Scuterele electrice sunt o modalitate foarte eficientă de deplasare în oraş. Poţi evita blocajele din trafic, iar costul pentru un scuter electric este mai mic decât pentru o maşină sau o motocicletă. Faţă de o trotinetă electrica pliabila, scuterul tinde să fie mai comod, un pic mai fiabil şi mai robust (poţi să iei loc pe scaun şi de aceea o să te simţi mai bine).

Noile scutere electrice sunt concepute pentru a fi un fel de motociclete, în diferite forme. Dacă la o trotinetă electrică în general nu există scaun, un scuter electric are scaun şi un motor electric ceva mai puternic.

Primul scuter electric fabricat în serie, disponibil pe piaţă, a fost produs de Peugeot şi se numea Scoot'Elec. Istoria scuterelor electrice este mai lungă decât aţi putea crede şi datează din 1895, când a fost depus primul brevet pentru un scuter electric.

Mai târziu, în 1919, a fost realizat primul prototip de scuter electric. Azi, oferta de trotinete electrice şi scutere electrice este impresionantă.

Ne întoarcem la scuterele electrice

Cu toate că scuterele electrice au o istorie destul de îndelungată, cum se face că ne reîntoarcem la ele şi acum sunt mai în trending decât niciodată?

Adevărul este că oamenilor le place să circule prin locuri aglomerate, iar asta înseamnă de cele mai multe ori trafic intens. O să reuşeşti să te deplasezi mai rapid cu un scuter electric decât cu o maşină care la prima vedere pare mai convenabilă. În plus, scuterele electrice sunt minunate pentru delivery pizza, mâncare la domiciliu, curieri şi alţi agenţi livratori care trebuie să se deplaseze rapid în oraş, în zonele aglomerate.

Scutere electrice versus maşini

Maşinile sunt excelente pentru distanţe mari, dar nu sunt deloc practice în oraşe şi locuri aglomerate. Majoritatea maşinilor au doar un ofer, ocupă mult spaţiu pe stradă şi este dificil să găseşti un loc de parcare cât mai aproape de locaţia unde ai treaba. Tot mai multe dovezi indică faptul că maşinile nu sunt practice pentru oraşe.

- Sunt lente - blochează traficul

- Poluează

- Ocupă mult spaţiu pe străzile publice

- E greu să găseşti un loc de parcare pentru o maşină

Scuterele electrice versus transportul în comun

Da, transportul public poate fi o opţiune excelenţă în oraşele aglomerate şi poate fi chiar mai practic decat o maşină personală (mai ales dacă ai posibilitatea să mergi şi cu metroul o parte din drum). Deşi în oraşele mari există benzi speciale pentru autobuze, adevărul este că nu vei ajunge mai devreme la destinaţie decât dacă ai avea o maşină personală.

Şi transportul în comun are câteva hibe:

- Trebuie să-ţi sincronizezi programul cu cel al mijloacelor de transport în comun

- De multe ori va trebui să mergi până la staţia de autobuz sau tramvai

Scuterele electrice versus biciclete electrice sau clasice

Bicicletele tradiţionale oferă un mare avantaj în comparaţie cu scuterele electrice. Pentru că trăim într-o era a sedentarismului, este benefic să facem puţin antrenament - ne vom îmbunătăţi starea de sănătate şi dispoziţia. E grozav dacă puteţi pedala până la serviciu, nu? Cu toate astea, dacă distanţa este prea mare, atunci cel mai probabil o să ajungi extenuat şi transpirat la birou.

Scuterele electrice rezolva această problema, însă. Asta pentru că nu trebuie să depuneţi efort când mergeţi cu un scuter electric. Veţi ajunge la destinaţie într-o stare foarte bună, ceea ce poate fi un avantaj imens faţă de o bicicletă clasică. În plus, tot din acest motiv, bicicletele clasice sunt mai puţin practice în cazul celor care fac delivery (pizza, mâncare, curieri, agenţi livratori etc).

Scuterele electrice - cea mai bună soluţie

Scuterele electrice reprezintă cea mai bună soluţie pentru deplasare în oraş (şi nu doar atât; chiar şi în zonele rurale cu drumuri asfaltate unde mijloacele de transport circulă foarte rar). Sunt uşor de manevrat, de condus şi de parcat. Sunt economice din punct de vedere al consumului, iar cele mai noi scutere electrice sunt extrem de fiabile.

