La 3 septembrie 1783 a fost semnat tratatul de la Paris, iar în anul 1936 s-a născut artista Marina Voica. În aceeași zi, dar în anul 1953, a intrat în vigoare „Convenția Europeană a Drepturilor Omului” (CEDO).

3 septembrie 1783: Semnarea Tratatului de pace de la Versailles și a Tratatului de la Paris

În urmă cu 241 de ani, au fost semnate două tratate importante. Tratatul de pace de la Versailles a fost încheiat între Franța și Marea Britanie la finalul războiului american de independență, iar cel de la Paris a fost semnat de SUA și Marea Britanie. Franța se alegea cu teritorii în Marea Caraibilor și restituirea bazelor din Senegal și India, în timp ce Regatul Unit recunoștea existența SUA.

3 septembrie 1929: S-a născut actrița greacă Irene Papas

Născută în Chiliomodi, prefectura Corintia, Irene Papas a devenit cunoscută datorită rolurilor interpretate în „Tunurile din Navarone” și „Zorba Grecul”.

A fost recompensată cu diverse premii, precum trofeul pentru Cea mai bună actriţă, în 1961 la Festivalul de Film de la Berlin, şi un Leu de Aur la Veneţia în 2009.

Actrița a murit la data de 14 septembrie 2022.

3 septembrie 1936: S-a născut artista Marina Voica

Născută în orașul Ivanovo, Rusia, Marina Voica este o cunoscută cântăreață de muzică ușoară și pop din România. Artista a dezvăluit, în urmă cu câțiva ani, pentru „Adevărul”, că era deja vedetă în Rusia atunci când a dat la facultate.

„Eu cânt de când mă ştiu, am făcut şcoală de muzică, la fel şi fratele meu, care e medic cardiolog. Când am dat la facultate, la Moscova, eram deja o vedetă acolo, veneau profesorii şi mă întrebau ce caut la Finanţe. O imitam pe Lolita Torres, o celebră actriţă argentiniană. După ce m-am căsătorit cu Voica şi am venit în România, a venit la mine în vizită o prietenă, cu cineva din televiziune. Am cântat, am dansat, am bătut din castaniete. L-am înnebunit. Aveam 20 şi un pic de ani. Apoi, m-au chemat la o emisiune, după care mi-am cusut singură o rochie şi mi-am făcut debutul. Acest tânăr regizor nu era altul decât Valeriu Lazarov. El m-a lansat. Şi am început fără să ştiu că mă aşteaptă aşa o carieră şi aşa o cruce grea”, a spus artista care împlinește vârsta de 88 de ani.

Amintim câteva dintre piesele sale: „Într-un colț de cafenea”, „Ce vrei tu, mare albastră?”, „Dor călător” și „La țărmul iubirii”.

În anul 2013, Marina Voica a fost recompensată cu Ordinul Coroana României în grad de Cavaler.

3 septembrie 1937: S-a născut solistă de muzică populară Maria Ciobanu

Născută la Roșiile, județul Vâlcea, Maria Ciobanu, supranumită „ciocârlia cântecului popular românesc“, a urmat cursurile Școlii de Arte Populare din Capitală și a cunoscut succesul cu cântecul „Lie, lie, ciocârlie”.

Amintim câteva piese cunoscute din repertoriul Mariei Ciobanu: „Aurelu’ mamii”, „Vântul de vară mă bate”, „Lângă poartă am un tei”, „Ce n-aș da să mai fiu mică” și „Roata mare”.

Cântăreața a fost căsătorită cu celebrul Ion Dolănescu.

Solista a fost distinsă cu Crucea Naţională „Serviciul Credincios“, două Discuri de Aur, Ordinul Coroana României în grad de Cavaler și Ordinul Meritul Cultural în grad de Mare Ofiţer.

3 septembrie 1950: A murit Traian Vuia

Născut la 17 august 1872, la Surducu Mic, Timiș, Traian Vuia a urmat pentru un an cursurile Politehnicii din Budapesta. Ulterior, s-a înscris la Drept, și-a luat doctoratul, și a lucrat preț de trei ani în diverse barouri, la Vârșeț și Lugoj.

În anul 1901, Vuia a susținut teza de doctorat în științe juridice. Cinci ani mai târziu, la 18 martie, pe o tarla de lângă Montesson, o localitate din apropierea Parisului, aparatul de zbor realizat de Traian Vuia s-a desprins de la sol.

După o accelerare pe o distanță de 50 de metri, aparatul de zbor s-a înălțat și a zburat 12 metri. Însă, paletele elicei s-au oprit, iar aparatul de zbor a aterizat forțat.

3 septembrie 1953: Intrarea în vigoare a „Convenției Europene a Drepturilor Omului" (CEDO)

În urmă cu peste șapte decenii, „Convenția Europeană a Drepturilor Omului” a intrat în vigoare. Convenția a fost încheiată la Roma, la 4 noiembrie 1950. CEDO a reprezentat primul instrument juridic internațional care asigură protecția drepturilor omului.

La 20 iunie 1994, România a ratificat Convenția.