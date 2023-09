9 septembrie: 83 de ani de la asasinatele hortyste din comuna Treznea

Tot pe 9 septembrie s-a născut scriitorul Lev Tolstoi, artistul de muzică populară Nicolae Sulac și campioana olimpică la gimnastică Gina Gogean.

9 septembrie 1828: S-a născut genialul scriitor rus Lev Nicolaevici Tolstoi

Lev Nicolaevici Tolstoi (1828-1910), considerat unul dintre cei mai importanţi romancieri ai lumii, dacă ar fi să menţionăm doar operele sale de mare succes "Război şi Pace" şi "Anna Karenina", a avut în tinereţea sa şi o perioadă pe care a petrecut-o în România, în calitate de soldat al armatei ruse.

Provenit dintr-o familie bogată, al cărei mamă a murit când avea doar doi ani, Lev a fost crescut de bone şi servitoare la Iasnaia Poliana, unde şi-a scris majoritatea operelor şi care a devenit moşia sa după împărţirea averii cu fraţii săi.

În 1862, la vârsta de 34 de ani, s-a căsătorit cu Sofia Andreevna Berg, fiica unui medic renumit, care i-a dăruit 12 copii şi i-a fost alături până la finalul vieţii, în anul 1910.

9 septembrie 1896: A încetat din viaţă Matei Millo

Actor şi cântăreţ, autor de texte dramatice, Matei Millo este unul dintre pionierii teatrului românesc.

A desfășurat la Iași și la București o activitate multilaterală de actor, director de scenă, autor dramatic, conducător de trupă și director de teatru, precum și de profesor. Matei Millo a fost un fervent susținător al repertoriului național și un interpret strălucit al comediilor lui Vasile Alecsandri.

A cultivat în teatrul românesc interpretarea realistă reacționând împotriva stilului declamator. Jocul lui Millo se caracteriza printr-un fin simț de observație, sobrietate, capacitate de nuanțare, minuțiozitate în caracterizarea variată a personajelor, umor și vervă neobosită.

9 septembrie 1919: Prințul Carol al II-lea părăsește frontul pentru a se însura cu Zizi Lambrino

Pe 9 septembrie 1918, Prințul Carol a părăsit în timp de război Regimentul de vânători de munte, pe care-l comanda la Târgu Neamț pentru a se căsători la Odessa cu Zizi Lambrino, încălcând astfel regulamentele militare și Statutul Casei Regale.

În plus, țara se afla în război, Carol făcându-se astfel vinovat de dezertare și trădare.

Regele Ferdinand a ordonat arestarea și închiderea lui vreme de 75 de zile, la mănăstirea Horaița, căsătoria celor doi fiind anulată de o instanță românească.

Carol nu a acceptat să renunțe la legătura cu Zizi Lambrino, în plus, din această relație s-a născut un băiat, pe nume Mircea, socotit drept ilegitim, dar pe care Carol l-a recunoscut.

9 septembrie 1936: - S-a născut Nicolae Sulac, cântăreţ emerit de muzică populară din Republica Moldova

Interpretul Nicolae Sulac s-a născut pe 9 septembrie 1936 în satul Sadâc din raionul Cantemir

În 1965 Nicolae Sulac devine solist al ansamblului "Fluieraș", ansamblu care a lansat mulți interpreți de muzică populară din Moldova. În anii 70 și începutul anilor 80 concertează în calitate de solist al ansamblului "Lăutarii".

În anul 2002 a creat un fond de susținere a muzicii populare.

Nicolae Sulac a interpretat piese exclusiv în limba română fiind aplaudat de fiecare dată de către toată sala, chiar și de cei ce nu cunoșteau limba română.

A decedat la Chișinău, în 2003, și a fost înmormântat în Cimitirul Central din Chuișinău.

9 septembrie 1940: Au avut loc asasinatele hortyste din comuna Treznea

În toamna anului 1940, imediat după intrarea în vigoare a Dictatului de la Viena care prevedea cedarea Ardealului de Nord către Ungaria horthystă, în mai multe localităţi din această parte a României trupele maghiare au ucis sute de români, printre cele mai cunoscute fiind masacrele de la Treznea, unde au fost ucise 86 de persoane, şi Ip, cu 157 de morţi.

Înlocalitatea Treznea, situată la 15 kilometri de Zalău, a avut loc unul dintre cele mai brutale masacre din perioada dominaţiei horthyste. Nu mai puţin de 93 de români au murit, ucişi cu bestialitate. Era 9 septembrie 1940 şi oamenii din Trăznea, fiind cald afară, se aflau la muncile câmpului. Atunci întră în sat batalionul 22 de grăniceri Debrezcen sub comanda locotenentului Akoszi.

Fără avertisment, soldaţii horthysti au tras în tot ceea ce mişca și au dezlănțuit un atac violent asupra populaţiei paşnice. Primii care-şi pierd viaţa sunt nişte copii cu vitele la păscut pe imaş. Nicolae Brumar, un ţăran despre care relatau ziarele româneşti în 1941, în special ”România nouă”, a fost executat pe câmp, alături de soţie şi cele două fiice.

Măcelul a continuat toată ziua, fiind organizate execuţii, pe câmpuri. Printre cei care au pierit sub baionetele sau armele horthyştilor s-au numărat şi preotul satului, Traian Costea, ars de viu în biserica incendiată de criminali, dar şi învăţătorii Aurelia şi Lazăr Cosma, care dau astăzi numele şcolii gimnaziale din localitate. Singura lor vină a fost cea de a fi ”mari români”.

