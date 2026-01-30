31 ianuarie: Cimpanzeul Ham devine primul primat lansat în spațiu de SUA

În ziua de 31 ianuarie, anul 1961, Ham devine primul primat lansat în spațiu. Văzând pozele de după călătoria în orbită, celebrul primatolog Jane Goodall a declarat: „Nu am mai văzut niciodată o asemenea teroare pe chipul unei maimuțe.” Tot pe 31 ianuarie, în 1418, moare domnul Țării Românești, Mircea cel Bătrân.

1418: Moare Mircea cel Bătrân, domn al Țării Românești

Mircea cel Bătrân s-a născut în 1355 și a fost voievodul Țării Românești timp de 32 de ani (23 septembrie 1386 - noiembrie 1394 sau mai 1395; ianuarie 1397 - 31 ianuarie 1418).

Este fiul lui Radu I şi fratele lui Dan I pe care îl secondează la tron după moartea acestuia, la 23 septembrie 1386, scrie Enciclopedia României.

Soția lui Mircea a fost doamna Mara, al cărei portret se păstrează la schitul Brădet. Deși nu există informații directe despre originea ei, majoritatea specialiștilor consideră că provenea din familia de Cilly, de origine germană.

Mircea cel Bătrân urcă pe tronul Țării Românești într-un context favorabil dezvoltării statului, pe care îl consolidează prin reforme economice, administrative, militare și bisericești.

El organizează țara într-o formă centralizată, asociază la domnie pe fiul său Mihail și întărește economia prin reformarea sistemului de impozite, emiterea de monedă, stimularea comerțului și valorificarea resurselor naturale. Eficientizează și administrația, armata și consolidează rețeaua de cetăți.

Pe plan extern, Mircea cel Bătrân a urmărit păstrarea independenței statului prin alianțe și diplomație, a obținute importante feude, și încheie alianțe cu Moldova și Polonia pentru a contracara presiunile ungare și otomane.

Mircea se confruntă în mod direct cu expansiunea Imperiului Otoman, obținând o victorie relativă la Rovine, dar pierzând temporar tronul. Participă la cruciada de la Nicopole, respinge incursiunile turcești și profită de criza otomană de după înfrângerea lui Baiazid de către Timur Lenk pentru a recâștiga Dobrogea și a influența luptele interne din Imperiul Otoman.

Spre sfârșitul domniei, pentru a evita un nou conflict major, acceptă plata unui tribut anual către sultan, păstrând însă autonomia țării.

Mircea moare în 1418, după o domnie de 32 de ani, lăsând în urmă un stat consolidat, recunoscut pentru stabilitate internă, forță militară și abilitate diplomatică.

1961: Cimpanzeul Ham devine primul primat lansat în spațiu

Ham, primul cimpanzeu trimis în spațiu, s-a născut în 1958, în Camerun. Acesta era unul dintre cei 40 de cimpanzei antrenați să zboare în spațiu.

Lansarea a avut loc în contextul Războiului Rece, având în vedere că, în 1957, Uniunea Sovietică au lansat un câine, pe Laika, primul animal care să ajungă în spațiu. Aceasta a murit pe parcursul misiunii, scrie Britanica.

Misiunea lui Ham, Mercury-Redstone 2, a avut loc la 31 ianuarie 1961. Ham a decolat la ora 11:55, însă racheta a decolat cu o viteză mai mare decât cea prevăzută, lucru care a influențat restul zborului.

După 16 minute și jumătate de la lansare, racheta a aterizat la 680 km de Cape Canaveral, în Oceanul Atlantic.

A fost nevoie de trei ore pentru ca echipele de salvare să-l localizeze pe Ham. La momentul recuperării, Ham era obosit, deshidratat și avea nasul vânăt din cauza reintrării în atmosferă, dar, în rest, se afla într-o stare fizică bună.

După ce a văzut imaginile cu călătoria și salvarea lui Ham, celebrul primatolog Jane Goodall a declarat: „Nu am mai văzut niciodată o asemenea teroare pe chipul unei maimuțe.”

