7 octombrie: Se împlinesc 141 de ani la inaugurarea Castelului Peleș, una dintre cele mai impresionante construcții din România

Pe 7 octombrie 2024 se împlinesc 141 de ani de la inaugurarea Castelului Peleş de la Sinaia, reşedinţa de vară a regilor României. Este considerată cea mai impresionantă şi elegantă construcţie din ţara noastră și una dintre cele mai vizitate atracţii turistice din România.

1698: a luat ființă Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică

În Alba Iulia, sinodul Bisericii Greco-Orientale a românilor din Transilvania decidea Unirea cu Biserica Romei. Este vorba de un act care a salvat identitatea națională și liturgică a românilor ardeleni. Mitropolitul Atanasie Anghel au semnat actul de unire cu Biserica Romei. Astfel ia naștere Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică.

1769: exploratorul britanic James Cook a descoperit Noua Zeelandă

James Cook a fost un explorator, navigator și cartograf englez care a ajuns la rangul de căpitan în Marina Regală. Acesta a navigat mii de kilometri în mari zone necartografiate ale Globului. A cartografiat teritorii din Noua Zeelandă până în Hawaii în cel mai mare detaliu și la o scară ce nu a mai fost atinsă până atunci. Cook a fost ucis în Hawaii în timpul unei altercații cu băștinașii în timpul celei de-a treia călătorii de explorare în Pacific în 1779.

1849 - A decedat marele scriitor şi poet american Edgar Allan Poe

Edgar Allan Poe, născut pe 19 ianuarie 1809, a fost un scriitor american, poet, romancier, nuvelist și critic literar, creator al genului de scurte povestiri și precursor al literaturii moderne de ficțiune științifico-fantastică. Dintre scrierile sale amintim: „Aventurile lui Gordon Pym”, „Prăbuşirea casei Usher”, „Pisica neagră” sau „Cărăbuşul de aur”

1883: A fost inaugurat Castelul Peleș

Construcția castelului Peleș a început în luna august a anului 1873, pe domeniul regal de la Sinaia. Terenul a fost achiziționat de principele Carol în anul 1872, după ce i-a plăcut peisajul montan din zonă. Reședința regală a fost inaugurată la 7 octombrie 1883. În după-amiaza acelei zile, generalul Crețeanu, șeful Casei Militare Regale, a dat citire următorului document:

„Eu Carol I, Domn și Rege

Cu Elisabeta, Regină,

După o silință neobosită de doi ani, în luptă cu un tărâm nestatornic, străbătut de izvoare, izbutit-am a pune, la poalele Bucegiului, temelia acestei clădiri, în anul mântuirii 1875, iar al Domniei Noastre al IX-lea.

Zidirea s-a oprit pe timpul războiului pentru neatârnarea României. Intrat-am în această casă a Noastră în anul mântuirii 1883, iar al Domniei Noastre al XVII-lea; datu ’i-am nume: Castelul Peleșului”.

→ Imaginea 1/4: carol I la peles foto peles

Documentul care povestește pe scurt etapele construirii Peleșului, a fost transcris pe pergament cu litere artistice chiar de Regină.

Construit la dorinţa Regelui Carol I al României, Peleşul este considerat cea mai impresionantă şi elegantă construcţie din ţara noastră. De asemenea, este una dintre cele mai vizitate atracţii turistice de la noi, cea mai importantă clădire istorică din România

1900: s-a născut Heinrich Himmler, fost comandant al forței paramilitare SS

Heinrich Luitpold Himmler a fost un criminal de război nazist și important colaborator al lui Adolf Hitler. A fost comandantul forței paramilitare SS (Schutzstaffel) și unul dintre liderii naziști de prim rang ai Germaniei naziste. În preajma capitulării Germaniei, Himmler l-a avut ca șef numai pe Hitler în ierarhia politico-administrativă a statului.

A fost arestat la 22 mai 1945 de sergentul Arthur Britton. Himmler urma să răspundă, împreună cu alți lideri, la tribunalul de la Nürnberg, fiind inculpat pentru crime de război, crime împotriva păcii și crime împotriva umanității. S-a sinucis pe 23 mai 1945 în timpul unei examinări medicale, strivind între dinți o capsulă cu cianura de potasiu. A fost înhumat într-un mormânt nemarcat (necunoscut nici astăzi) din cimitirul orașului Luneburg.

1910: s-a născut Eusebiu Camilar, prozator, poet și traducator român

Eusebiu Camilar a fost un scriitor și traducător român, membru corespondent (din 1955) al Academiei Române. A urmat cursurile școlii primare din satul natal și cele ale Liceului „Ștefan cel Mare" din Suceava, Colegiul Național „Ștefan cel Mare” de astăzi. A debutat în 1929 cu versuri în „Moldova literară”, revista Societății Literare "Tinerimea" din Mihăileni. A fost căsătorit cu poeta Magda Isanos cu care a avut un copil , Elisabeta.

