16 septembrie, ziua în care România și Ungaria au semnat Tratatul de la Timișoara pentru bună vecinătate

1925: S-a născut B.B. King

La 16 septembrie 1925 s-a născut, în Itta Bena, Mississippi, muzicianul american Riley B. King, cunoscut sub numele de B.B. King. Crescut în sărăcie, și-a început cariera cântând la chitară în biserică, iar în anii 1940 s-a mutat la Memphis, unde a obținut primele angajamente radio.

B.B. King este considerat una dintre figurile centrale ale blues-ului modern, cu un stil distinct bazat pe tehnica sa de bending și vibrato. A înregistrat peste 40 de albume, a câștigat 15 premii Grammy și a susținut mii de concerte la nivel internațional. A rămas activ până la vârsta înaintată, fiind recunoscut drept „Regele Blues-ului”.

1950: Ultimul concert al lui Dinu Lipatti

La 16 septembrie 1950, pianistul român Dinu Lipatti a susținut ultimul său concert la Besançon, în Franța. Din cauza bolii, a fost nevoit să încheie programul mai devreme, interpretând ca ultimă piesă aranjamentul pentru pian al coralei „Iisus rămâne bucuria mea” de Johann Sebastian Bach. Două luni și jumătate mai târziu, pe 2 decembrie 1950, a murit la vârsta de 33 de ani, în urma unui limfom Hodgkin.

Lipatti a fost unul dintre cei mai apreciați pianiști ai secolului XX, recunoscut pentru interpretările sale ale muzicii lui Chopin, Bach și Mozart. Cariera sa a fost scurtă, dar înregistrările păstrate, inclusiv concertele live, au continuat să fie considerate repere de interpretare pianistică.

1956: S-a născut David Copperfield

La 16 septembrie 1956 s-a născut, la Metuchen, New Jersey, David Seth Kotkin, cunoscut sub numele de David Copperfield. Interesul său pentru magie a apărut din copilărie, iar la doar 12 ani a fost cel mai tânăr membru al Societății Magicienilor Americani.

Copperfield a devenit unul dintre cei mai cunoscuți iluzioniști din lume, cu spectacole TV și turnee internaționale. Printre cele mai celebre numere ale sale se numără „dispariția Statuiei Libertății”, „traversarea Marelui Zid Chinezesc” și evadările spectaculoase. A primit numeroase premii și este considerat unul dintre cei mai de succes magicieni moderni.

1992: „Miercurea Neagră” în Marea Britanie

La 16 septembrie 1992 a avut loc „Miercurea Neagră”, ziua în care speculațiile valutare au forțat guvernul britanic să retragă lira sterlină din Mecanismul European al Cursului de Schimb (ERM). Decizia a fost luată după ce Banca Angliei nu a reușit să stabilizeze moneda, în ciuda intervențiilor masive și a majorării ratelor dobânzilor.

Consecințele au fost semnificative: lira s-a depreciat, iar guvernul britanic a pierdut credibilitate pe piețele internaționale. În 1997, Trezoreria Regatului Unit a estimat pierderile la 3,14 miliarde de lire sterline, iar în 2005 suma a fost revizuită la 3,3 miliarde, deși inițial evaluările vorbeau de pierderi cuprinse între 13 și 27 miliarde de lire sterline.

1996: Tratatul de la Timișoara

La 16 septembrie 1996, miniștrii de externe ai României și Ungariei, Theodor Meleșcanu și László Kovács, au semnat la Timișoara tratatul bilateral de prietenie și bună vecinătate, cunoscut drept Tratatul de la Timișoara. Documentul a stabilit cadrul juridic pentru colaborarea dintre cele două state după perioada tensionată a anilor 1980 și începutul anilor 1990.

Tratatul a vizat consolidarea relațiilor politice și economice, protecția minorităților naționale și sprijinul reciproc în procesele de integrare europeană. A fost considerat un pas important în normalizarea relațiilor bilaterale și în consolidarea stabilității regionale în Europa Centrală și de Est.