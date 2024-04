5 Aprilie: 130 de ani de la nașterea publicistului Pamfil Șeicaru. A stat în exil 30 de ani

Tot pe 5 aprilie s-a născut actorul britanic Gregory Peck, Sir Winston Churchill a demisionat din funcţia de prim-ministru al guvernului britanic, s-a născut actorul american Spencer Tracy.

1894: S-a născut publicistul Pamfil Șeicaru

Pamfil Şeicaru s-a născut în anul 1894 la Buzău şi a fost directorul celui mai combativ cotidian românesc dintre cele două războiae mondiale, Curentul. A fost ofiţer în armata română în Primul Război Mondial şi deputat în trei rânduri. A avut o orientare politică de extremă dreapta, astfel că după 1944 a plecat definitiv din ţară. A stat în exil, 30 de ani, în Spania, la Madrid, iar ultimii ani din viaţă i-a trăit în Germania, unde a şi murit în anul 1980.

Marele jurnalist roman se autocaracteriza astfel:

„Mă numesc Pamfil Șeicaru, născut în anul 1894, luna aprilie… Am intrat în presa cotidiană în aprilie 1918, după ce am fost demobilizat și de atunci am continuat să fiu comentator al evenimentelor politice interne și externe, colaborând succesiv la diverse ziare și reviste. În 1923 am fost angajat la ziarul Cuvântul, ca sef-redactor, proprietar fiind ing. Titus Enacovici. Articolul de fond (leit articol) era semnat de mine.

În anul 1924 am fost ales presedinte al Sindicatului ziariștilor. În 1927 am demisionat de la ziarul Cuvântul si am luat conducerea ziarului Curentul, al unei societati anonime, unde am funcționat ca director și redactor-șef… Din ianuarie 1927 și până la 9 august 1944, când am plecat din țara, articolul de fond era semnat de mine. Am fost ales de trei ori ca deputat independent în Parlamentul țării…”

1900 - S-a nascut actorul american Spencer Tracy

În anul 1930 a debutat în film („Pe fluviu în sus”) şi a fost angajat de compania Fox. A jucat fel de fel de roluri, de la gangsteri până la pastori, roluri de eroi sau de oameni oarecare, iar mai târziu, o dată cu vârsta, a trecut la rolurile de tată binevoitor şi mereu bine dispus sau la cele de veteran înăsprit de viaţă, dar cu sufletul generos.

În 1934, era deja o vedetă a Hollywood-ului, iar ziariștii nu conteneau să scrie despre nonconformismul său.

Spencer Tracy a fost unul din cei mai buni comedieni pe care îi posedă studiourile Americii. Publicul îl cunoaşte din „20.000 ani în Sing Sing”. După o serie de comedii turnate la Fox, Tracy şi-a făcut debutul în primul său rol dramatic: „Thomas Garner”. Filmul următor, „Palatul unui bărbat”, a confirmat calităţile marelui actor.

1904: În București a luat ființă Automobil Clubul Regal, în prezent Automobil Clubul Român (ACR)

Ziua Automobilistului, sărbătorită în fiecare an la 5 aprilie, aminteşte de înfiinţarea, la 5 aprilie 1904, a Automobil Clubului Român, prima asociaţie a automobiliştilor din ţara noastră, de către un grup de automobilişti amatori, constituiţi în Adunarea Generală, care a avut loc în salonul de onoare al Hotelului Bulevard din Bucureşti. Primul preşedinte al Automobil Clubului Român a fost prinţul George Valentin Bibescu (1904-1924), urmat de Ion M. Mitilineu (1924-1946).

Automobil Clubul Regal Român (ACRR) a fost o asociaţie sportivă de automobilism înfiinţată în 1904, patronată de Casa Regală, cu sediul în Bucureşti. Este precursorul actualului Automobil Clubul Român.

Reprezenta totodată forul suprem al automobilismului din ţara noastră şi avea numeroase atribuţii în domeniu: promova automobilismul, stabilea legături internaţionale şi semna convenţii internaţionale privind circulaţia automobilelor, semnalizarea şoselelor, eliberarea de permise auto internaţionale etc. Era afiliată „Asociaţiei Automobil Cluburilor Recunoscute” cu sediul la Paris.

1916: S-a născut actorul britanic Gregory Peck

A obtinut in 1962 premiul Oscar pentru cea mai buna interpretare in filmul “Sa ucizi o pasare cantatoare”. A fost distins cu“Medalia Libertăţii” – 1960, Premiul “Jean Hersholt” – 1968, “Premiul special pentru întreaga carieră” – 1988 şi 1989, “Premiul de onoare al centrului Cultural Kennedy” – 1991.

Gregory Peck a fost numit “Comandor al Ordinului Artelor şi Literelor” în 1991 (“Să ucizi o pasăre cântătoare”, “Zăpezile de pe Kilimanjaro”, “Tunurile din Navarone”).A decedat la 12 iunie 2003.

1955: Sir Winston Churchill demisionează din funcţia de prim-ministru al guvernului britanic, după o activitate de peste 50 de ani

După retragerea sa din viata politica s-a dedicat scrisului. Pentru operele sale, în special pentru Al doilea război mondial (în șase volume), i-a fost decernat Premiul Nobel pentru Literatura in 1953, când a primit si titlul de lord.

Printr-o hotărâre a Congresului va deveni, în 1963, cetățean de onoare al SUA. Este cunoscut ca o mare personalitate a secolului XX si unul din cei mai importanţi conducători din istoria Regatului Unit şi a lumii întregi.

1991: Ion Iliescu a semnat la Moscova, Tratatul de colaborare, bună vecinătate şi amiciţie dintre URSS şi România

A fost singurul tratat incheiat de o fosta tara socialista cu U.R.S.S., chiar inainte de destramarea imperiului sovietic si a fost considerat cel putin “neinspirat”. Documentul surprinde fără nici un dubiu, fara interpretari personale, esenta relatiilor dintre Iliescu si Kremlin, si arata un regim care in 1991 isi vedea salvarea in mentinerea influentei Uniunii Sovietice in fostul lagar socialist si chiar pe plan mondial.

Evident, conditia pentru a te invirti pe orbita in jurul Kremlinului era incheierea unui nou tratat politic cu URSS, tratat pe care Adrian Nastase l-a parafat la Moscova, la 22 martie 1991, iar presedintii Iliescu si Gorbaciov l-au semnat la 5 aprilie, tot la Moscova. Tratatul nu a fost ratificat de Parlamentul Romaniei. Petre Roman sustine ca s-a opus.

1994: A murit Kurt Cobain, cântareț de rock american, membru al formației Nirvana

Kurt Donald Cobain (n. 20 februarie 1967 – d. 5 aprilie 1994) a fost un cântăreț, chitarist și compozitor în formația de muzică rock Nirvana, originară din Seattle. Copleşit de succesul său, legenda rock Kurt Cobain, s-a sinucis, lăsând o opera remarcabilă.

Este cel care a inventat stilul “grunge” iar albumul sau ”Nevermind” s-a bucurat de unul dintre cele mai mari succese din istoria muzicii rock. Împreuna cu trupa sa, Nirvana, a produs trei albume de studio. Înainte de a se sinucide avea vârsta de 27 de ani.