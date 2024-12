21 decembrie, ziua ultimului discurs pentru Nicolae Ceaușescu: „Tovarăși, așezați-vă liniștiți”

Pe 21 decembrie 1989, Nicolae Ceaușescu, proaspăt întors în țară după ultima sa vizită în străinătate, și-a ținut și ultimul discurs, urmând să piardă frâiele puterii. Tot pe 21 decembrie, în 1971, a fost creată organizația umanitară Medici fără frontiere, moment povestit de fondatorul Louis Schittly într-un interviu pentru „Adevărul”.

1883 - A apărut volumul „Poesii” de Mihai Eminescu, singurul tipărit în timpul vieții poetului

„Poesii” este singurul volum tipărit în timpul vieţii lui Eminescu. Volumul a apărut pe 21 decembrie 1883 la editura Socec, cu o prefaţă şi cu texte selectate de Titu Maiorescu şi cu portretul autorului şi cuprinde un număr de 63 de poezii, dintre care 26 au fost publicate de-a lungul unui deceniu în Convorbiri Literare.

Cartea a fost plănuită timp îndelungat de către autor, însă sub presiunea insistenţelor amicilor săi literari. Iniţial, volumul s-ar fi numit „Lumină de lună”. Se spune că Eminescu a lăsat în grabă manuscrisele volumului, în ordinea dorită, ce urmau să fie tipărite, însă s-au ivit problemele de sănătate, care au determinat întreruperea legăturii cu editura.

1917: S-a născut Heinrich Böll, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură

Născut la Köln, pe Rin, pe 21 decembrie 1917, Heinrich Böll este fiul lui Viktor Böll unui sculptor, iar după terminarea gimnaziului şi a liceului în oraşul natal, a intrat în practică, timp ce un an, la un librar, perioadă în care „schiţează primele încercări literare, dă lecţii particulare şi citeşte foarte mult”, potrivit autobiografiei sale.

În 1938, a fost luat, pentru o perioadă de şase luni, în serviciul naţional de muncă, instituit de guvernul nazist. În 1939 a început să studieze germanistică şi filologie clasică, însă a fost mobilizat şi trimis pe frontul sovietic. A ajuns ulterior şi în România, Franţa şi Ungaria.

La sfârşitul războiului, a fost luat prizonier de către armata americană, iar apoi eliberat. În decembrie 1945, se mută împreună cu familia într-o casă la ţară, în vecinătatea oraşului Köln. Se căsătorise, în 1942, cu prietena sa din copilărie - Anne Marie Cech - o profesoară. Cei doi vor traduce împreună, din engleză, 50 de cărţi, iar scriitorul își publică prima nuvelă în 1949.

A primit premiul Georg Büchner în 1967 şi premiul Nobel pentru literatură în 1972. A murit în 1985, la vârsta de 67 de ani.

1935: S-a născut actriţa Stela Popescu

Actriţa Stela Popescu s-a născut pe 21 decembrie 1935, în satul Orhei din Republica Moldova, într-o familie de învăţători. Tatăl ei, intelectual, a fost deportat în Siberia, iar mama a fugit cu ea în România, la Braşov. Actriţa a studiat mai bine de un an la Facultatea de Limbă Rusă „Maxim Gorki“, însă a renunţat când a intrat în echipa Teatrului Ministerului de Interne. În 1956, a dat admitere la Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică din Bucureşti, a debutat la Studioul Casandra, când şi-a luat diploma cu „Nu-i întotdeauna praznic“ de A.N. Ostrovschi, iar după încheierea studiilor, a fost repartizată la Teatrul din Braşov, unde susţinea chiar şi 400 de spectacole anual.

Ulterior, din 1963 până în 1969, a jucat pe scena Teatrului de Revistă „Constantin Tănase“ din Bucureşti, după care s-a angajat la Teatrul de Comedie, fără să renunţe la o colaborare la care ţinea, şi anume cu Radiodifuziunea Română – Radioteleviziunea, la acea vreme.

După Revoluţie a revenit la Teatrul „Constantin Tănase“.De-a lungul anilor, a fost atât scena teatrului, cât şi pe micul ecran alături de Ştefan Bănică şi, mai târziu, alături de Alexandru Arşinel. Mai multe scenete au fost semnate de Mihai Maximilian, soţul ei, cu care a fost căsătorită până în 1998, la moartea acestuia.

1937: Premiera lungmetrajului „Alba ca zăpada”

La 21 decembrie 1937 a avut loc premiera primului lung-metraj animat, color şi cu sunet, „Alba ca zăpada”, produs de Walt Disney

„Albă ca Zăpada și cei șapte pitici” („Snow White and the Seven Dwarfs”) este regizat de David Dodd Hand și este bazat pe povestirea omonimă a Fraților Grimm. Este primul film din seria de filme animate Disney și filmul de animație clasică cu cele mai importante încasări din toate timpurile.

A fost lansat la „Carthay Circle Theater”. A fost lansat pe DVD și VHS în 2001 ca o „Ediție de Platină” care a continuat cu alte 12 filme clasice Disney până la finalizarea acesteia în 2009 cu „Pinocchio”. „Albă ca Zăpada și cei Șapte Pitici” a fost relansat într-o nouă serie „Ediție de Diamant” pe Blu Ray și DVD în octombrie 2009, această serie urmând să relanseze toate Edițiile de Platină.

