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4 iulie: Ziua în care s-a stins fiziciana Marie Curie, singura persoană cu două Premii Nobel în două domenii diferite

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În ziua de 4 iulie 1934 s-a stins din viață celebra fiziciană și chimistă Marie Curie, prima femeie laureată a Premiului Nobel și singura persoană recompensată cu două Premii Nobel în două domenii științifice diferite. Tot într-o zi de 4 iulie, în 1776, a fost adoptată Declarația de Independență a Statelor Unite ale Americii.

Marie Curie/FOTO: Wikipedia
Marie Curie/FOTO: Wikipedia

1776: A fost adoptat documentul numit Declarația de independență a SUA

Declarația de Independență, în istoria Statelor Unite, este documentul aprobat de Congresul Continental la 4 iulie 1776, prin care a fost anunțată separarea celor 13 colonii britanice din America de Nord de Marea Britanie, scrie Britanica.

Declarație de independență a SUA/FOTO: Wikipedia
Declarație de independență a SUA/FOTO: Wikipedia

Documentul explica de ce, la 2 iulie, Congresul hotărâse în mod unanim, prin votul a 12 colonii (New York s-a abținut), că „aceste Colonii Unite sunt și, de drept, trebuie să fie state libere și independente”.

Astfel, ziua în care separarea a fost votată oficial a fost 2 iulie, însă 4 iulie, data la care a fost adoptată Declarația de Independență, a rămas în istoria Statelor Unite drept marea sărbătoare națională.

1790: S-a născut geograful britanic George Everest, al cărui nume a fost dat celui mai înalt vârf muntos al lumii

Născut pe 4 iulie 1790, în Gwernvale, Țara Galilor, George Everest a fost un geograf britanic care a finalizat studiul trigonometric al Indiei, proiect esențial pentru cartografierea cu precizie a subcontinentului indian.

George Everest/FOTO: Wikipedia
George Everest/FOTO: Wikipedia

După ce s-a alăturat Companiei Britanice a Indiilor de Est în 1806, George Everest a participat la cartografierea insulei Java și a dedicat peste două decenii studiului geodezic al Indiei, potrivit Britanica.

În calitate de topograf general al Indiei, a introdus cele mai moderne instrumente de măsurare ale vremii și a contribuit la realizarea uneia dintre cele mai importante cartografieri ale subcontinentului indian.

Vârful Everest/FOTO: Wikipedia
Vârful Everest/FOTO: Wikipedia

În 1827, George Everest a fost ales membru al Royal Society, iar în 1861 a fost înnobilat cu titlul de Sir. În 1865, Vârful XV, cel mai înalt munte din lume, a fost redenumit Everest în onoarea sa.

George Everest s-a stins din viață la 1 decembrie 1866, în Londra.

1854: S-a născut bacteriologul român Victor Babeș

Născut pe 4 iulie 1854, la Viena, Victor Babeș a fost unul dintre pionierii bacteriologiei, iar, în 1885, a publicat primul tratat de bacteriologie din lume.

Victor Babeș/FOTO: Wikipedia
Victor Babeș/FOTO: Wikipedia

La 6 mai 1888, la București, Victor Babeș a marcat un moment de răscruce în istoria medicinii prin efectuarea primelor vaccinări antirabice.

Aceste vaccinări nu numai că au reprezentat un pas semnificativ în lupta împotriva rabiei, dar au schimbat și modul în care medicii priveau prevenirea și tratamentul unor boli grave.

Victor Babeș, alături de colaboratorul său Victor Andrei Cornil, a pus bazele bacteriologiei moderne prin publicarea, în anul 1885, a primului tratat de bacteriologie din lume. Lucrarea intitulată „Bacteriile și rolul lor în anatomia și histologia patologică a bolilor infecțioase” primeşte premiul Montyon din partea Academiei de Ştiinţe din Paris. 

S-a stins din viață pe 19 octombrie 1926, la București.

1876: A fost înființată „Societatea Națională de Cruce Roșie din România”

Societatea Națională de Cruce Roșie din România este o organizație umanitară, neguvernamentală și apolitică, bazată pe voluntariat, care acordă asistență în caz de dezastre și desfășoară activități de educație pentru sănătate.

