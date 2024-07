26 iulie: ziua când s-a născut Dan Condurache, actor român de teatru și film

Tot pe 26 iulie s-au născut George Bernard Shaw, dramaturg şi eseist englez, Monica Ghiuță, actriță de teatru și film, Mick Jagger, vocalist, chitarist, compozitor.

1830: A izbucnit Revoluția Franceză de la 1830 care s-a soldat cu înlocuirea casei de Bourbon

Revoluția franceză de la 1830, cunoscută și sub numele de Revoluția din iulie (în franceză Révolution de Juillet), A doua revoluție franceză, sau Cele trei zile glorioase (în franceză Trois Glorieuses), a dus la răsturnarea regelui Carol al X-lea, monarhul francez din Casa de Bourbon și întronarea vărului său Ludovic-Filip de Orléans (cel care, după 18 ani pe tronul Franței, avea să fie răsturnat în 1848).

Această revoluție a marcat trecerea de la o monarhie constituțională, cea a dinastiei restaurate a Bourbonilor, la alta, Monarhia din iulie, tranziția puterii de la Casa de Bourbon la filiala sa cadetă, Casa de Orléans și înlocuirea principiului dreptului ereditar cu suveranitatea populară. Susținătorii Casei de Bourbon au fost numiți ulterior „legitimiști”, iar susținătorii lui Ludovic-Filip „orléaniști”.

1856: S-a născut George Bernard Shaw, dramaturg şi eseist englez, laureat al Premiului Nobel

George Bernard Shaw (n. 26 iulie 1856, Dublin – d. 2 noiembrie 1950, Ayot Saint Lawrence) a fost un scriitor irlandez, laureat al premiului Nobel pentru literatură în 1925, considerat de unii critici ca unul din cei mai importanți dramaturgi de limbă engleză de la William Shakespeare. Shaw s-a făcut cunoscut atât ca autor de piese de teatru, cât și în calitate de critic de artă și publicist politic.

Motivația Juriului Nobel “pentru opera sa care este marcată de idealism și umanitate, pentru satira sa stimulatoare plină de multe ori de o singulară frumusețe poetică “

1940: S-a născut Monica Ghiuță, actriță de teatru și film română

Monica Ghiuţă s-a născut la Câmpulung Moldovenesc, pe 26 iulie 1940. A absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică din Bucureşti în 1964, la clasa profesorului George Mărutză.

Printre cele mai cunoscute filme în care a jucat se numără: Ştefan Luchian (1981), „Bietul Ioanide“ (1980) - dublaj voce Cati Zanoaga, „Ciocolata cu alune“ (1978), „Iarna bobocilor“ (1977), „Dincolo de pod“ (1976), „Toamna bobocilor“ (1975), „Tată de duminică“ (1974), „E pericoloso sporgersi“ (1993), „Binecuvântată fii, închisoare“ (2002), „Filantropica“ (2002), „Proprietarii de stele“ (2001), „Faimosul Paparazzo“ (1999), „Triunghiul Morţii“ (1999), „Carmen“ (2013), „O poveste de dragoste, Lindenfeld“ (2013), pentru care a primit şi o nominalizare la premiile Gopo în 2015.

Monica Ghiuţă a murit la vârsta de 79 de ani, la doar două zile după ce şi-a aniversat ziua de naştere.

1943: S-a născut Mick Jagger, vocalist, chitarist, compozitor şi actor britanic (The Rolling Stones)

Mick Jagger este unul dintre cei mai celebri cântăreți, compozitori și actori englezi, cunoscut în special ca lider al legendarei trupe, The Rolling Stones. S-a născut pe 26 iulie 1943 în Dartford, Kent, Anglia. De la o vârstă fragedă, Jagger a fost pasionat de muzică și a fost influențat de artiști precum Chuck Berry și Muddy Waters. A urmat cursurile Şcolii primare din Dartford Maypole County, unde l-a cunoscut pe Keith Richards, apoi pe cele ale London School of Economics, pe care le-a întrerupt în 1960, în favoarea unei cariere muzicale.

L-a reîntâlnit pe Keith Richards în 1960, când cânta cu Dick Taylor în trupa Little Boy Blue & The Blues Boys, şi fiind amândoi mari fani ai artiştilor care cântau R&B - Chuck Berry, Bo Diddley, Howlin' Wolf, Jimmy Reed şi Muddy Waters - au creat în 1962, alături de Brian Jones, trupa The Rolling Stones, conform site-ului www.rollingstones.com.

Deși inițial au fost văzuți ca rivali ai trupei The Beatles, The Rolling Stones au reușit să-și contureze un stil propriu și să devină una dintre cele mai de succes și influente formații rock din istorie.

