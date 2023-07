Ce și-a cumpărat Dana Săvuică cu banii primiți după îndrăznețul pictorial în Playboy: „Nu pot să spun cât am câștigat” VIDEO

În anul 1999, Dana Săvuică poza fără haine și fără inhibiții pentru revista Playboy. Invitată în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, de la Kanal D, vedeta a dezvăluit ce și-a cumpărat cu banii obținuți din celebrul pictorial.

„Aveam 29 de ani, mi-am cumpărat o mașină sport, ultimul tip la vremea aceea. Acum? Aproape nimic nu ar mai reprezenta acei bani. Probabil, jumătate din garsonieră, depinde de zonă. Cât am câștigat exact nu spun și nici nu pot să spun, am un contract cu clauză de confidențialitate și e pe foarte mulți ani. Acum, sunt mai inteligentă, nu mai arunc banii pe mașini, îi investesc cu multă înțelepciune”, a dezvăluit vedeta, în vârstă de 53 de ani.

„N-am avut curajul să fiu prea nud. Am vrut să pozez fix ca Marilyn Monroe, prima femeie care a pozat în primul număr al revistei Playboy. Am avut grijă la scrisul mărunt din contract, mi-am negociat bine condițiile apariției, am câștigat bine, mi-am negociat procentajul, ce arăt și ce nu arăt. Nu am mers la risc”, a precizat ea în emisiunea „La Cină”, la Digi24.

De asemenea, fostul model a mai adăugat și că ar mai poza nud:

„N-a fost vorba de curaj, ci de dorința de a distruge propriile bariere limitative. Am vrut să-mi demonstrez că pot. A fost și strategie de marketing. Mă retrăgeam din modelling. A fost un fel de tribut adus feminității, corpului meu. Aș mai poza nud, dar depinde de echipă, de mesajul transmis. Femeia la 50 de ani nu e cu un picior în groapă”.

În luna martie a acestui an, Dana Săvuică a apelat la un medic estetician pentru a-și micșora sânii naturali, nemulțumită de aspectul acestora. Aceasta a recurs la o intervenție de reducție și lifting a sânilor.