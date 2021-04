„Nevoile mele sunt mai importante decât ale tale”: Cum recunoşti relaţia cu un narcisist

Ce înseamnă să fii o persoană narcisistă

Termenul de „narcisist” provine din mitul grecesc al lui Narcis, un tânăr frumos care se credea mai bun şi mai chipeş decât ceilalţi şi care ajunge să se îndrăgostească de propria sa imagine reflectată în apă şi moare încercând zadarnic să-şi îmbrăţişeze chipul oglindit.

Sigmund Freud este primul care foloseşte acest mit pentru a descrie o tulburare psihică, definită drept „o iubire de sine bolnavă” observată la pacienţii săi.

Un narcisist desăvârşit şi iscusit foloseşte legătura familială, profesională sau amoroasă pentru a-l supune pe celălalt . Are nevoie de această apropiere pentru a putea să-şi exercite influenţa şi a nu-i permite victimei sale să se distanţeze.

În relaţia cu un narcisist vei descoperi că este rece în interior, nu cunoaşte sentimentul culpabilităţii şi adesea îi învinovăţeşte pe ceilalţi . Valorile, sentimentele şi comportamentul său se schimbă în funcţie de oameni şi de context.

La exterior este amabil şi poate simula compasiunea şi simpatia. Este seducător şi, dacă este nevoie, poate fi şi serviabil atâta timp cât îi este de folos să-şi atingă scopurile. Nu ţine cont de nevoile şi sentimentele celuilalt, se serveşte de victima sa pe care o manipulează, o izolează şi o determină să facă ce vrea el.

În relaţia cu un narcisist, el este cel egocentric şi pretinde perfecţiunea din partea celuilalt. Narcisiştii au mereu impresia că sunt deasupra legii şi astfel nu le este deloc dificil să încalce graniţele personale ale altora.

Devenirea şi comportamentul unui narcisist

O persoană narcisistă va acţiona doar pentru a-şi pune în valoare egoul. Este adesea arogantă, incapabilă de introspecţie şi nu tolerează critica. Atunci când se simte ameninţată poate să devină impulsivă şi să acţioneze într-un mod agresiv.

Are nevoie să fie admirată şi invidiată. Depresia îi dă târcoale adesea pentru că la cel mai mic eşec sau situaţie umilitoare, ea se scufundă în sentimentul de insatisfacţie personală.

Persoanele narcisiste suferă de ceea ce DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) defineşte a fi rană sau ofensă narcisică, adică sunt foarte sensibili la critică. Chiar dacă nu arată acest lucru, îi macină în interior, lăsându-le un sentiment de umilinţă, degradare, distrugere, vid interior pe care îl maschează faţă de exterior prin dispreţ, mânie sau sfidare faţă de ceilalţi.

Nimeni nu se naşte narcisist, ci devine de-a lungul timpului. Lipsa de recunoaştere din partea părinţilor, indulgenţa exagerată, admiraţia excesivă, oferirea de atenţie şi dragoste doar când copilul are anumite realizări, toate acestea pot determina o deficienţă a egoului la vârsta adultă. Copilul ajunge astfel să poarte povara unei neîncrederi de sine paralizante şi a sentimentului de a nu fi îndeajuns de bun.

Femeia narcisistă

Când şarmantă şi seducătoare, când manipulatoare şi arogantă sau dulce şi bine intenţionată versus autoritară şi colerică, femeia narcisistă foloseşte mai multe comportamente contradictorii şi plantează sămânţa îndoielii şi a confuziei în sufletul partenerului său.

Are tendinţa de a trece rapid de la o persoană agreabilă în public la un adevărat călău în viaţa privată, din acest punct de vedere, relaţia cu un narcisist fiind extrem de confuză.

„Nu înţelegeam cum reuşea să fie o persoană atât de plăcută şi apreciată de toată lumea, iar în intimitate, când eram doar noi, să se transforme într-o viperă plină de critică, reproşuri şi nemulţumiri. Mereu eram acuzat că mă uit la alte femei, că dacă intru în vorbă cu vreuna vreau să o înşel. Tot timpul eram fie fraier – când nu îmi vedeam interesul la muncă, fie oportunist, considerându-se ea folosită. Toate printre multe mesaje că nu mai găsesc alta ca ea, de calibrul ei, care să se uite la unul ca mine. Partea proastă este că mult timp am simţit că nu sunt suficient de bun. Chiar credeam că sunt norocos ca o femeie ca ea să se uite la unul ca mine. Era foarte frumoasă, dar şi extrem de nocivă. Ne-am despărţit (cu greu) după trei ani de relaţie epuizantă, iar asta pentru că eu am început psihoterapia... pe ascuns. Credeam că îmi pierd minţile. Apoi am înţeles modul ei de manipulare şi am reuşit să mă eliberez.” povesteşte Raul, 40 de ani.

Femeia cu această tulburare de personalitate se bazează pe manipulare, îşi satisface nevoile şi dorinţele folosindu-se de ceilalţi. Are o nevoie obsedantă de a fi admirată şi recunoscută.

Cum o recunoşti înainte de a te îndrăgosti

Lasă impresia că te ascultă atunci când vorbeşti, însă mintea ei este prizonierul propriului ego. Poti să verifici dacă este atentă repetând ce ai zis şi vei observa că nu-şi aminteşte cele spuse anterior. În plus, majoritatea discuţiilor tind să se învârtă în jurul persoanei sale: realizările sale, familia sa, serviciul său, călătoriile sale, etc.

Va arăta, de fiecare dată când se iveşte ocazia, că are lucruri de firmă (haine, genţi, pantofi , bijuterii, etc.) pentru că este în pas cu moda şi are gusturi excelente. În egală măsură, nu va spune niciodată „nu ştiu” şi pe orice temă va conduce discuţia ca un specialist.

Va arăta interes faţă de cunoscuţii tăi cu statut social ridicat şi va pune masca amabilităţii perfecte atunci când o vei contrazice, însă vei putea observa cu uşurinţă descumpănirea şi indignarea ce nu le poate disimula în totalitate

Îţi va spune ce vrei să auzi şi „îţi va lua ochii” pentru ca apoi să descopere cu uşurinţă punctele tale slabe.

Relaţia cu un narcisist este complicată, femeia cu astfel de profil fiind una care reproşează zilnic partenerului tot ceea ce face şi ar trebui să îmbunătăţească. Partenerul nu este auzit, văzut sau apreciat. Sentimentele sale sunt ignorate sau desfiinţate.

În cuplu, relaţia cu femeia narcisistă este o una de codependenţă, în care partenerul are mereu grija de ea şi de tot, unde toţi trebuie să graviteze în jurul ei pentru a o face fericită.

Din exterior, mama narcisistă lasă impresia unei mame perfecte. În relaţie cu copilul său, ea nu are capacitatea de a înţelege nevoia de confort şi echilibru emoţional a micuţului. Pentru a obţine dragostea ei, copilul trebuie să îi facă pe plac, se simte precum un obiect şi adesea este parentificat.

În relaţia cu un narcisist vei observa că nu iartă şi nu uită, îi place nespus de mult să câştige, vrea să fie mereu pe primul loc şi să transforme totul într-o bătălie. Comportamentul arogant, superior şi snob o însoţeşte în cele mai nebănuite contexte.

Femeia narcisistă, extrem de preocupată de aspectul său fizic, este clienta fidelă a saloanelor de înfrumuseţare şi a chirurgilor plasticieni pentru a avea o frumuseţe desăvârşită, cerând adesea retuşarea unui defect care nu există în realitate.

Relaţia cu un narcisist