După misiune, Ham a fost transferat la Grădina Zoologică Națională din Washington, D.C., unde a trăit singur timp de 17 ani. Ulterior, a fost mutat la Parcul Zoologic din Carolina de Nord, în Asheboro, unde a fost reintrodus în comunitatea de cimpanzei. A trăit acolo până la moartea sa, în 1983, la vârsta de 25 de ani.

Statele Unite au trimis ultima dată primate non-umane în spațiu în 1985, iar URSS și Rusia au desfășurat misiuni similare prin sateliții Bion până în anii ’90, însă după moartea unei maimuțe la misiunea Bion 11, NASA a renunțat la continuarea acestor experimente.

1937: S-a născut actorul Marin Moraru

Născut la 31 ianuarie 1937, Marin Moraru a urmat cursurile Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din Capitală.

Din anul 1961 până în 1964 a jucat pe scena Teatrului Tineretului, apoi a activat la Teatrul de Comedie, la Teatrul Bulandra și la Teatrul Național „I.L. Caragiale”. Actorul a fost recompensat în anul 2009 cu premiul pentru întreaga carieră la Gala Premiilor Gopo.

Din filmografia sa amintim: „Haiducii”, „Un film cu o fată fermecătoare”, „Toamna bobocilor” și „Cuibul de viespi”. De asemenea, Marin Moraru a fost prezent în producţii TV, fiind apreciat în rolurile Cristofor din „Inimă de țigan” – 2007, Cristofor – în „Regina” (2008), în „Iubire și Onoare” – în rolul Mohamed (2010), în rolul Doctorul Crăciun – din „Pariu cu viața” (2011) şi, în anul 2014, în seria „O nouă viaţă”, unde a dat viaţă Bunicului Ancăi.

Actorul s-a stins din viață pe 21 august 2016, la Bucurețti.

1938: S-a născut actrița Lucia Mureșan

Lucia Mureşan s-a născut la 31 ianuarie 1938, iar după absolvirea Institutului de Artă Teatrală şi Cinematografică (IATC, la clasa profesoarei Irina Răchiţeanu) a fost repartizată la Piatra Neamţ împreună cu toată promoţia, unde au înfiinţat Secţia de Teatru.

După un an, actriţa a plecat la Cluj şi apoi a ajuns, prin examen, la Teatrul Nottara din Bucureşti.

A jucat în peste 100 de spectacole și aproximativ 15 filme, fiind apreciată mai ales pentru rolurile secundare. În ultimii ani s-a retras din teatru, dedicându-se activității pedagogice. A dublat zeci de documentare pentru „Teleenciclopedia“.

A fost căsătorită timp de 40 de ani cu Ion Miclea, cunoscut ca fotograful lui Nicolae Ceaușescu. Actriţa a murit în noaptea de 12 iulie 2010, la Cluj, la vârsta de 72 de ani.

1990: A fost deschis la Moscova primul restaurant McDonald's

Primul restaurant McDonald’s din URSS a fost deschis pe 31 ianuarie 1990, la Moscova, în Piața Pușkin. Deschiderea acestui fast-food a ajuns să simbolizeze o destindere a tensiunilor din timpul Războiului Rece.

Cozile erau extrem de lungi, astfel că dura până la trei ore să poți intra în restaurant, scrie BBC.

Un an mai târziu, Uniunea Sovietică s-a prăbușit, iar Rusia și-a deschis economia către companiile din Occident.

În martie 2022, după ce Rusia a invadat Ucraina cu o lună înainte, McDonald’s s-a restras din această țară, după mai bine de 30 de ani.

În 2021, Rusia și Ucraina au reprezentat aproximativ 9% din vânzările globale ale companiei.

2020: Marea Britanie părăsește Uniunea Europeană

Decizia vine după 47 de ani ca stat membru, din 1 ianuarie 1973 (în Comunitatea Economică Europeană).

Acordul de retragere a intrat în vigoare în momentul ieșirii Regatului Unit din UE, la 31 ianuarie 2020. Regatul Unit nu mai este stat membru al UE și este considerat țară terță. Mai este cunoscut și ca Brexit. Hotărârea a fost luată în urma organizării unui referendum.

În perioada de tranziţie care a urmat Regatul Unit a continuat să aplice regulile blocului comunitar, dar fără să participe la procesul decizional al UE, timp în care Londra şi Bruxellesul au negociat relaţia lor viitoare.