Sâmbătă, 17 Ianuarie 2026
Adevărul
Casetele muzicale vechi, noua „monedă de aur”. Cele mai valoroase ajung la prețul unei locuințe

Publicat:

Interesul pentru casetele muzicale, cândva un obiect banal, a explodat în ultimii ani, transformând anumite exemplare rare în adevărate piese de colecție. Potrivit Blic unele dintre acestea se vând astăzi cu sume care pot ajunge la câteva mii de euro, iar în cazuri excepționale, chiar la valoarea unei locuințe.

Unele casete audio vechi pot fi vândute la sume consistente FOTO charmette.wordpress.com
Unele casete audio vechi pot fi vândute la sume consistente FOTO charmette.wordpress.com

Casetele uitate prin sertare au a devenit astăzi o adevărată comoară pentru colecționari. Piața casetelor muzicale vechi a cunoscut în ultimii ani o explozie neașteptată, publicației sârbe, care citează Mistergadget.tech.

Fenomenul face parte dintr-un trend global al obiectelor vintage, în care raritatea și încărcătura emoțională transformă produse aparent depășite în piese de colecție extrem de căutate. Într-o epocă în care direcția e dată de streaming și tehnologie digitală, caseta audio își recapătă farmecul prin estetica ei analogică și prin ritualul pe care îl presupune ascultarea. Pentru colecționari, nu este vorba doar despre muzică, ci despre o experiență completă, imposibil de replicat în mediul digital.

„The Madonna Collection”, printre cele mai căutate casete

Dar nu toate casetele sunt la fel de valoroase. Cele mai scumpe sunt acele ediții limitate sau înregistrările care conțin materiale nepublicate.

Printre piesele cele mai apreciate și scumpe se numără „The Madonna Collection”, lansată în 1987.  Chiar dacă la vremea respectivă a fost distribuită pe scară largă, disponibilitatea redusă în anumite regiuni a transformat-o astăzi într-un obiect de colecție extrem de dorit.

Un exemplu spectaculos este și albumul „Xero”, lansat în 1997 de trupa care avea să devină ulterior Linkin Park. Caseta conține piese care nu au mai fost publicate în alt format, un argument pentru care valoarea ei poate ajunge la câteva mii de euro.

„Year Zero + Unreleased Material”,  greu de găsit   

În aceeași categorie se încadrează și titluri precum „Floral Shoppe”, albumul vaporwave al artistului Macintosh Plus, sau „Year Zero + Unreleased Material”, o ediție rară semnată Buck 65. Ambele casete sunt greu de găsit și extrem de apreciate de colecționari, ceea ce le ridică prețul considerabil.

Un rol important în evalare îl are și starea casetei. O bandă bine păstrată, cu sunet clar, fără întreruperi și însoțită de carcasa originală, valorează de câteva ori mai mult decât o copie deteriorată. Funcționalitatea este la fel de importantă ca raritatea, colecționarii fiind dispuși să plătească sume mari pentru exemplarele impecabile.

Piața de desfacere este surprinzător de diversă, potrivit surselor citate. Casetele pot fi vândute în târguri de vechituri, pe platforme internaționale precum eBay sau Subito, pe site-uri specializate precum Catawiki, dar și prin anunțuri pe rețelele sociale.

Pentru cei care au păstrat colecții vechi, unele casete se pot transforma într-o sursă neașteptată de venit.

Interesul crescut pentru casetele muzicale arată că nostalgia și raritatea pot transforma obiecte aparent depășite într-o investiție profitabilă. Iar pentru pasionații de muzică, casetele vechi rămân nu doar suporturi audio, ci fragmente autentice ale unei epoci care continuă să fascineze.

