghiuri paralele în basorelief, de aceeaşi culoare cu jumătatea inferioară a peretelui? Designerul de interior Iulia Văculişteanu de la Designful crede că un mod eficient de a economisi şi de a realiza un proiect de succes este să te îndrepţi spre materiale mai ieftine.

“Din fericire, în acest moment se găsesc diverse profile decorative cu preţuri accesibile (din PVC sau poliuretan sau polimer dur), care pot fi vopsite şi extrem de uşor de montat”, explică ea.

2. Comandă o rozetă din polistiren

Alegere necostisitoare, efect garantat

În spaţiile amenajate în stil clasic, tavanul poate fi decorat cu o rozetă sau un alt model central 3D. Iar dacă îi ataşezi şi un candelabru cu un look preţios în mijloc, efectul va fi spectaculos, completează designerul de interior Beatrice Marta de la Something we design.

Vestea bună este că rozetele accesibile pot fi comandate aproape de la orice magazin de bricolaj. Cele din polistiren se încadrează bine pe tavan şi sunt foarte ieftine.

3. Foloseşte poliuretan pentru grinzile decorative de tavan

Grinzile decorative pot arăta bine chiar şi într-un apartament de oraş, dacă tavanul este suficient de înalt

Poţi folosi poliuretan pentru profile decorative sub forma unor grinzi de tavan, potrivite nu doar pentru cabanele de la munte, dar şi pentru mansarde sau apartamente cu tavane înalte în stil boho-chic sau chiar şi scandinav.

Majoritatea vin deja vopsite în culoarea şi textura lemnului şi pot fi comandate de la magazine cunoscute. Cu siguranţă, vor fi mai accesibile decât o bucată de lemn masiv prelucrată.

4. Rezumă-te la un brâu la jumătatea peretelui

Nu doar înlocuind materialul de bază poţi economisi, dar şi înlocuind modelul ce necesită o cantitate mai mare de materiale. Look-ul pereţilor împărţiţi cromatic la jumătate, pe orizontală, poate fi obţinut cu un brâu simplu ataşat de marginea primului nivel de vopsea, propune Beatrice Marta. În loc de dreptunghiuri paralele, te poţi rezuma la această soluţie care se poate dovedi nu doar creativă, dar şi estetică.