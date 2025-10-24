search
25 octombrie: Ziua când a murit marele regizor Liviu Ciulei, personalitate complexă a teatrului și filmului

Publicat:

Regizorul Liviu Ciulei a murit pe data de 25 octombrie 2011, la vârsta de 88 de ani, în Germania. Tot pe 25 octombrie s-au născut Regele Mihai și pictorul Pablo Picasso.

Liviu Ciulei FOTO: Teatrul Bulandra
Liviu Ciulei FOTO: Teatrul Bulandra

1858: Aradul devine al doilea oraș conectat la rețeaua feroviară

Calea ferată Szolnok–Arad traversează Ungaria și România și se întinde pe o distanță de 153 de km, dintre care doar 28 în țara noastră. Linia ferată a fost construită în urma unui plan inițiat de monarhia Austro-Ungară. În procesul construcției s-au executat 37 de poduri din lemn, cel mai lung fiind cel peste râul Criș.

Dată în folosință la 25 octombrie 1858, calea ferată ce lega cele două țări era exploatată de compania Căile Ferate ale Tisei. După recunoașterea Unirii României cu Transilvania, segmentul ce traversează Aradul a trecut sub administrația companiei Căilor Ferate Române. Astăzi, pe această linie circulă multe trenuri personale și accelerate și asigură ruta comercială feroviară dintre România și Europa Centrală și de Vest.

1881: S-a născut Pablo Picasso, pictor, sculptor, gravor şi ceramist spaniol

Sexul, iubirea şi arta au fost interconectate în viaţa lui Pablo Picasso (1881-1973) şi este cunoscut faptul că atât soţiile, cât şi amantele lui au fost muze pentru majoritatea picturilor sale celebre. „Există doar două tipuri de femei, zeiţe sau preşul de la intrare”, obişnuia să spună, nestingherit, pictorul spaniol. 

Pablo Picasso FOTO: Shutterstock
Pablo Picasso FOTO: Shutterstock

A frânt multe inimi şi a iubit cu patos, însă şase dintre femeile care l-au cunoscut pe artist i-au inspirat cele mai mari capodopere ale secolului XX. Sentimentele lui Picasso faţă de ele oscilau între tandreţe maximă şi ură violentă, calea de mijloc fiind dispreţul, potrivit unei cărţi biografice. Dintre cele şase femei importante din viaţa lui, două au înnebunit şi două s-au sinucis. 

A inspirat "Domnişoarele din Avignon" 

Figura Fernandei Olivier este exemplificată în Domnişoarele din Avignon (1907) şi Capul unei femei (Fernande, 1909).

De fapt, Picasso a continuat să creeze peste 60 de portrete ale lui Fernande înainte ca relaţia lor tumultuoasă să se încheie în anul 1912 din cauza infidelităţilor reciproce. În momentul în care s-au despărţit, Picasso se afla la apogeul carierei sale, iar femeia a decis să dea o serie de memorii ale celor doi unui ziar belgian.

Pentru a o împiedica să divulge alte detalii intime, pictorul i-a oferit o pensie pe care a acceptat-o. Memoriile complete au fost date publicităţii abia în 1988, după moartea lor.

1921: S-a născut Regele Mihai I al României

Regele Mihai I (1927-1930; 1940-1947) s-a născut la 25 octombrie 1921, la Sinaia, fiind fiul principelui moştenitor Carol şi al Elenei, principesă de Grecia.

În urma decesului bunicului său, Ferdinand I, la 20 iulie 1927, Mihai a devenit rege al României la vârsta de 5 ani şi 9 luni, în condiţiile în care prinţul Carol, moştenitor al tronului, renunţase oficial la succesiune. Din cauza vârstei, prerogativele demnităţii regale au fost asumate între 1927-1930 de o Regenţă formată din patriarhul Miron Cristea, preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Gheorghe Buzdugan (din 1 octombrie 1929, în urma decesului său, a fost numit Constantin Sărăţeanu), şi principele Nicolae, fratele lui Carol.

Regele Mihai FOTO: Adevărul
Regele Mihai FOTO: Adevărul

La 6 iunie 1930, principele Carol a revenit în ţară. Guvernul a preluat puterile şi prerogativele constituţionale şi, în virtutea acestora, l-a detronat pe regele Mihai, aflat sub regenţă, potrivit volumului "Istoria României în date" (2003). La 8 iunie 1930, Parlamentul l-a proclamat pe Carol rege al României, sub numele de Carol al II-lea. Regele Mihai a redevenit prinţ moştenitor, primind titlul de "Mare Voievod de Alba Iulia".

Regele Mihai I s-a stins din viață pe 5 decembrie 2017, în Elveţia. A fost înmormântat în România, la mănăstirea Curtea de Argeș.

1944: Armata română intră în orașul Carei

Bătălia de la Carei reprezintă ultima etapă de eliberare a teritoriului actual al României, în cadrul celui de-al Doilea Război Mondial.

La 25 octombrie 1944 au fost eliberate orașele Carei și Satu Mare, fiind anulat de facto Dictatul de la Viena.

Printr-un decret din 1959, această zi a fost instituită ca Ziua Armatei Române. După această bătălie, armata română participă în continuare pe Frontul de vest, contribuind la eliberarea Ungariei și Cehoslovaciei de sub ocupația Germaniei naziste.

Monumentul de la Carei
Monumentul de la Carei
În amintirea acestei lupte, în centrul orașului Carei a fost ridicat Monumentul ostașului român. Inaugurat în 1964, complexul monumental este opera sculptorului Vida Gheza și a arhitectului Anton Dâmboianu.

