 9 noiembrie: Ziua în care a căzut Zidul Berlinului, iar fața Europei s-a schimbat pentru totdeauna | adevarul.ro
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9 noiembrie: Ziua în care a căzut Zidul Berlinului, iar fața Europei s-a schimbat pentru totdeauna

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Pe 9 noiembrie, în 1989, cădea Zidul Berlinului: mii de oameni se îndreptau spre punctele de frontieră, iar locuitorii din Est și din Vest se puteau întâlni din nou. Tot într-o zi de 9 noiembrie, în 1330, începea Bătălia de la Posada, iar în 1799 Napoleon Bonaparte declanșa lovitura de stat care avea să înlăture Directoratul. Data păstrează însă și memoria unei tragedii: în 1938 începea „Noaptea de Cristal”, pogromul organizat de regimul nazist împotriva evreilor.

Oamenii se cațără pe Zidul Berlinului în fața Porții Brandenburg FOTO GettyImages jpg
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Oamenii se cațără pe Zidul Berlinului în fața Porții Brandenburg FOTO GettyImages jpg

1330: Începe Bătălia de la Posada

În anul 1330, armatele valahe ale lui Basarab I, principele Ţării Româneşti, umilea în bătălia de la Posada armata de cavaleri înzăuaţi a regelui maghiar de origine franceză, Carol Robert de Anjou. Cronicarii au descris un măcel teribil, care a ţinut două zile, armata ungurească fiind decimată. Luptele s-au desfășurat între 9 și 12 noiembrie. Culmea, regele Carol Robert de Anjou a scăpat cu viaţă din iadul de la Posada. Regele a fugit cum a apucat, salvat de oamenii săi de încredere şi de gărzile de corp. Ca să poată fi salvat i-au fost schimbate hainele cu ale unui nobil.

Fuga regelui Carol Robert de Anjou după înfrângerea umilitoare de la Posada după un tablou de Molnar
Fuga regelui Carol Robert de Anjou după înfrângerea umilitoare de la Posada după un tablou de Molnar Foto: Wikipedia

1799: Lovitura de stat a lui Napoleon Bonaparte

La 9 noiembrie 1799, Napoleon Bonaparte, sprijinit de fratele său Lucien, conducea lovitura de stat cunoscută drept „18 brumar”. Evenimentele au dus la înlăturarea Directoratului și la instaurarea Consulatului, în cadrul căruia Napoleon a devenit prim-consul.

1877: Armata română cucerește reduta de la Rahova

La 9 noiembrie 1877, armata română cucerea reduta otomană de la Rahova. Evenimentul se numără printre reperele militare românești consemnate pentru această zi.

1918: Germania este proclamată republică

La 9 noiembrie 1918, în contextul Revoluției Germane și al îndepărtării împăratului Wilhelm al II-lea de la putere, Germania era proclamată republică. Data avea să reapară în istoria țării atât în împrejurări tragice, cât și în momente de sărbătoare.

1923: Este înăbușit „Puciul de la berărie”

La München, poliția și trupele guvernamentale înăbușeau, la 9 noiembrie 1923, tentativa de lovitură de stat condusă de Adolf Hitler. Acțiunea a rămas cunoscută sub numele de „Puciul de la berărie”.

1938: Începe „Noaptea de Cristal”

În noaptea de 9 spre 10 noiembrie 1938, regimul nazist organiza un val de violențe antievreiești în Germania, inclusiv în Austria și în regiunea sudetă, anexate între timp. Pogromul a rămas cunoscut drept „Noaptea de Cristal”, nume care trimite la geamurile sparte ale magazinelor și clădirilor atacate.

Au fost incendiate peste 1.400 de sinagogi, vandalizate mii de afaceri evreiești și atacate locuințe. Evrei au fost umiliți, agresați și uciși, iar aproximativ 26.000 de bărbați evrei au fost închiși în lagăre de concentrare. Autoritățile naziste au prezentat violențele drept o reacție spontană, deși acestea fuseseră instigate și coordonate de conducerea regimului.

Zidul care a împărţit Germania în două

„Noaptea de Cristal” a reprezentat un punct de turnură major, marcând trecerea de la discriminarea legislativă la violența fizică sistematică și deschizând drumul spre Holocaust.  

Amintirea unei seri aparte Kristallnacht
Amintirea unei seri aparte Kristallnacht

1985: Garry Kasparov devine campion mondial la șah

La 9 noiembrie 1985, Garry Kasparov îl învingea pe Anatoli Karpov și devenea campion mondial la șah. Avea 22 de ani și era cel mai tânăr jucător care obținuse până atunci titlul mondial.

1989: Cade Zidul Berlinului

Căderea Zidului Berlinului reprezintă unul dintre cele mai importante momente din istoria modernă a Europei, marcând sfârșitul simbolic al Războiului Rece, prăbușirea Cortinei de Fier și deschiderea drumului spre reunificarea Germaniei. Timp de 28 de ani, o barieră de beton, sârmă ghimpată și turnuri de veghe a tăiat în două un oraș, o națiune și un continent.

Tinerii au început să urce pe zid cu ciocane, târnăcoape și dălți, spărgând bucăți de beton
Tinerii au început să urce pe zid cu ciocane, târnăcoape și dălți, spărgând bucăți de beton

La 9 noiembrie 1989, autoritățile din Republica Democrată Germană (RDG) au anunțat deschiderea granițelor cu Berlinul de Vest, după săptămâni de proteste masive ale populației. Sute de mii de est-germani s-au îndreptat spre punctele de trecere, unde grănicerii, copleșiți de mulțime, au ridicat barierele. Oamenii au început să spargă fizic structura de beton a Zidului Berlinului, simbolul suprem al Războiului Rece și al divizării Europei. Căderea zidului a dus la reunificarea Germaniei mai puțin de un an mai târziu, la 3 octombrie 1990, și a accelerat prăbușirea regimurilor comuniste din Blocul Estic.

Construit în august 1961 de către regimul comunist din Republica Democrată Germană (RDG / Germania de Est), zidul a avut un scop strict politic și economic: oprirea exodului masiv al populației către Berlinul de Vest (controlat de puterile occidentale – SUA, Marea Britanie și Franța).

Angela Merkel se destindea la saună în momentul în care a fost demolat Zidul Berlinului

În toamna anului 1989, întreg blocul comunist intra în colaps, impulsionat și de reformele politice inițiate în Uniunea Sovietică de Mihail Gorbaciov. În RDG, sute de mii de cetățeni au ieșit pe străzile marilor orașe, cerând libertate de exprimare, democrație și dreptul de a călători liberi.

În seara de 9 noiembrie 1989, Günter Schabowski anunța în fața presei noi reguli care liberalizau călătoriile cetățenilor Republicii Democrate Germane. Întrebat când urmau să intre în vigoare, răspundea că acestea se aplicau imediat, fără întârziere.

În câteva ore, mulțimile s-au îndreptat spre punctele de trecere a frontierei. Granițele s-au deschis, iar berlinezii din Est și din Vest s-au întâlnit și s-au îmbrățișat. Căderea Zidului Berlinului a fost lovitura de grație dată blocului comunist. A accelerat căderea regimurilor autoritare din Europa Centrală și de Est și a deschis calea spre reunificarea formală a Germaniei, pecetluită la 3 octombrie 1990.

2012: A murit actorul Iurie Darie

La 9 noiembrie 2012 a murit actorul român Iurie Darie, după un lung şir de chinuri.

Iurie Darie
Iurie Darie Foto: Arhivă

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