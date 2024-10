21 octombrie. Ziua în care a murit Ilie Balaci, „Minunea Blondă” a fotbalului românesc

La 21 octombrie, în 1520, Magellan a descoperit strâmtoarea care avea să-i poarte numele. În aceeași zi, dar în 1833, s-a născut Alfred Nobel, inventatorul dinamitei și fondatorul premiilor cu același nume. În 1879, Thomas Edison a demonstrat cu succes obținerea primului bec electric durabil, iar în anul 2018, a murit fotbalistul Ilie Balaci.

1520: Ferdinand Magellan a descoperit strâmtoarea care-i va purta numele

Navigatorului și exploratorului portughez Fernando Magellan (născut în preajma lui 1480 și decedat pe insula Mactan din Filipine, la 27 aprilie 1521) i se datorează prima circumnavigație din istorie, după ce, în epoca Marilor Descoperiri, a călătorit către vest până la Moluce, descoperind în drumul lui strâmtoarea care astăzi îi poartă numele, potrivit Wikipedia.

Strâmtoarea Magellan se află la sudul Americii de Sud, are 373 mile marine (ca. 670 km) în lungime și o lățimea minimă de 2,5 mile (ca. 4,5 km) și face legătura dintre Oceanul Atlantic și Oceanul Pacific.

Importanța ei maritimă a scăzut după construirea Canalului Panama. Din cauza vânturilor puternice din Patagonia este considerată una dintre cele mai periculoase strâmtori.

1833: S-a născut Alfred Nobel, inventatorul dinamitei și fondatorul Premiului Nobel (d. 1896)

Chimistul, inventatorul și omul de afaceri suedez Alfred Nobel s-a născut în Suedia. Tatăl său, specialist în explozivi, a lucrat şi s-a îmbogăţit în Sankt Petersburk, datorită unui contract cu armata rusă pentru dezvoltarea minelor marine. Tânărul Alfred a fost educat de adevăraţi savanţi ai vremii, în timp ce își însoțea tatăl în laboratorul de substanţe explozive.

La 24 de ani a primit primul brevet pentru o invenţie. Au urmat, de-a lungul anilor, alte 350.

Trei invenţiiale sale sunt considerate majore: detonatorul „cu întârziere”, dinamita şi balistita sau „praful de puşcă fără fum”.

La vârsta senectuţii, petrecută între Franţa şi Italia, Alfred Nobel a început să fie preocupat de modul în care îl va percepe posteritatea. Și-a manifestat interesul pentru tema păcii universale, continuând însă să fabrice arme.

Din ce în ce mai afectat de părerile conform cărora nu este decât „un profitor de pe urma războiului”, a devenit îngrijorat de folosirea dinamitei de către anarhişti.

Cu aceste preocupări, a întemeiat fundația care oferă anual faimoasele Premii Nobel. Primele recompense au fost decernate abia în anul 1901.

A murit pe 10 decembrie 1896, în Italia, la San Remo.

1879: Thomas Alva Edison a demonstrat cu succes obținerea primului bec electric durabil și practic din punct de vedere comercial,

Thomas Alva Edison (n. 11 februarie 1847, Ohio, SUA – d. 18 octombrie 1931, New Jersey, SUA) a fost un important inventator și om de afaceri american al sfârșitului de secol XIX și început de secol XX.

Supranumit Magicianul din Menlo Park”, Edison a fost și cel mai prolific inventator al timpulu,i prin aplicarea practică a descoperirilor științifice (1093 brevete), potrivit Wikipedia.

Faptul că fost un autodidact nu l-a împiedicat să realizeze invenții în domeniul electricității (becul cu filament), al telefoniei, al sistemului de transmisie multiplă a telegramelor, al înregistrării mecanice a sunetului (fonograful) și al cinematografiei (kinetoscopul).

În data de 21 octombrrie 1879 Edison a demonstrat cu succes obținerea primului bec electric durabil și practic din punct de vedere comercial în laboratorul lui din Menlo Park, New Jersey, iar în anul 1880 a realizat prima distribuție de energie electrică instalând o centrală electrică pe pachebotul transatlantic "Columbia", care a devenit astfel prima navă iluminată electric.

Thomas Edison este și cel care a introdus noțiunea de producție de serie în lumea industriei

Pentru meritele sale, Academia Americană de Arte și Știință i-a acordat, în anul 1895 „Premiul Rumford” pentru activitatea din domeniul electricității și în anul 1915 „Medalia Franklin" pentru contribuția sa pentru binele umanității.

21 octombrie 1925: S-a născut soprana Virginia Zeani

Virginia Zeani a fost prim-solistă a Operei din Roma. S-a născut la Solovăstru, în județul Mureș și a fost elevă a profesoarei Lidia Lipowska şi a tenorului Aureliano Pertile.

Virginia Zeani a părăsit România în 1947 cu un pașaport regal și debutat la Bologna în 1948. A cântat pe scena unor teatre lirice de la New York, Moscova, Londra şi Berlin, alături de personalităţi precum Beniamino Gigli, Luciano Pavarotti, Franco Corelli şi Giulietta Simionato.

Celebra soprană este cea care l-a descoperit pe Luciano Pavarotti.

Virginia Zeani a murit la 20 martie 2023.

21 octombrie 1995: S-a născut cântăreața Doja Cat

Amala Ratna Zandile Dlamini, cunoscută drept Doja Cat, s-a născut în Los Angeles. Cântăreața s-a bucurat de un succes fulminant în anul 2018 datorită single-ului său „Mooo!”. Folosindu-se de popularitatea în continuă creștere, artista a lansat în anul 2019 cel de-al doilea album, intitulat „Hot Pink”.

