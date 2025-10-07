search
Marți, 7 Octombrie 2025
Adevărul
Celebra Jane Goodall, specialistă în cimpanzei: „I-aș trimite pe Trump, Musk, Putin, Xi și Netanyahu într-o călătorie fără întoarcere în spațiu"

Publicat:

Celebrul primatolog Jane Goodall a spus, într-un interviu difuzat postum, că i-ar trimite pe liderii lumii care întruchipează agresivitatea masculului alfa, printre care Donald Trump, Vladimir Putin, Xi Jinping și Benjamin Netanyahu, într-o navă spațială fără întoarcere, alături de Elon Musk, care ar fi „gazda” lor.

Jane Goodall i-ar trimite pe liderii mondiali autoritari în spațiu FOTO: Profimedia
Jane Goodall i-ar trimite pe liderii mondiali autoritari în spațiu FOTO: Profimedia

Interviul, realizat în martie și difuzat de Netflix după moartea lui Goodall, face parte din documentarul Famous Last Words, lansat la câteva zile după decesul ei, pe 1 octombrie, la vârsta de 91 de ani.

„Există oameni care nu-mi plac și aș vrea să-i pun pe una dintre navele spațiale ale lui Musk și să-i trimit pe toți pe planeta pe care el e sigur că o va descoperi”, i-a spus Goodall jurnalistului Brad Falchuk.

Întrebată dacă și Elon Musk ar face parte din acest grup, cercetătoarea a răspuns fără ezitare: „Oh, absolut. El ar fi gazda. Îți poți imagina pe cine aș mai pune în acea navă spațială. Alături de Musk ar fi Trump și câțiva dintre susținătorii săi loiali. Apoi l-aș pune acolo pe [președintele rus Vladimir] Putin, pe [președintele Chinei] Xi și, cu siguranță, pe [premierul israelian Benjamin] Netanyahu și guvernul său de extremă dreapta. I-aș pune pe toți pe acea navă și i-aș trimite departe”.

Trump și comportamentul „masculului alfa”

Jane Goodall nu s-a ferit nici în trecut să-l critice pe președintele american. Într-un interviu acordat MSNBC în 2022, ea compara comportamentul lui Donald Trump cu cel al unui cimpanzeu aflat într-o luptă pentru dominație: „Se îndreaptă, se umflă în pene, se poartă mai agresiv decât este în realitate, doar ca să-și intimideze rivalii”.

În interviul de pe Netflix, Goodall a explicat teoria sa despre tipurile de lideri și despre modul în care aceștia obțin și mențin puterea: „Există, interesant, două tipuri de alfa. Unul își impune poziția prin agresivitate și forță – dar nu rezistă mult. Altul folosește inteligența: un mascul tânăr nu provoacă pe cineva mai puternic decât el decât dacă are sprijinul unui aliat, adesea fratele lui. Iar aceștia rezistă mult mai mult”.

Paralele între oameni și cimpanzei

Goodall a discutat și despre modul în care frica și agresivitatea se răspândesc în grupuri, atât la oameni, cât și la cimpanzei. „Cimpanzeii văd un străin dintr-o comunitate vecină și se agită, li se zbârlește părul, se ating între ei, au fețele pline de furie și teamă, și acest sentiment se transmite de la unul la altul până când toți devin agresivi. Este contagios. Aceste demonstrații care devin violente se răspândesc repede – toți vor să se implice și să devină agresivi, pentru că simt că își apără teritoriul”, a spus ea.

Citește și: Jane Goodall, cercetătoarea care studiază cimpanzeii din 1960: „Nu există o linie clară între oameni şi restul regnului animal“

Întrebată dacă același lucru se aplică și în societatea umană, Goodall a recunoscut: „Probabil, uneori da. Dar eu cred sincer că majoritatea oamenilor sunt decenți.”

„Cea mai mare speranță a mea este o generație de cetățeni compasivi”

De-a lungul vieții, Jane Goodall a militat pentru protejarea naturii și pentru compasiune față de toate formele de viață. „Cea mai mare speranță a mea este să creștem o nouă generație de cetățeni compasivi, rădăcini și lăstari”, a spus ea. „Dar avem timp? Nu știu. Trăim o perioadă foarte sumbră”.

Cercetătoarea a comparat situația actuală a lumii cu lupta Marii Britanii împotriva Germaniei naziste. „Asta nu înseamnă că nu ai momente de deprimare, dar apoi îți revii și spui: «Bine, nu o să-i las să câștige.» E ca Churchill în război – faimosul său discurs: «Vom lupta pe plaje, vom lupta pe străzi, în orașe», apoi s-a întors către un prieten și a spus: «Și îi vom bate cu gâturile sparte ale sticlelor, căci asta e tot ce mai avem»”.

Un mesaj de speranță

În final, Jane Goodall a lăsat un mesaj emoționant pentru cei care continuă să lupte împotriva nedreptății și a crizei climatice:

Chiar și astăzi, când planeta pare cufundată în întuneric, încă există speranță. Nu o pierdeți. Dacă o pierdeți, deveniți apatici și nu mai faceți nimic. Iar dacă vreți să salvați ceea ce este încă frumos în această lume – dacă vreți să salvați planeta pentru generațiile viitoare, pentru nepoții și strănepoții voștri – gândiți-vă la acțiunile voastre zilnice. Pentru că, înmulțite cu un milion, cu un miliard, chiar și cele mai mici gesturi pot aduce o schimbare uriașă”.

