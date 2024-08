25 august: Ziua în care a pilotul de Formula 1 Michael Schumacher a debutat în Marele Premiu al Belgiei

Pe 25 august 1991, Michael Schumacher, care avea să devină unul dintre cei mai mari piloți din istoria Formula 1, a debutat în Marele Premiu al Belgiei de la Spa-Francorchamps.

1944: Parisul este eliberat de aliați

Pe 25 august 1944, Parisul, sub ocupația nazistă de mai bine de patru ani, a fost eliberat de forțele aliate, conduse de generalul francez Philippe Leclerc de Hauteclocque și de trupele americane. Operațiunea a culminat cu capitularea garnizoanei germane comandate de generalul Dietrich von Choltitz, care, în ciuda ordinelor lui Hitler de a distruge orașul, a ales să se predea.

Eliberarea Parisului a fost un moment simbolic deosebit de important în cadrul campaniei aliate din Europa și a reprezentat începutul sfârșitului pentru regimul nazist în Franța.

1987: S-a născut Blake Lively, actriță americană

Blake Lively, născută pe 25 august 1987, este o actriță americană cunoscută în special pentru rolul său din serialul de televiziune Gossip Girl (2007-2012), unde a interpretat personajul Serena van der Woodsen.

Provenind dintr-o familie de actori, Lively și-a început cariera la o vârstă fragedă și a continuat să se afirme și în filme precum The Sisterhood of the Traveling Pants (2005), The Town (2010) și A Simple Favor (2018).

Pe lângă succesul său în cinematografie, Blake Lively este cunoscută și pentru implicarea sa în modă și pentru acțiunile de caritate, fiind o figură influentă în cultura pop contemporană.

1991: Debutul pilotului de Formula 1 Michael Schumacher în Marele Premiu al Belgiei

Pe 25 august 1991, Michael Schumacher, care avea să devină unul dintre cei mai mari piloți din istoria Formula 1, a debutat în Marele Premiu al Belgiei de la Spa-Francorchamps. Conducând pentru echipa Jordan, Schumacher a impresionat prin performanțele sale, calificându-se pe locul al șaptelea în cursă, deși lipsa experienței și o problemă mecanică l-au împiedicat să termine cursa. Acest debut promițător a deschis calea unei cariere extraordinare în Formula 1, în care a obținut 7 titluri mondiale.

1994: Ioan Stoica, inițiatorul jocului piramidal „Caritas”, este reținut de poliție sub acuzația de fals și înșelăciune

Ioan Stoica, fondatorul faimosului joc piramidal „Caritas”, a fost reținut pe 25 august 1994 sub acuzația de fals și înșelăciune. „Caritas”, lansat în 1991 la Brașov, a atras sute de mii de participanți, promițând câștiguri rapide și substanțiale, dar s-a dovedit a fi o schemă piramidală clasică.

La prăbușirea schemei, numeroși români au pierdut economii importante, iar impactul economic și social al acestui scandal a fost semnificativ. Reținerea lui Stoica a marcat începutul unui proces care a adus în atenția publicului riscurile financiare și legale ale schemelor piramidale.

2012: Sonda spațială Voyager 1 intră în spațiul interstelar

Pe 25 august 2012, sonda spațială Voyager 1, lansată de NASA în 1977, a intrat în spațiul interstelar, devenind primul obiect creat de om care a realizat această performanță. După ce a călătorit mai bine de 35 de ani și a depășit limitele sistemului nostru solar, Voyager 1 a început să exploreze mediul cosmic din afara influenței directe a Soarelui.

2012: A murit Neil Armstrong, primul om care a pășit pe Lună

Neil Armstrong, care s-a stins din viață pe 25 august 2012, a fost un astronaut american și una dintre cele mai emblematice figuri ale explorării spațiale. La 20 iulie 1969, Armstrong a devenit primul om care a pășit pe Lună, rostind faimoasele cuvinte „Un pas mic pentru om, un salt uriaș pentru omenire”.

Echipajul Apollo 11 îşi îndeplinise misiunea şi aselenizase cu succes pe suprafaţa lunară. 600 de milioane de oameni au urmărit în direct aselenizarea şi au auzit faimoasa replică a lui Armstrong.