Mick Jagger a atras atenția cu energia sa scenică remarcabilă, vocea unică și carisma sa de neegalat. Ca interpret, a impresionat publicul cu mișcările sale distincte de dans și cu atitudinea sa în fața scenei. Trupa a lansat o serie de hituri care au devenit clasice ale muzicii rock, cum ar fi „Satisfaction”, „Paint It Black”, „Angie”, și „Start Me Up”.

Pe lângă muzică, Jagger a avut și o carieră de succes în actorie, jucând în mai multe filme de succes precum „Performance”(1970) și „Ned Kelly” (1970).

Anul 1970 a marcat, practic, un nou început și datorită înființării propriei case de discuri, Rolling Stones Records, asimilată de Atlantic Records. Tot în acel an, Mick Jagger s-a căsătorit cu modelul Bianca Perez Morena de Macias.

Primul album lansat de propria casă de discuri este „Sticky Fingers”, arată site-ul bestmusic.ro. De-a lungul carierei sale, Mick Jagger a primit numeroase premii și onoruri pentru contribuția sa la muzică și cultură.

A fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame în calitate de membru al The Rolling Stones, iar în 2003, a fost înălțat la rangul de cavaler de către regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii pentru performanțele sale în muzică.

Cu o carieră muzicală care se întinde pe zeci de decenii și cu un impact profund asupra muzicii rock, Mick Jagger este o figură iconică în lumea muzicii și unul dintre cei mai apreciați și respectați artiști din istorie. Doi dintre cei copiii lui Mick Jagger au urmat cariere artistice, la fel ca tatăl lor - Elizabeth şi James. Ea este model şi actriţă, el este actor şi muzician.

1952: A murit Eva Perón, actriță argentiniană, prima doamnă a Argentinei

María Eva Duarte de Perón a fost soția președintelui Argentinei, Juan Perón.

În anii '40 și '50 ai secolului XX, datorită ei, privirile întregii lumi s-au întors asupra orașului Buenos Aires și asupra Argentinei.

Eva Duarte se trăgea dintr-o familie săracă. La o vârstă încă fragedă, ea a devenit stea de cabaret. Viața sa s-a schimbat când soarta i l-a scos în cale pe Juan Perón. Din 1943, când îndeplinea funcția de ministru al muncii în guvernul juntei militare, Perón intenționa să introducă o revoluție "de sus în jos" a sistemului, pentru a îmbunătăți soarta țăranilor și a muncitorilor. Elita aflată la putere a încercat să împiedice acest lucru, iar în anul 1945 Juan Perón a fost arestat.

Atunci, Eva Duarte a mobilizat grupurile de muncitori și de soldați loiali lui Perón. Prin urmare, acesta a fost pus în libertate numai după 14 zile. Suporterilor săi, adunați în Plaza de Mayo, le-a promis să devină președinte al Argentinei. În 1946, a câștigat alegerile prezidențiale. Dar înainte de aceasta s-a căsătorit cu Eva Duarte, numită Evita, în aplauzele mulțimii. În anii care au urmat, Evita a fost foarte activă politic: în sala sa de audiențe primea cetățenii și se ocupa de problemele lor mici și mari. Deși fusese ales în mod democratic, Juan Perón a condus ca un dictator. Datorită sprijinului soției, el a câștigat și alegerile din 1951.

1952: S-a născut Dan Condurache, actor român de teatru și film

Dan Condurache este un actor român de film, scenă, voce și televiziune. În 1975 a absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică, la clasa profesorilor Octavian Cotescu și Ovidiu Schumacher. Anii formării i-au fost marcați de influența marelui actor Octavian Cotescu.

Din 1975 a jucat la Teatrul Mic din capitală. Are zeci de roluri interpretate, dar debutul are loc cu spectacolele Nu suntem îngeri de Paul Ioachim - rolul Petre și Galileo Galilei de Umberto Eco - rolul călugărului tânăr. Alte spectacole în care a jucat în cei 35 de ani petrecuți în acest teatru: Spionul balcanic de Dušan Kovačević, Peer Gynt de Henrik Ibsen, Coriolan de William Shakespeare, Pluralul englezesc de Alan Ayckbourn, Neguțătorul din Veneția de William Shakespeare, Bigamul de Ray Cooney, Jacques și stăpânul său de Milan Kundera, Să-i îmbrăcăm pe cei goi de Luigi Pirandello etc.

