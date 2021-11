Test drive în premieră Mercedes-Benz Citan 112CDI Van – Un titan urban

Prima generaţie Citan avea un puternic parfum de Renault Kangoo. Pentru că a doua generaţie este un proiect comun al celor doi constructori... individualizarea a fost un detaliu care a fost luat în calcul de la momentul zero. Da, în virtutea unei inerţii mă aşteptam să găsesc poate ceva mai mult Renault în Acest Mercedes-Benz, dar nu a fost să fie. Asta poate şi pentru că m-am întâlnit în vară cu noul Kangoo.

La capitolul design sunt şanse mici să bănuieşti că cele două modele au ceva în comun. Citan se bucură de o parte frontală care aliniază modelul la nivel vizual de restul gamei de vehicule comerciale uşoare din curtea Mercedes-Benz.

Pentru că vreau să vă vorbesc, pentru moment, de versiunea Van, sar direct la interior. Aici descoperi un Mercedes-Benz. O planşă de bord cu o linie înaltă, îţi lasă impresia că te scufunzi puţin la volan, îţi este indusă puţin ideea că te afli la volanul unui automobil şi nu vehicul comercial. Un detaliu pe care l-am remarcat din prima clipă pentru simplul fapt că, de obicei, poziţia la volan într-un astfel de model este ceva mai înaltă. Da, voi tot aminti de colaborarea cu Renault, pentru că anumite decizii m-au surprins.

Mă aşteptam să găsesc o politică comună vis-a-vis de soluţiile de infotainment. Individualizarea noii generaţii merge până la adoptarea sistemului MBUX, a unui tablou de bord dedicat... singurul element comun cu fratele de platformă fiind comenzile pentru sistemul de climatizare care sunt identice cu cele de pe noul Logan.

Ergonomic, postul de conducere este corect. Spaţii de depozitare în zona inferioară, în buzunarele portierelor şi între scaune. Tot între scaune puteţi comanda şi o cotieră care ascunde şi ea un spaţiu de depozitare suficient de adânc pentru a ascunde o sticlă de jumătate de litru. Şoferul are deasupra tabloului de bord un spaţiu de depozitare care ascunde şi un slot USB-C, în schimb, în zona mediană a planşei de bord se regăseşte, sub panoul de control al climatizării, doar un mic spaţiu unde îţi poţi odihni telefonul. În echipările superioare vei remarca uşor contrastul dintre materialele tari de pe panoul portierei şi volanul elegant pe care-l poţi găsi şi într-un Clasa E.

Sistemul MBUX aduce un plus major de confort în cabină, singurul upgrade care s-ar impune este la nivelul detaliilor oferite de sistemul de navigaţie. În mod particular, harta zonei Hamburg ar fi putut fi o idee mai detaliată pentru a intui mai uşor traseul corect. Dar micile erori ne-au permis şi remarcarea manevrabilităţii foarte bune a noului Citan, maşina se laudă cu un diametru de bracare de 11,75 metri.

Mercedes-Benz Citan vine să acopere zona de vehicule comerciale mici, propune dimensiuni compacte – o lungime de 4.498 mm. Cu un ampatament de 2.716 mm, noul Citan poate oferi o suprafaţă de încărcare cu lungimea de 3.05 metri – valabil pentru modele echipate cu panou separator mobil şi care permite accesarea spaţiului dedicat scaunului dreapta faţă. Fără această opţiune vorbim de o zonă cargo cu o lungime de 1.806 mm, o suprafaţă de încărcare de 2,35 mp, un volum de încărcare de minim 2.5 mc şi o sarcină utilă de până la 782 kg. Citan va fi disponibil în viitorul apropiat şi într-o versiune cu ampatament lung care va oferi o zonă cargo mai generoasă, versiune care va putea fi configurată şi cu 5 locuri, iar în 2022 va debuta şi eCitan – versiunea electrică. Din punct de vedere al configurării, Citan oferă o libertate mare pentru zona cargo – maşina poate fi dotată cu uşi culisante pe lateral, iar în spate se poate alege un hayon sau două uşi asimetrice cu deschidere la 90 şi 180 grade.

Deşi motorizările diesel nu sunt privite cu ochi buni în ultima vreme, pentru acest gen de vehicul rămân, încă, cea mai viabilă soluţie. Prin urmare, am ales pentru prima interacţiune cu Citan versiunea 112CDI.

Sub capotă un legendar propulsor diesel de 1.461 cmc care deja a suflat în tortul cu 25 de lumânări. Propulsorul este disponibil în trei versiuni de putere – 75 / 95 şi 116 CP. Versiunea 112D propune 116 CP la 3.750 rpm şi un cuplu motor de 270 Nm la 1.750 rpm. Resursele ajung la puntea faţă via o cutie manuală cu 6 trepte. O cutie cu o timonerie surprinzător de precisă şi agreabilă. Cum postul de conducere, de regulă, este sinonim cu locul de muncă la astfel de vehicule... Citan plusează cu un habitaclu lipsit de vibraţii provenite de la motor. Un motor care nu are emoţii nici sub 1.200 rpm, oferă o elasticitate impresionantă. Pe un traseul mixt şi un stil de condus atent, am livrat modelul la finalul traseului de test cu un consum mediu de 4,6 litri. Valoare care extraurban poate fi chiar mai mică. Suspensia, chiar şi în cazul rulării cu maşina goală nu scutură, filtrează foarte bine denivelările, iar zgomotul de lucru este foarte bine izolat de habitaclu.

În România, preţurile pentru Citan încep de la 19.408 euro cu TVA pentru Citan 108 CDI furgon cu motor diesel de 75 CP în linia de echipare de bază. Aceasta corespunde unui preţ de 16.309 de euro fără TVA. Modelul Citan Tourer entry-level 110, cu motor pe benzină, de 105 CP - costă 22.781 euro cu TVA (preţ fără TVA: 19.143 euro).

Modelul Citan Furgon, 110 CDI KA/L PRO, vine cu o condiţie specială de finanţare exclusivă, rată începând de la 2.5€/zi, TVA inclus, prin intermediul Mercedes-Benz Financial Services România.

În a doua jumătate a anului 2022 Mercedes-Benz Vans va lansa eCitan, care se remarcă prin autonomia de aproximativ 285 km (WLTP) şi încărcare rapidă- de la 10% la 80% în doar 40 de minute. Noul Citan a primit distincţia Van of the Year 2022.

Fişa tehnică – Mercedes-Benz Citan 112CDI Van

Motor – diesel, L4, 1.461 cmc, 116 CP@3.750 rpm, 270 Nm@1.750 rpm / Transmisie – cutie manuală cu .6 trepte, tracţiune faţă / Performanţe – 175 km/h vit. Max., 0-100 km/h în 11.7 secunde / Cargo – 2.5 până la 2.9 mc / Rezervor – 54 litri / Dimensiuni – L/l/h (mm) 4.498/1.859/1.811, ampatament – 2.716 / Consum mediu declarat – 5,2 l/100 km / Preţ de bază – de la 19.408 euro cu TVA inclus