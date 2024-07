22 iulie: ziua în care a murit Aurelian Andreescu, una dintre marile voci ale muzicii românești. Ce i-a adus sfârșitul

Pe 22 iulie, în 1822, se năștea Gregor Mendel, părintele geneticii, iar în 1946 veneau pe lume cântăreața franceză Mireille Mathieu și fostul prim-ministru al României Petre Roman. În 1986, a murit solistul Aurelian Andreescu, iar 1992 se năștea actriță și cântăreață americană Selena Gomez.

1822: S-a născut Gregor Mendel, părintele geneticii

Austriacul Johann Gregor Mendel a fost călugăr în Ordinul Sfântului Augustin și cercetător științific, fiind considerat drept fondatorul geneticii, legile eredității, cunoscute ca „Legile lui Mendel”, purtându-i numele.

A ajuns să exceleze în acest domeniu după a fost îndrumat de ambii săi profesori de la universitate și de colegii de la mănăstire să studieze variația plantelor, executându-și cercetările în grădina mănăstirii, potrivit Wikipedia. Între 1856-1863 a cultivat și a studiat plante de mazăre, experiențele sale ducând la generalizările ce ulterior au devenit cunoscute ca „Legile eredității lui Mendel”: prima lege: legea uniformității hibrizilor în prima generație (F1); a doua lege: legea segregării caracterelor în generația a doua (F2) sau legea purității gameților; a treia lege: legea asortării independente a caracterelor în generația a doua (F2).

Mendel a produs o rasă hibridă de albine, fără însă să redea un tablou clar despre transmiterea caracterelor ereditare la albine, și a descris noi specii de plante, supranumite prescurtat „Mendel”.

După ce a fost promovat la rangul de abate în 1866, și-a întrerupt activitatea științifică din cauza responsabilităților administrative, îndeosebi în disputa dintre guvernul laic și instituțiile religioase cu privire la o impozitare specială.

În timpul vieții, rezultatele sale au fost respinse, Mendel murind ignorat de comunitatea științifică la vârsta de 61 de ani ( în 1884 ) de nefrită cronică. La numai câteva zile după moartea sa, abatele care i-a succedat i-a ars lucrările din bibliotecă, potrivit sursei citate.

1916: S-a născut boxerul francez Marcel Cerdan

Campion mondial la box, Marcellin „Marcel” Cerdan a fost considerat de mulţi specialişti în acest sport şi fani drept cel mai mare boxer din Franţa. Viaţa lui a fost marcată de realizările sale sportive, stilul de viaţă social şi, în cele din urmă, de tragedie.

Marcel Cerdan a venit pe lume laa 22 iulie 1916 în Sidi Bel Abbès în ceea ce era pe atunci Algeria Franceză și a murit în urma unui accident aviatic în 1949.

Celebrul boxer a fost iubitul celebrei Edith Piaf, care a rămas marcată de moartea lui Cerdan, despre care a mărturisit mereu că a fost singura sa iubire adevărată.

Artista ar fi trebuit să fie în același avion, însă din cauza obligațiilor artistice, a fost nevoită să-și amâne plecarea în Statele Unite. Marcel Cerdan, în schimb, a urcat în aeronava care, ulterior, s-a prăbușit.

1946: S-a născut cântăreața franceză Mireille Mathieu

Artista s-a născut în Avignon, Franța, într-o familie numeroasă, cu 14 copii, ea fiind cea mai mare. De la 14 ani, Mireille Mathieu a muncit într-o fabrică, pentru a-și ajuta familia și a-și plăti lecțiile de muzică. A participat de trei ori succesiv la concursul „Se cântă în cartierul meu”, organizat de Primăria din Avignon, pe care l-a câștigat în cele din urmă cu cântecul „La vie en rose”.

Participarea sa, cu susținerea Primăriei, la o emisiune a televiziunii franceze „Télé Dimanche", în 1965, a făcut să fie descoperită de toată Franța, grație interpretării cântecul idolului său Edith Piaf, „Isabelle".

Cel care a lansat-o a fost Johnny Stark, managerul celui mai mare cântăreț de la acea vreme, Johnny Hallyday.

După debutul de la Teatrul Olympia, a fost declarată succesoarea lui Edith Piaf.

1946 - S-a născut Petre Roman, fost prim-ministru al României

Înainte de Revoluția din 1989, Petre Roman era cunoscut pentru cariera sa universitară și ca specialist în fizica fluidelor și poluarea mediului.

În 1968 a devenit asistent la Facultatea de Energetică de la Institutul Politehnic București iar în 1976 a obținut titlul de șef de lucrări, apoi a ajuns conferențiar.

Evenimentele din Decembrie 1989 au reprezentat un punct de cotitură în cariera sa.

Prim-ministru al României între 1989 și 1991 și preşedinte al Senatului între 1996 și 1999. Petre Roman a fost ulterior și ministru de Externe, între 1999 și 2000.

În cursul mandatului său de premier au fost adoptate, din inițiativa Guvernului, peste 100 de legi incluzând un pachet ce stabilea mecanismele economiei de piață în România precum și bazele instituțiilor democratice și ale statului de drept.

1986 - A murit solistul Aurelian Andreescu

Aurelian Andreescu născut pe 12 mai 1942. Ca solist, a debutat la „Festivalul Național de Muzică Mamaia” la prima ediție în anul 1963 cu melodia „În tot ce e frumos pe lume” de Elly Roman. A fost unul dintre cei mai interpreții de muzică ușoară cu care și-au dorit să lucreze cei mai mulți dintre compozitorii români ai vremii.

A susținut programe muzicale la cele mai selecte localuri de noapte din București și de pe litoral.

În 1968s-a clasat pe locul al III-lea la Festivalul Internațional al Cântecului de la Sopot, Polonia, la „Ziua discului”.