1968: Lansarea Apollo 8

Astronauții de pe Apollo 8 au fost primii oameni care au văzut cu ochiul liber fața întunecată a Lunii. De asemenea, cu aceeași ocazie, astronautul William Anders a fost primul care a filmat fața ascunsă a astrului nopții.

Cel care a realizat prima fotografie Earthrise, membru al echipajului Apollo 8, a murit pe 7 iunie 2024, după ce avionul pe care îl pilota s-a prăbușit în apele din largul insulelor San Juan, în statul Washington. William Anders avea 90 de ani.

Fostul astronaut NASA ,Frank Borman, care a condus prima misiune spațială din istorie în jurul Lunii cu Apollo 8, a murit în 2023, la vârsta de 95 de ani.

1969: Un echipaj românesc a făcut ocolul lumii în 80 de ore cu un avion IL-18

Echipajul a parcurs 46.000 de km pe ruta Bucureşti, Delhi, Bangkok, Tokio, Honolul, Los Angeles, Ciudad de Mexico, New Zork, Las Palmas, Roma, Istanbul, Bucureşti.

1971 - A fost creată organizația umanitară „Medici fără frontiere”

Médecins Sans Frontières (MSF), cunoscută și sub numele de „Medicii fără Frontiere”, este o organizație non-guvernamentală umanitară internațională (ONG) cunoscută cel mai bine pentru proiectele sale din regiunile sfâșiate de război și țările în curs de dezvoltare afectate de boli endemice.

Asociația care are drept scop acordarea de ajutor medical în situații de urgență care intervin în urma unor războaie sau catastrofe naturale. Marea majoritate a personalului sunt voluntari, iar contribuțiile donatorilor privați formează circa 90% din finanțarea organizației, în timp ce contribuțiile corporațiilor oferă restul, acordând MSF un buget anual de aproximativ 1,63 miliarde USD.

Francezul Louis Schittly, co-laureat al Premiului Nobel pentru Pace, a povestit pentru „Adevărul” cum a înfiinţat, în 1971, renumita organizaţii mondială pentru sănătate, dar şi experienţele sale ca doctor pe front

1977: S-a născut politicianul Emmanuel Macron

Emmanuel Macron este președintele Franței. Din 2006 până în 2009 a fost membru al Partidului Socialist (Parti Socialiste, PS). Din august 2014 până în august 2016 a fost ministru al economiei în al doilea guvern Valls sub președintele François Hollande. Pe data de 24 aprilie 2022, Emmanuel Macron a câștigat cel de-al doilea mandat la președinția Franței.

1989: Ultimul discurs al lui Nicolae Ceaușescu

21 decembrie 1989 a fost ziua când revoltele de la Timişoara s-au mutat la Bucureşti, transformându-se în prima zi a Revoluţiei române. Puţin după ora 10.00, mulţimea era deja adunată în faţa sediului Comitetului Central al PCR, ordonată, afişând tablouri şi pancarte comuniste. Directiva adunării populare venise cu o zi în urmă de la dictator, iar majoritatea oamenilor erau aici, ca de obicei, sub efectul ameninţărilor cu pierderea locului de muncă.

Nicolae Ceauşescu ceruse organizarea mitingului cu scopul de a înfiera tulburările de la Timişoara şi de a-i condamna pe „huliganii“ care se revoltaseră (şi muriseră) în oraşul de pe Bega. Ceea ce nu ştia, însă, era că, prin această manevră, nu făcea decât să îşi grăbească propria prăbuşire. În jurul orei 12.30 dictatorul comunist lua cuvântul şi vorbea despre nevoia imperativă de a apăra ţara de atentatele cercurilor străine la integritatea ei şi mulţumea organizatorilor mitingului.

În momentul în care a anunţat că, din ianuarie, vor creşte salariile cu 100 de lei, au început şi primele huiduieli, printre urale şi scandări. În continuare, huiduielile s-au intensificat, iar o panică inexplicabilă i-a făcut pe oameni să fugă în toate părţile. Marea adunare populară se trasformase în marea revoltă populară. Curând, adunarea populară se dispersa, iar oamenii s-au regrupat în Piaţa Universităţii. Întreg centrul Bucureştiului, de la Piaţa Unirii la Romană şi până la Piaţa Rosetti, a fost ocupat de manifestanţi.

În jurul orei 17.00 mureau şi primii oameni: 13 tineri au fost omorăţi în apropierea Sălii Dalles, şase dintre ei loviţi de un camion, iar ceilalţi şapte, care scăpaseră, au fost împuşcaţi în cap, povesteşte Viorel Ene, preşedintele Asociaţiei Victimelor Mineriadelor, citat de frontpress.ro.

După-amiaza demonstranţii le oferă flori soldaţilor şi improvizează o baricadă din mese şi scaune la Intercontinental. După miezul nopţii a început să se tragă, iar baricada a fost spulberată. La 3.00 dimineaţa nu mai era nimeni în stradă. În noaptea dintre 21 şi 22 decembrie, 49 de oameni au murit, în jur de 500 au fost răniţi, iar peste 800 au fost încarceraţi, torturaţi şi bătuţi la Jilava.

2014: Preşedintele Klaus Iohannis a preluat mandatul prezidenţial de la Traian Băsescu

Iohannis a depus jurământul de învestitură, în cadrul unor ceremonii desfăşurate în Parlament şi la Palatul Cotroceni.