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Crucea Roșie/FOTO: Shutterstock
Crucea Roșie/FOTO: Shutterstock

În vara anului 1876, principele Dimitrie Ghica, alături de Dimitrie A. Sturdza, Grigore Cantacuzino, Carol Davila, A. Fotino și Panait Iatropol, a organizat Societatea de Cruce Roșie din România (CRR), cu sediul la Spitalul Colțea (unde se afla și Eforia Spitalelor Civile).

Organizația se ghidează după principiile umanității, imparțialității, neutralității și independenței.

1934: A murit marea fiziciană și chimistă Marie Curie

Născută pe 7 noiembrie 1867, în Varșovia, Marie Curie a fost o fiziciană și chimistă de origine poloneză, pionieră în studiul radioactivității.

Pierre și Marie Curie/FOTO: Wikipedia
Pierre și Marie Curie/FOTO: Wikipedia

Este prima femeie laureată a Premiului Nobel și singura care a câștigat acest premiu de două ori, în două domenii științifice diferite: Fizică (1903), alături de Henri Becquerel și Pierre Curie, și Chimie (1911), pentru izolarea radiului pur, scrie Britanica.

Stabilită la Paris din 1891, Marie Curie a colaborat cu soțul său, Pierre Curie, la cercetări care au dus la descoperirea elementelor poloniu (numit astfel în onoarea Poloniei) și radiu, punând bazele studiului radioactivității.

După moartea soțului său, în 1906, a devenit prima femeie profesor la Universitatea Sorbona.

Curie a contribuit decisiv la dezvoltarea fizicii nucleare și a utilizării radiațiilor în medicină. A fondat Institutul Radiului din Paris, iar cercetările sale au influențat generații de oameni de știință.

A murit la 4 iulie 1934 din cauza unei anemii aplastice provocate de expunerea îndelungată la radiații. 

2021: A murit actrița Luminița Gheorghiu

Născută la 1 septembrie 1949, în București, Luminița Gheorghiu a fost o actriță română de film, radio, scenă, televiziune și voce, care a câștigat Ursul de Aur la Festivalul Internațional de Film de la Berlin cu filmul „Poziţia Copilului“ (în 2013).

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Luminița Gheorghiu/FOTO: Profimedia
Luminița Gheorghiu/FOTO: Profimedia

A absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică din Capitală în 1972, la clasa profesorului Ion Cojar şi a debutat în teatru cu rolul Mărioara, într-o piesă montată de Alexandru Tocilescu pe scena Teatrului Cassandra.

După absolvire, a fost repartizată la Teatrul Mihai Eminescu din Botoşani, iar în 1975 s-a mutat la Teatrul Tineretului din Piatra Neamţ. Un an mai târziu a devenit actriţă a Teatrului Bulandra din Bucureşti.

Numele Luminiţei Gheorghiu este legat de noul val al cinematografiei româneşti, după apariţia în filmul „Moartea domnului Lăzărescu“, în regia lui Cristi Puiu, unde a jucat rolul asistentei de pe ambulanţă care îl plimbă pe pacientul Lăzărescu de la un spital la altul prin Bucureşti.

De altfel, Cristi Puiu a mai lucrat cu Gheorghiu şi anterior acestui film, pentru pelicula „Marfa şi banii“ (2001), producţie care este considerată cea cu care a început noul val al cinematografiei româneşti

În 2010, la Gala Gopo a filmelor româneşti ale anului 2009, Luminiţa Gheorghiu a primit premiul pentru cel mai bun rol secundar feminin pentru personajul Ana din filmul „Francesca“, iar în 2013 a primit Premiul Gopo de interpretare feminină pentru o actriţă în rol principal pentru rolul mamei din „Poziţia copilului“.

Actrița a murit pe 4 iulie 2021, la 71 de ani. Aceasta suferea de mai mulţi ani de o maladie care a făcut-o să-şi restrângă apariţiile publice.

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