1984: S-a născut Katy Perry, cântăreaţă americană, compozitoare şi actriţă

A devenit cunoscută datorită hitului din 2008 „I Kissed a Girl” care a atins prima poziţie în peste 20 de ţări, inclusiv Statele Unite, Canada, Marea Britanie, Australia şi United World Chart.

Continuând o carieră de succes, primeşte multe nominalizări, premii şi distincţii ca artist de nivel mondial, devenind unul dintre cei mai bine vânduţi artişti muzicali din istorie, cu peste 100 de milioane de albume şi single-uri vândute la nivel mondial, dintre care 81 de milioane de single-uri şi peste 12 milioane de albume în SUA.

Katy Perry, cântăreață americană
Katy Perry, cântăreață americană

Ca urmare a succesului înregistrat, Perry lansează cinci parfumuri (PurrMeow!,Killer Queen, Royal Revolution şi Mad Potion) şi intră în domeniul filmului, fiind vocea Ştrumfiţei din trilogia The Smurfs şi protagonista unui film documentar, Katy Perry: Part of Me, ce are ca subiect viaţa ei ca artist în turnee şi despărţirea de Russell Brand, soţul ei, cu care a avut un mariaj de doar 14 luni.

2011: A murit Liviu Ciulei, regizor, scenograf, actor român

Liviu Ciulei a fost o personalitate colosală a scenei românești; regizor, actor, scenograf.

Personalitate pluridimensională a teatrului și filmului, actor, regizor, scenograf, profesor, Liviu Ciulei (7 iulie 1923-24 octombrie 2011) a abordat într-un mod unic repertoriul clasic, construind spectacole de anvergură. 

În 1942 s-a înscris la Facultatea de Arhitectură, iar în anul 1943 la Conservatorul de Artă Dramatică, urmând cursurile în paralel. În anul 1946 a absolvit Conservatorul, apoi a făcut stagiul militar, obţinând gradul de sergent.

Liviu Ciulei FOTO: Studiourile Buftea
Liviu Ciulei FOTO: Studiourile Buftea

La 23 de ani, student la arhitectură, a regizat şi a făcut decorurile pentru primul său spectacol profesionist, "Poveste stranie".

Între anii 1948 şi 1956 a realizat scenografia la mai multe spectacole de teatru, în unele dintre acestea interpretând şi diverse roluri.Din anul 1951, a început să joace şi în filme, primul fiind "în sat la noi", în regia lui Jean Mihail şi Victor Iliu.

Liviu Ciulei, tatăl regizorului de film Thomas Ciulei, a fost profesor de teatru la două universităţi prestigioase, Columbia University şi New York University, dar şi membru de onoare al Ordinului Arhitecţilor.

Filmografie- în sat la noi (1951)- Nepoţii gornistului - 1953 (r. Dinu Negreanu)- Răsare soarele - 1954 (r. Dinu Negreanu)- Alarmă în munţi - 1955 (r. Dinu Negreanu)- Facerea lumii - 1957 (r. Gheorghe Vitanidis)- Valurile Dunării - 1959- Soldaţi fără uniformă - 1960 (r. Francisc Munteanu)- Cerul n-are gratii - 1962 (r. Francisc Munteanu)- Pădurea spânzuraţilor - 1964- Decolarea - 1971 (r. Timotei Ursu)- Ceaţa - 1973 (r. Vladimir Popescu-Doreanu)- Dragostea începe vineri - 1973 (r. Virgil Calotescu)- Dimitrie Cantemir - 1973 (r. Gheorghe Vitanidis)- Un august în flăcări - 1974 (r. Dan Piţa şi Alexandru Tatos; serial TV)- Mastodontul - 1975 (r. Virgil Calotescu)- Muschetarul român - 1975

Liviu Ciulei, regizor de film"Erupţia" - regizor şi interpret principal"Valurile Dunării""Pădurea spânzuraţilor" - film pentru care a fost distins cu "Palme d'Or" la Cannes

În 1963, se numără printre membrii fondatori ai Asociaţiei Cineaştilor din Romania (ACIN), al carei vicepresedinte a fost până în anul 1968.

Liviu Ciulei, director de teatru1963 şi 1972 - Teatrul Bulandra"Lincoln Center" din New York1981-1986, director al Teatrului "Guthrie" din Minneapolis.în 1992, Liviu Ciulei devine membru corespondent al Academiei Române.

Pe 25 octombrie, în fiecare an, este sărbătorită Ziua Armatei Române

În fiecare an, la 25 octombrie, este sărbătorită Ziua Armatei României. La 25 octombrie 1944, odată cu eliberarea oraşului Carei, se atingea obiectivul major al momentului întoarcerii armelor de la 23 august 1944, respectiv, acela al eliberării întregului teritoriu de sub ocupaţia germano-maghiară şi anularea consecinţelor dictatului de la Viena din 30 august 1940.

Ziua Armatei României a fost instituită prin Decretul nr. 381 din 1 octombrie 1959.Ziua Armatei României este marcată prin arborarea Drapelului naţional la sediile instituţiilor militare, ridicarea Marelui Pavoaz la bordul navelor militare maritime şi fluviale şi prin organizarea de ceremonii militare şi activităţi comemorative în garnizoanele din ţară, în teatrele de operaţiuni şi în ţările în care România are acreditaţi ataşaţi ai Apărării, potrivit MApN.

Militarii români din teatrele de operaţiuni sărbătoresc, de asemenea, Ziua Armatei României prin organizarea unor ceremonii militare, la care sunt invitaţi şi reprezentanţi ai statelor partenere.  

Istoria zilei