Alături de Aura Urziceanu și Mihaela Mihai, Aurelian Andreescu a făcut parte din echipa României care a cucerit Cupa Europei la Concursul de la Knokke, Belgia în anul 1971.

Doi ani mai târziu, celebrul artist a reprezentat România la Olimpiada Cântecului de la Atena, cu melodia „Alerg printre stele” a compozitorului Radu-Eugeniu Gheorghiu și a deschis recitalul lui Johnny Hallyday. A înregistrat, de-a lungul scurtei dar prolificei sale cariere, peste 200 de melodii.

Sănătatea i-a fost măcinată de o hepatită din copilărie, lăsată netratată, iar ani mai târziu, în 1985, pe fondul consumului de alcool și al frământărilor interioare, de o comă hepatică.

Medicul care îl salvase atunci îi recomandase insistent artistului să nu mai meargă pe litoral și să evite expunerea la soare.

În fatidica zi de 22 iulie 1986, artistul se afla la un restaurant din Eforie Nord.

„Niște nenorociți, așa-ziși admiratori, l-au convins să bea câteva pahare de vin, care i-au fost fatale. L-a rugat pe Petre Geambașu să-l lase să cânte două melodii, iar spre finalul ultimei piese i s-a făcut rău. Imediat cum a terminat de cântat, a intrat în comă. A murit în aceeași seară la Spitalul Județean Constanța” declara bunul său prieten, artistul Cornel Constantiniu.

Avea doar 44 de ani. Artistul a fost înmormântat la Cimitirul Ghencea.

1992: S-a născut actrița și cântăreața americană Selena Gomez,

Actriță, cântăreață, producător și femeie de afaceri americană, Selena Gomez a debutat în lumea artistică grație unui rol în serialul de televiziune pentru copii Barney & Friends (2002–2004). În adolescență a devenit cunoscută pentru rolul lui Alex Russo în serialul de televiziune Disney Channel Wizards of Waverly Place (2007–2012).

Selena Gomez a apărut în filmele Another Cinderella Story (2008), Wizards of Waverly Place: The Movie (2009), Ramona and Beezus (2010), Monte Carlo (2011), Spring Breakers (2012), Neighbors 2: Sorority Rising (2016) și The Dead Don't Die (2019) și i-a dat vocea lui Mavis în franciza de film Hotel Transylvania (2012–2022).

2009: Cea mai lungă eclipsă totală de Soare din secolul al XXI-lea

Eclipsa de Soare din 22 iulie 2009 este cea mai lungă din acest secol. Maximul său a fost de 6 minute 39 de secunde, înregistrat pe coasta Asiei de sud-est.

Eclipsa din 22 iulie 2009 fost vizibilă într-o fâșie îngustă care a trecut peste Maldivele de nord, nordul Indiei, estul Nepalului, nordul Bangladeshului, Bhutan, nordul Filipinelor, nordul Birmaniei, China centrală, și Oceanul Pacific, inclusiv Insulele Ryukyu, Marshall și Kiribati.

O eclipsă parțială a fost vizibilă din mai multe regiuni din Asia de sud-est și nord-estul Oceaniei.

Evenimentul a fost unul din ciclul Saros 136, la fel ca și eclipsa solară din 11 iulie 1991, care a durat puțin mai mult, anume 6 minute 53 secunde (eclipse anterioare din același ciclu (30 iunie 1973 și 20 iunie 1955) au fost mai lungi, durând respectiv 7 minute 04 secunde și 7 minute 08 secunde). Următoarea eclipsă din acest ciclu va avea loc pe 2 august 2027.

Eclipsa din 22 iulie 2009 va fi întrecută abia în iunie 2132.

2011: Atacurile teroriste din Norvegia care au ucis 77 de oameni

Pe 22 iulie 2011 la ora 15.26 CEST, o explozie puternică propagată dintr-o mașină capcană în centrul capitalei norvegiene Oslo, în apropierea unor clădiri guvernamentale, a provocat moartea a opt persoane și rănirea altora, dintre care mai mult de zece victime au fost preluate în stare critică.

Tabăra de vară a tineretului laburist de pe insula Utøya a fost și ea zguduiră de un atac cu arme, în care au fost ucise 69 de persoane.

Anders Behring Breivik, un extremist de dreapta norvegian în vârstă de 32 de ani, a fost arestat de poliția norvegiană ca urmare a împușcăturilor în masă de pe insulă, acesta fiind ulterior acuzat de producerea ambelor atacuri.

Uniunea Europeană, NATO și țări din întreaga lume și-au exprimat sprijinul pentru Norvegia și au condamnat atacurile.

2013: S-a născut Prințul George

Prințul George este primul copil al Prințului William, strănepot al Reginei Elisabeta a II-a ș nepotul regelui Charles al III-lea.

Este. Este primul nepot al Regelui Charles al III-lea și al doilea în ordinea succesiunii la tronul britanic, în urma tatălui său. Are o soră mai mică, Charlotte și un frate mai mic, Louis.

2016: Cea mai mare temperatură atinsă vreodată pe glob, de 54 de grade Celsius

Kuweitul a înregistrat pe 22 iulie 2016 temperaturile au ajuns la 54 de grade Celsius, fiind înregistrată cea mai mare temperatură înregistrată pe glob în timp ce în Irak, în orașul antic Basra, s-au înregistrat 53,9 grade Celsius. Organizația Mondială de Meteorologie a omologat temperaturile.

Recordul mondial de temperatură (56,7 grade Celsius) a fost înregistrat la ferma Furnace Creek din Valea Morții, California, la 10 iulie 1913 însă este contestat pe motiv ca a fost măsurat cu instrumente inexacte acum peste 100 de ani.