Apoi, albumul a ajuns în top 10 în Billboard 200 și a dus la apariția single-ului „Say So”. Al treilea album de studio al artistei, „Planet Her”, a ocupat patru săptămâni locul doi în topul Billboard 200 și a dus la apariția single-urilor „Kiss Me More", „Need to Know" și „Woman".

Amintim câteva dintre piesele sale: „Get into It (Yuh)” „Wine Pon You”, „Streets”, „Like That” și „Cyber Sex”.

21 octombrie 1980: S-a născut vedeta americană de reality TV Kim Kardashian

Născută în Los Angeles, Kimberly Noel Kardashian a ajuns în atenția presei datorită faptului că era prietena și stilista actriței Paris Hilton. În anul 2007 a ajuns din nou în lumina reflectoarelor după ce s-a aflat de existența unui videoclip în care este surprinsă în diferite ipostaze sexuale cu iubit ei de la acea vreme, Ray J.

Împreună cu cele două surori ale sale, Kourtney și Khloe Kardashian, a fondat lanțul de magazine Dash. Ulterior, Kim Kardashian a pus bazele brandului Skims. În anul 2014 s-a căsătorit cu celebrul rapper Kanye West, iar în anul 2021 cei doi au depus actele de divorț.

Kim Kardashian şi Kanye West au împreună patru copii: North, Chicago, Saint şi Psalm.

Din filmografia sa amintim: „Disaster Movie/ Dezastre și alte catastrofe”, „Deep in the Valley”, „Temptation: Confessions of a Marriage Counselor”, „This Is Paris”, „The First Step” și „Keeping Up with the Kardashians”.

21 octombrie 1999: A apărut, la București, primul număr al celebrei reviste Playboy

Revista Playboy, una dintre cele mai cunoscute din lume, a fost fondată la Chicago, în anul 1953, de Hugh Hefner. Revista și-a făcut intrarea pe piața din România după 46 de ani de la înființare, având-o pe copertă pe Dana Săvuică.

Tirajul revistei era de 90.000 de exemplare vândute lunar în anul 2000, 75.000 în anul 2001 și 50.000 în anul 2002. Iată care sunt vedetele care au apărut în Playboy: Anda Adam, Daniela Gyorfi, Loredana Groza, Nicoleta Luciu, Andreea Bănică, Gina Pistol, Pamela Anderson și Andreea Antonescu.

21 octombrie 2018: A murit celebrul fotbalist Ilie Balaci

Supranumit „Minunea blondă”, Ilie Balaci (născut la 13 septembrie 1956, în comuna doljeană Bistreț) a fost cel mai bun fotbalist din România în anul 1981 și în 1982.

A fost campion național cu Universitatea Craiova în 1974, 1980 și 1981, dar și câștigător al Cupei României în 1977, 1978, 1981 și 1983.

Ca antrenor, între 1992 și 2000, Balaci a cucerit trofee importante în Africa şi în Asia: Cupa Campionilor Africii, Cupa Campionilor Golfului Persic (de două ori), Liga Campionilor Ţărilor Arabe, Cupa Cupelor Ţărilor Arabe (de trei ori) şi Supercupa Asiei.

A antrenat echipe din Tunisia, Maroc, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite şi Qatar.

În luna martie a anului 2008 a fost decorat cu Ordinul „Meritul Sportiv” clasa a III-a, pentru participarea la Campionatul European din 1984 și pentru întreaga activitate.

A murit pe 21 octombrie 2018, la 62 de ani.

Filmul moții marelui fotbalist

Deși, inițial, s-a spus că a fost răpus de un atac cerebral sau de o puternică reacție alergică, autoritățile au anunțat că a fost vorba despre un infarct.

Fostul fotbalist ar fi sunat-o pe Luminița Cioroianu, medic ORL și prieten de familie, potrivit Adevărul.

Ilie Balaci i-a spus că se simte foarte rău și că are dureri puternice în gât. Medicul și-a dat seama imediat că este ceva grav. Medicul a pornit spre blocul unde locuia fostul fotbalist, sunându-i de pe drum pe alți doi medici care stăteau în apropiere. Între timp, și mama lui Ilie Balaci a sunat la 112, astfel că a sosit și o ambulanță. S-au efectuat manevre de resuscitare, dar în zadar.



Potrivit unor surse, medicii nu l-au putut intuba pe Ilie Balaci din cauza inflamației puternice a gâtului.

21 octombrie 2021: Incidentul mortal de pe platoul filmului „Rust”, în urma căruia Alec Baldwin a fost acuzat de omor prin imprudenţă

Tragedia s-a petrecut în luna octombrie a anului 2021, în timpul filmărilor pentru pelicula „Rust”, desfășurate într-o fermă din statul american New Mexico.

Platoul de filmare a devenit scena unei nenorociri atunci când actorul Alec Baldwin a manevrat o armă ce ar fi trebuit să conţină doar gloanţe oarbe, însă din care a fost tras un glonț cât se poate de real, care a ucis-o pe directoarea de imagine Halyna Hutchins, în vârstă de 42 de ani. De asemenea, și regizorul filmului Joel Souza s-a ales cu răni, însă, din fericire, a supraviețuit.

Acuzat de omor prin imprudenţă, Alec Baldwin a pledat nevinovat. Cercetările împotriva sa au fost abandonate oficial.