Puteţi alege scutere electrice ieftine sau scutere electrice cu plus de confort şi funcţii, care ating o viteză mai mare. În acest mod, deplasarea se va face rapid.

Scuterele electrice sunt uşoare şi practice. Chiar dacă nu sunt atât de uşoare în comparaţie cu trotinetele electrice, sunt mai confortabile pentru că au scaun comod.

Top 5 Scutere electrice 2021

1. Scuter electric Horwin EK1, Motor 2800W, Viteză maximă 45Km/h, electric scuter, autonomie 70km, Cruise control, frânare pe disc (Albastru) = 13999 lei

Acest model de scuter face parte din categoria L1e şi se poate conduce cu permis B sau AM. Puterea motorului sau este de 2800W şi viteza sa maximă este de 45 km/h. Autonomia bateriei este de 70 km, iar bateria se încarcă în circa 300 - 420 minute. Ca şi construcţie, acest scuter electric este foarte robust, solid, cu un cadru din aluminiu. Roata din faţă are 14 inch, iar cea din spate are 13 inch. Frânele sunt pe disc. Scuterul măsoară 1900 x 690 x 1130 mm, este albastru şi uşor de condus. E perfect pentru deplasări în oraş, pentru mediile rurale, pentru viteză rapidă pe străzi asfaltate, pentru agenţii care livrează pizza, mâncare la domiciliu, scrisori sau colete mici. Scuterul poate susţine o greutate maximă de 281 kg - luaţi în calcul greutatea utilizatorului şi ceea ce va transporta acesta în mod obişnuit.

2. Scuter electric NIU Nqi Sport, Motor 1500W, Viteză maximă 45km/h, scooter electric, autonomie 60-85 km, Cruise control, frânare hidraulică, GPS (Negru) = 14 799 lei

Iată un scuter extrem de fiabil. Foloseşte un set de baterii litiu ion fabricate de Panasonic şi are garanţie 2 ani la evoMAG. Bateriile scuterului sunt uşoare - cântăresc doar 10 km, ceea ce le face uşor de transportat şi de încărcat oriunde (acasă ori la birou). Bateria se încarcă full în circa 8 ore, iar apoi vă puteţi bucura de o autonomie de aproximativ 60 - 85 km. Dacă obişnuiţi să faceţi naveta în oraş, bateriile ar putea să vă ţină undeva la 3- 4 zile, ceea ce este decent. Pentru o săptămână de muncă, ar trebui să încărcaţi bateriile doar de două ori.

Scuterul este fabricat de NIU, un brand apreciat în toată lumea pentru fiabilitatea şi calitatea construcţiei. Specialiştii în domeniu îl consideră cel mai rapid producător de scutere electrice la nivel global.

Să conduci un scuter este foarte distractiv. Veţi reuşi să schimbaţi benzile de mers foarte rapid, lucru care se datorează motorului plasat la roata din spate. Scuterul poate să accelereze rapid şi să vă ducă la destinaţie mult mai repede decât aţi face-o cu o maşină prin aglomeraţie.

Chiar dacă va trebui să parcurgeţi drumuri mai anevoioase pe pante, cu urcare, scuterul se va descurca foarte bine. Scaunul este confortabil, astfel că deplasarea va fi lina de fiecare dată.

Ce e interesant la acest scuter e faptul că lucrează în asociere cu o aplicaţie smart dezvoltată de producător, o aplicaţie care se conectează în cloud. Asta înseamnă că puteţi urmări prin GPS scuterul şi puteţi primi alerte dacă se detectează o mişcare necorespunzătoare pentru scuter. La fel, conectarea în cloud înlesneşte depanarea diagnosticului de bord şi oferă statistici despre deplasare (consum, viteză etc.)

Acest scuter electric este ideal pentru două persoane şi are o sarcina maximă de 269 kg. Frânele sunt: hidraulică cu trei pistoane pe disc 220 mm în faţă şi frânare hidraulică pe disc 180 mm pe spate. Nu lipsesc din configuraţie: farul şi ledul, displayul led, portul led pentru încărcare, frânare LED. Scuterul este rezistent la apă, aşa că puteţi circula cu el pe timp de ploaie ori prin apă.

Pentru a-l conduce aveţi nevoie de permis de conducere categoria B sau AM.

