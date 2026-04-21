22 aprilie: Ziua în care începe „fenomenul Piața Universității”, cea mai amplă manifestație anticomunistă postdecembristă

La 22 aprilie 1990, a început protestul din Piața Universității, care avea să devină cea mai amplă manifestație anticomunistă postdecembristă, după ce demonstranții au rămas în stradă și au transformat zona într-un simbol al opoziției civice.

1850 – S-a născut Veronica Micle

La 22 aprilie 1850 s-a născut Veronica Micle. Originară din Năsăud, aceasta s-a remarcat printr-o educație solidă și prin integrarea în cercurile intelectuale ale vremii, devenind o prezență activă în mediul cultural din Iași. A fost apropiată de societatea literară Junimea, unde și-a publicat o parte din creații.

Opera sa poetică este caracterizată prin lirism și teme precum iubirea, natura și melancolia, fiind influențată de contextul personal și intelectual în care a trăit. Relația sa cu Mihai Eminescu a avut un impact semnificativ asupra imaginii sale publice și asupra interpretării operei sale. Veronica Micle a murit în 1889, la scurt timp după Eminescu.

1904 – S-a născut Robert Oppenheimer

La 22 aprilie 1904 s-a născut J. Robert Oppenheimer, fizician teoretician american, cunoscut pentru rolul său în dezvoltarea armelor nucleare în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. A studiat la instituții prestigioase din Statele Unite și Europa, specializându-se în fizică teoretică și contribuind la dezvoltarea mecanicii cuantice.

Oppenheimer a devenit directorul științific al Proiectul Manhattan, coordonând cercetările desfășurate la Los Alamos, care au dus la realizarea primelor bombe atomice. După război, a ocupat funcții importante în structurile de consiliere științifică ale guvernului american, fiind implicat în dezbateri privind controlul armelor nucleare și politica de securitate în contextul începutului Războiului Rece.

1990 – Începe „fenomenul Piața Universității”

La 22 aprilie 1990, după un miting electoral organizat de PNȚCD, o parte dintre participanți au decis să rămână în Piața Universității, transformând zona într-un spațiu de protest permanent. Manifestanții au blocat circulația pe principalele artere din centrul Capitalei și au cerut, printre altele, aplicarea punctului 8 din Proclamația de la Timișoara, care viza interzicerea accesului foștilor activiști comuniști în funcții publice. Protestul a fost îndreptat în special împotriva conducerii provizorii a statului, dominată de Frontul Salvării Naționale.

Acțiunea a continuat până la 13 iunie 1990, devenind cel mai lung protest anticomunist din România postdecembristă și fiind cunoscut sub denumirea de „fenomenul Piața Universității”. Zona a fost declarată simbolic „zonă liberă de neocomunism”, iar protestul a atras atenția presei internaționale. Evenimentele s-au încheiat violent, în contextul intervenției forțelor de ordine și al venirii minerilor în București, episoade cunoscute ulterior drept Mineriada din iunie 1990.

1999 – Parlamentul României aprobă accesul NATO în spațiul aerian

La 22 aprilie 1999, Parlamentul României a aprobat solicitarea NATO de a permite accesul aeronavelor militare aliate în spațiul aerian românesc, în contextul operațiunilor desfășurate împotriva Republica Federală Iugoslavia. Decizia a fost luată în timpul conflictului din Kosovo, când NATO desfășura o campanie aeriană împotriva regimului de la Belgrad, condus de Slobodan Milošević.

Hotărârea a avut o importanță majoră pentru politica externă a României, demonstrând orientarea pro-occidentală a autorităților de la București și sprijinul pentru acțiunile Alianței. Deși România nu era încă stat membru NATO la acel moment, gestul a fost considerat un pas important în procesul de integrare euro-atlantică, care s-a concretizat ulterior prin aderarea oficială în 2004.

2005 – Difuzarea înregistrării cu jurnaliștii români răpiți în Irak

La 22 aprilie 2005, postul de televiziune Al Jazeera a difuzat o înregistrare video cu cei trei jurnaliști români răpiți în Irak: Marie-Jeanne Ion, Sorin Mișcoci și Eduard Ovidiu Ohanesian. În material, răpitorii cereau retragerea trupelor române din Irak în termen de patru zile, amenințând cu executarea ostaticilor în cazul în care solicitarea nu ar fi fost îndeplinită.

Răpirea a generat o criză majoră pentru autoritățile române, implicând negocieri complexe și intervenția mai multor instituții ale statului. Cei trei jurnaliști, împreună cu ghidul lor irakian, au fost eliberați în luna mai 2005, după aproape două luni de captivitate. Cazul a avut un impact semnificativ asupra opiniei publice și a evidențiat riscurile majore asociate activității de presă în zone de conflict, precum și implicarea României în operațiuni militare internaționale.