A jucat și în piese de teatru radiofonic, îndragite din vremea copilăriei: Troilus și Cresida, Îmblânzirea scorpiei, Romeo și Julieta de William Shakespeare, Anonimul venețian de Giuseppe Berto, Gulliver în Țara piticilor de Jonathan Swift, Manechinul sentimental de Ion Minulescu și altele.

La televiziune a jucat în spectacolele: Egmont de Johann Wolfgang von Goethe, Moartea unui comis voiajor de Arthur Miller, Prizonier la Auschwitz de Alain Bosquet.

Primul rol într-un film de televiziune l-a avut în 1976, când a jucat Ionel din Domnișoara Nastasia.

Debutul pe marele ecran a avut loc în 1978, în filmele Urgia. Au urmat multe alte pelicule, printre care: La capătul liniei, Calculatorul mărturisește, Trenul de aur, Furtună în Pacific, Întunecare, Bătălia din umbră, Drumul câinilor, Sezonul pescărușilor, Kilometrul 36, Balanța, Vulpe-vânător, Stare de fapt, Femeia visurilor, În fiecare zi Dumnezeu ne sărută pe gură, Nunta mută, Evadarea, Trădarea, Semnul dragostei și altele.

1953: Fidel Castro a declanșat Revoluția Cubaneză (26 iulie 1953 – 1 ianuarie 1959).

Revoluția Cubaneză a fost o revoltă armată victorioasă a Mișcării 26 Iulie. Sub conducerea lui Fidel Castro, mișcarea a reușit să-l răstoarne pe dictatorul Fulgencio Batista, sprijinit de către Statele Unite ale Americii, pe 1 ianuarie 1959. Revoluția Cubaneză a început când rebeli slab înarmați au atacat Bărăcile Moncada din Santiago și bărăcile din Bayamo pe 26 iulie 1953.

Numărul exact al rebelilor este discutabil, totuși, în autobiografia sa, Fidel Castro menționează cinci persoane ucise în lupte și alte 56 masacrate mai târziu de către regimul condus de Batista.

Printre morți s-a aflat Abel Santamaría, comandantul secund al asaltului asupra Bărăcilor Moncada, care a fost închis, torturat și executat în aceeași zi a atacului. Supraviețuitorii atacului au fost capturați ulterior. Printre cei capturați s-au aflat și Fidel Castro și fratele său Raúl Castro Ruz.

Într-un proces politic evident, Fidel Castro a ținut un discurs de aproape patru ore în apărarea sa, încheiat cu următoarea afirmație: “Condamnați-mă, nu contează. Istoria mă va achita“. Castro a fost condamnat la 15 ani de închisoare în penitenciarul din Isla de Pinos; fratele său, Raúl, a fost condamnat la 13 ani de închisoare.

În 1955, sub presiune politică, regimul Batista a eliberat toți prizonierii politici din Cuba – inclusiv cei care au participat la asaltul Bărăcilor Moncada. Batista a fost parțial convins să-i includă pe frații Castro în decretul de eliberare de către profesorii iezuiți ai lui Fidel din copilărie. Frații Castro s-au alăturat celorlalți exilați în Mexic pentru a pregăti răsturnarea lui Batista, fiind antrenați de către Alberto Bayo, unul dintre liderii forțelor republicane din Războiul Civil Spaniol. Fidel s-a întâlnit și și-a unit forțele cu Ernesto “Che” Guevara în acestă perioadă.

1964: s-a născut Sandra Bullock, actriță americană

Sandra Annette Bullock este o actriță americană care a obținut faimă și notorietate în anii 1990 datorită rolurilor interpretate în filme de succes precum Demolition Man, Speed, The Net, Hope Floats, A Time to Kill, și While You Were Sleeping. În noul mileniu și-a continuat apariția în alte filme de succes precum Miss Congeniality, The Lake House și Crash, cel din urmă primind aprecierea criticilor de film americani, iar în anul 2005 a primit o stea pe Hollywood Walk of Fame.

În anul 2007 a fost clasificată pe locul 14 în topul celor mai bogate femei celebre cu o avere estimată la 85 milioane de dolari. În 2009, Sandra Bullock a jucat în două dintre cele de mai succes filme: The Proposal și The Blind Side.

Sandra Bullock a primit un premiu Golden Globe pentru cea mai bună actriță, un premiu Screen Actors Guild pentru interpretarea remarcabilă, distinsă de către o actriță a unui rol principal, și un Premiu Oscar pentru cea mai bună actriță pentru interpretarea rolului lui Leigh Anne Tuohy în filmul The Blind Side.

De asemenea numele ei apare în ediția 2012 a Cărții Recordurilor ca fiind cea mai bine plătită actriță, cu 56 milioane de dolari.