3. Scuter electric SUNRA Hawk, Putere motor 1800W, Viteză maximă 45 km/h, Autonomie 65km, Roţi 12" (Albastru) , neceista permis de conducere = 7999 lei

Noul scuter SUNRA cu motor curent constant, fără colector, are o putere maximă de 3000W. Este echipat cu baterii litiu-ion şi se livrează cu încărcător de 72 V şi 3A. La o descărcare de 80%, bateria arată în teste o durată de viaţă de 1000 de cicluri. Viteza maximă a acestui scuter poate atinge 45 km pe oră, iar kilometrajul este digital.

Este un scuter electric fiabil, pe care te poţi baza pentru deplasări rapide în oraş, evitarea aglomeraţiilor. Modul în care este conceput îl face să fie perfect pentru cei care fac delivey (pizza, mâncare, alimente, scrisori etc).

4. Scuter electric Super SOCO TC, Motor Bosch 3000W, Viteză maximă 45km/h, autonomie 70-80 Km viteza buna, Frâne hidraulice, roţi 17" (Negru), electric scuter = 16999 lei

Iată un scooter electric cu motor Bosch a cărui înfăţişare seamănă mult cu cea a unei motociclete superbe. Are un design clasic, o legendă a anilor 50, fiind perfect pentru cei pasionaţi de device-urile retro, cu update pe partea tehnică. Acest scooter ascunde sub carcasă cea mai nouă şi cea mai bună tehnologie pentru clasa sa de vehicule electrice. Este o emblemă pentru noua eră de mobilitate electrică stilată.

Iată ce găsim pe acest scooter deosebit. Are faruri LED de ultimă generaţie (smart), aşa încât deplasarea pe timp de noapte va fi la fel de confortabilă ca cea de peste zi. Este prevăzut cu senzori foto care îşi adaptează automat luminozitatea mediului. Aceştia se asociază uimitor cu indicatorii şi luminile din partea din spate; îi conferă strălucire şi un design retro-modern extrem de interesant.

Pe ecranul mare al scooterului puteţi citi toate informaţiile importante de călătorie, inclusiv viteza curentă, modul de conducere, temperatura, raza de acţiune etc. Are iluminare de fundal, aşa că toate aceste informaţii sunt vizibile chiar şi pe timp de noapte.

Scuterul SOCO TC primeşte două baterii uşor de montat şi detaşat/ baterie detasabilă. Bateriile sunt formate din zeci de celule litiu-ion de la Panasonic, LG sau Samsung. Există pe acest scuter electric inclusiv un sistem inteligent de management al bateriilor/ BMS. De aceea, Super SOCO este considerat primul moped electric din Europa care poate avea autonomie de până la 160 km, 100% electric.

Şi asta nu este tot. Sub carcasa scuterului, se ascunde un motor de 17inch BOSH. Practic, veţi putea să vă bucuraţi de tot ce poate oferi mai bun mobilitatea electrică fără să schimbaţi sau să umpleţi uleiuri. Nu emite gaze nocive pentru mediu şi nu poluează nici din punct de vedere al zgomotului. Acest motor inovator dezvoltat de BOSH are o putere de 3000 de W care îl face să aibă performanţe extrem de bune în trafic. Comparativ cu motoarele uzuale pe benzină, scuterul cu motor Bosh va putea accelera mai rapid la viteză maximă.

5. Scuter electric Efun PUSA, Putere motor 3000W, Viteză maximă 60 km/h, Autonomie 80-100km, Baterie 72V/40AH (Alb) = 13990

Acesta este ultimul scuter electric pe care vi-l aducem în atenţie. Scuterele de la Efun se remarcă prin fiabilitate, durabilitate şi inovaţie. În România, evoMAG este distribuitor exclusiv pentru scuterele electrice Efun.

Cu toate că nu vine cu vreo aplicaţie de integrare, scuterul acesta electric este simplu şi uşor de condus. Punctele sale forte sunt bateria, motorul şi controllerul. Bateria are 3000 de cicluri de încărcare, în condiţiile în care standardul pentru piaţa actuală din România este de doar 600 - 800 cicluri, pentru alte scutere electrice. Controllerul are undă sinusoidală şi funcţie de frânare regenerativă.

Viteza maximă pentru Efun PUSĂ este de 60 km/h, iar autonomia maximă ajunge la 80 - 100 km.