Pentru aceste crime şi pentru celelalte săvârşite în Transilvania de Nord în acea perioadă, Tribunalul Poporului de la Cluj a condamnat 481 de persoane, dintre care 100 au fost condamnate la moarte, iar 163 la detenţie pe viaţă. Majoritatea au fost judecaţi şi condamnaţi în lipsă şi nu şi-au ispăşit niciodată pedeapsa.

9 septembrie 1948: Dictatorul comunist Kim Ir Sen proclamă Republica Populara Democrata Coreeana în partea de nord a Peninsulei Coreea

Kim Ir-sen (n. 15 aprilie 1912, d. 8 iulie 1994) comunist nord-coreean, politician care a condus Coreea de Nord de la fondarea sa în 1948 până la moartea sa în 1994.

El a deținut postul de prim-ministru (1948–1972) și președinte din 1972 până la moartea sa. El a fost, de asemenea, Secretarul General al Partidului Muncitorilor din Coreea.

9 septembrie 1956: S-a născut marele portar Silviu Lung

Silviu Lung este maestru emerit al sportului, fost portar al echipelor Universitatea Craiova, Steaua București si al echipei naţionale de fotbal a României.

Silviu Lung a jucat 77 de meciuri pentru Echipa Națională a României și a făcut parte din lotul României la Euro 1984 (Franța) și la Campionatul Mondial din 1990 (Italia).

A jucat în prima ligă spaniolă la Longroñes, dupa care s-a întors în țară, la Craiova, la Electroputere. A revenit la Universitatea Craiova în vara lui 1993.

S-a retras din fotbal în 1994. Din 2003 este cetățean de onoare al Craiovei.

9 septembrie 1977: S-a născut campioana olimpică la gimnastică Gina Gogean

Născută în comuna Cîmpuri, Gina Gogean a fost de nouă ori campioană mondială la individual şi cu echipa României, campioană europeană şi multiplă medaliată la Jocurile Olimpice.

A început gimnastica la şase ani la Clubul Sportiv de Gimnastică din Focşani, sub îndrumarea Adrianei Lescovar. După o perioadă de acomodare, Gina Gogean a trecut sub comanda profesorilor Tatiana şi Sergiu Popa.

După ce a cucerit mai multe medalii de aur la Campionatele Naţionale ale României, antrenorii lotului reprezentativ, Mariana Bitang şi Octavian Bellu, au convocat-o la centrul de pregătire de la Deva.

La doar 15 ani, Gina Gogean reuşea să ia primul său titlu mondial. Se întâmpla în anul 1992, la Brisbane. În acelaşi an, la Jocurile Olimpice de la Barcelona, focşăneanca a reuşit să ia două medalii, una de argint şi una de bronz. Era doar începutul, cele două succese fiind urmate, an de an, de noi titluri care au confirmat şcoala românească de gimnastică.

Are nouă titluri mondiale, argint şi bronz la Jocurile Olimpice din Barcelona şi Atlanta, dar şi multe alte concursuri internaţionale câştigate. În anul 1992 a reuşit să cucerească titlul de campioană mondială la Brisbane (sărituri), în 1994, campioană mondială la Dortmund (pe echipe), în 1995, campioană mondială la Sabae (sărituri, pe echipe), 1996 - multiplă medaliată la Jocurile Olimpice de la Atlanta (vicecampioană la individual compus, medalie de bronz la bârnă, sărituri şi pe echipe), în 1996 , campioană mondială la San Juan (sol şi sărituri), iar în anul 1997, campioană mondială la Lausanne (bârnă, sol, pe echipe).

9 septembrie 2015: Regina Elisabeta a II-a a devenit monarhul britanic cu cea mai lungă domnie din istoria Marii Britanii

Elisabeta a II-a a surclasât-o pe regina Victoria, stră-străbunica sa. A urcat pe tron la 6 februarie 1952. Este cel mai longeviv monarh în viaţă din lume, iar în istoria Marii Britanii are cea mai lungă domnie, depăşind-o pe regina Victoria la 9 septembrie 2015.

Elisabeta și-a exersat abilitățile de viitoare regină a Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (1952-2022) pe vremea când era încă prințesă, când s-a adresat viitorilor săi supuși din Commonwealth cu ocazia celei de-a 21-a aniversări, în 1947, cu următoarele cuvinte: „Vă promit tuturor că toată viața mea, lungă sau scurtă, vă voi sluji pe voi și marea familie imperială din care facem parte cu toții”.

A ajuns pe tronul Marii Britanii și Irlandei de Nord după moartea tatălui său. „Nu am avut parte de ucenicie, tatăl meu a murit mult prea devreme. A trebuit să preiau brusc responsabilități și să fac o treabă cât mai bună”, a mărturisit Regina Marii Britanii.

Regina Elisabeta a II-a a murit pe 8 septembrie 2022, la vârsta de 96 de ani.

9 septembrie: Ziua mondială a frumuseţii

Eeste celebrată în fiecare an, la 9 septembrie, la iniţiativa Comitetului Internaţional de Estetică şi Cosmetologie (CIDESCO), cu scopul de a stabili şi menţine cele mai înalte standarde de terapie pentru frumuseţe şi spa din întreaga lume, potrivit site-ului cidesco.com. Ziua internaţională a frumuseţii este marcată de CIDESCO începând cu anul 1995. Cu ocazia celebrării anuale a Zilei frumuseţii, CIDESCO încurajează alăturarea la campania International Beauty Day, prin distribuirea pe social media a definiţiilor frumuseţii şi a evenimentelor de profil, dar şi prin utilizarea hashtag-ului, #InternationalBeautyDay. De asemenea, în fiecare an, reprezentanţele locale ale CIDESCO organizează diverse evenimente în ţările respective.