1952: s-a născut președintele rus Vladimir Putin

Vladimir Putin a absolvit secția de drept internațional a Facultății de drept a Universității de Stat din Leningrad în 1975 cu o teză despre politica SUA pe continentul african. După absolvirea universității, a fost recrutat de KGB, în serviciul de contraspionaj. După ce a activat timp de 15 ani în agenția de informații și securitate domestică a Uniunii Sovietice, Putin s-a retras din serviciul activ în KGB în 1990, cu gradul de locotenent colonel.

Un fost coleg al președintelui rus de la biroul KGB din Dresda spune că „munca lui Putin a constat în principal în examinarea la nesfârșit a cererilor de vizită ale rudelor din Germania de Vest sau în căutarea de potențiali informatori printre studenții străini de la Universitatea din Dresda“.

Vladimir Putin a devenit președinte interimar al Rusiei la data de 31 decembrie 1999, după ce președintele Boris Elțîn își dăduse demisia, iar apoi a câștigat alegerile prezidențiale din anul 2000. În 2004, el a fost reales pentru un al doilea mandat, care a durat până în 7 mai 2008. Din cauza limitei prevăzute de Constituție, Putin nu a mai putut candida pentru un al treilea mandat prezidențial consecutiv în 2008, dar după victoria succesorului sprijinit de el, Dmitri Medvedev în alegerile prezidențiale, Putin a fost numit de acesta prim-ministru al Rusiei. Putin a ocupat această funcție în intervalul 8 mai 2008 – 4 martie 2012. În 2012 a devenit iar președinte al Federației Ruse (în urma modificării Constituției), funcție pe care o ocupă și în prezent.

În februarie 2022, a ordonat o invazie pe scară largă a Ucrainei, ceea ce a condus la condamnarea internațională și la impunerea de noi sancțiuni împotriva Rusiei, inclusiv împotriva lui Putin. Invadarea a dus la apeluri pentru urmărirea sa penală sub acuzația de criminal de război.

1954: s-a născut Diana Lupescu, actriță română de teatru și film

Născută în Bacău, Diana Lupescu este o actriță română de film, radio, televiziune, scenă și voce. A absolvit în 1978 Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică Ion Luca Caragiale din București, unde l-a avut ca maestru pe Amza Pellea. A jucat pe scenele din Bacău și București (la Teatrul "Bulandra", Teatrul "Nottara" și Teatrul Mic). Diana Lupescu este căsătorită cu actorul și politicianul Mircea Diaconu din anul 1980.

1967: s-a născut Toni Braxton, cântăreață americană de muzică pop și R&B

Toni Michele Braxton (n. 7 octombrie 1967, Severn, Maryland, SUA) este o cântăreață americană de muzică pop și R&B, compozitoare și actriță de film. Braxton este cel mai bine cunoscută pentru hituri precum "Unbreak My Heart", "Breathe Again", "Another Sad Love Song". A câștigat 6 premii Grammy și alte premii muzicale de prestigiu.

1968: s-a născut Luminița Anghel, interpretă română de muzică ușoară

Luminița Anghel este o cântăreață română de muzică pop și vedetă de televiziune.

A absolvit în anul 1986 Școala Populară de Artă, secția Canto. Ulterior, devine absolventă a Facultății de Sociologie–Psihologie în cadrul Universității «Spiru Haret». Solista se face remarcată în anul 1987 la Festivalul Național de Muzică Mamaia, iar un an mai târziu începe colaborarea cu Ansamblul «Doina» al Armatei.

În 1993 a participat la Festivalul Național Mamaia cu piesa «Din tot ce a fost» și cucerește trofeul și premiul I. În 1995 a obținut locul al III-lea cu piesa «Fereastra» la festivalul «Mamaia» iar un an mai târziu a obținut același premiu cu piesa «Șansa e de partea mea». A ocupat și locul al treilea la Concursul Muzical Eurovision 2005 cu piesa „Let me try“.

1979: s-a născut Simona Amânar, gimnastă română

Simona Amânar este o fostă gimnastă română, multiplu medaliată olimpică, mondială și europeană, actualmente arbitră de gimnastică.

A obținut șapte medalii olimpice și 10 medalii la campionatele mondiale de gimnastică și a câștigat cu echipa României patru titluri mondiale consecutive. O săritură extrem de dificilă din gimnastică îi poartă astăzi numele, fiind executată în premieră de Simona Amânar la Olimpiada din 2000.

Gimnasta este a doua sportivă română inclusă în International Gymnastics Hall of Fame, după Nadia Comăneci.