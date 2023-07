Mick Jagger împlinește 80 de ani. Cum își sărbătorește ziua de naștere solistul trupei The Rolling Stones

Solistul trupei rock britanice, The Rolling Stones, își sărbătorește, miercuri, cea de-a 80-a aniversare. „Băiatul rău al muzicii rock” are planuri mari pentru ziua sa de naștere, pe care o va petrece la Londra.

Mick Jagger, un sex-simbol suprem şi star rock inegalabil, este în continuare într-o formă de zile mari. La împlinirea onorabilei vârste de 80 de ani, el este gata să petreacă la fel ca în tinerețe.

Petrecere uriașă, la Londra

Artistul și-a planificat o petrecere uriaşă în sud-vestul Londrei, potrivit tabloidelor din Regatul Unit, citate AFP. De-a lungul timpului, el s-a remarcat datorită provocărilor, exceselor şi cuceririlor din viaţa personală, care au ținut prima pagină a ziarelor.

Chiar și după opt decenii de viață și șase de carieră, el continuă să debordeze de energie. Recent, cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a trupei, The Rolling Stones a susținut un turneu în Europa. Din păcate, de pe scenă a lipsit regretatul toboșar Charlie Watts, care a murit în anul 2021.

Deşi este în continuare în plină formă, Mick Jagger a suferit o operaţie pe cord în 2019. Un regim bazat pe yoga, sucuri de ierburi, fructe şi vitamine l-a ajutat să îşi păstreze silueta zveltă şi forma fizică.

Datorită unor piese precum „Jumpin' Jack Flash”, „Gimme Shelter”, „Sympathy for the Devil” şi „Not Fade Away”, trupa The Rolling Stones a contribuit la revoluţia culturală din anii 1960 în Regatul Unit.

Mick Jagger şi colegii săi de trupă au întruchipat atunci spiritul fenomenului „Swinging London", fiind adulaţi de fani, urmăriţi de mii de tinere şi atent monitorizaţi de Poliţie. Pentru Mick Jagger, acel stil de viaţă era complet diferit faţă de cel din locul său de origine, după cum dezvăluia artistul britanic în piesa „2000 Light Years from Home”.

Viața și cariera muzicală a lui Mick Jagger

Mick Jagger este unul dintre cei mai celebri cântăreți, compozitori și actori englezi, cunoscut în special ca lider al legendarei trupe, The Rolling Stones. S-a născut pe 26 iulie 1943 în Dartford, Kent, Anglia. De la o vârstă fragedă, Jagger a fost pasionat de muzică și a fost influențat de artiști precum Chuck Berry și Muddy Waters. A urmat cursurile Şcolii primare din Dartford Maypole County, unde l-a cunoscut pe Keith Richards, apoi pe cele ale London School of Economics, pe care le-a întrerupt în 1960, în favoarea unei cariere muzicale.

L-a reîntâlnit pe Keith Richards în 1960, când cânta cu Dick Taylor în trupa Little Boy Blue & The Blues Boys, şi fiind amândoi mari fani ai artiştilor care cântau R&B - Chuck Berry, Bo Diddley, Howlin' Wolf, Jimmy Reed şi Muddy Waters - au creat în 1962, alături de Brian Jones, trupa The Rolling Stones, conform site-ului www.rollingstones.com.

Deși inițial au fost văzuți ca rivali ai trupei The Beatles, The Rolling Stones au reușit să-și contureze un stil propriu și să devină una dintre cele mai de succes și influente formații rock din istorie.

Mick Jagger a atras atenția cu energia sa scenică remarcabilă, vocea unică și carisma sa de neegalat. Ca interpret, a impresionat publicul cu mișcările sale distincte de dans și cu atitudinea sa în fața scenei. Trupa a lansat o serie de hituri care au devenit clasice ale muzicii rock, cum ar fi „Satisfaction”, „Paint It Black”, „Angie”, și „Start Me Up”.

Pe lângă muzică, Jagger a avut și o carieră de succes în actorie, jucând în mai multe filme de succes precum „Performance”(1970) și „Ned Kelly” (1970).

Anul 1970 a marcat, practic, un nou început și datorită înființării propriei case de discuri, Rolling Stones Records, asimilată de Atlantic Records. Tot în acel an, Mick Jagger s-a căsătorit cu modelul Bianca Perez Morena de Macias.

Primul album lansat de propria casă de discuri este „Sticky Fingers”, arată site-ul bestmusic.ro. De-a lungul carierei sale, Mick Jagger a primit numeroase premii și onoruri pentru contribuția sa la muzică și cultură.

A fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame în calitate de membru al The Rolling Stones, iar în 2003, a fost înălțat la rangul de cavaler de către regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii pentru performanțele sale în muzică.

Cu o carieră muzicală care se întinde pe zeci de decenii și cu un impact profund asupra muzicii rock, Mick Jagger este o figură iconică în lumea muzicii și unul dintre cei mai apreciați și respectați artiști din istorie. Doi dintre cei copiii lui Mick Jagger au urmat cariere artistice, la fel ca tatăl lor - Elizabeth şi James. Ea este model şi actriţă, el este actor şi muzician.