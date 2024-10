Pe 20 octombrie 1964, s-a născut Kamala Harris, actual candidat la prezidențiale în SUA. A fost prima femeie care a ocupat funcţia de procuror districtual în San Francisco. În aceeași zi, s-a născut și regretatul actor român Ion Dichiseanu.

Alte evenimente importante din istoria zilei:

20 Octombrie 1708: Începe reconstrucția Catedralei St. Paul din Londra

Catedrala Saint Paul este o biserică anglicană situată pe colina Ludgate Hill din Londra Marea Britanie. Aceasta este cea mai mare biserică din Londra și a doua cea mai mare din această țară, după Catedrala din Liverpool.

Catedrala Sfântul Paul este, totodată, și lăcașul în care slujește episcopul anglican al Londrei. În anul 1666, izbucnește un nou incendiu în Londra care distruge catedrala din temelii.

Construcția actualei catedrale a început în anul 1675. Proiectul construirii unei noi catedrale i-a fost înmânat lui Sir Cristopher Wren încă din anul 1669. Pe 20 Octombrie 1708 a început reconstrucția Catedralei St. Paul din Londra.

Catedrala Sfântul Paul a fost cea mai înaltă clădire din Londra între anii 1710-1962, cu turlele ei înalte de 67 de metri și cu domul înalt de 111 metri. A suferit daune majore în timpul Celui De-al Doilea Război Mondial (1939-1945), dar a fost restaurată în anul 1996 de către arhitectul John B. Chambers.

Potrivit Wikipedia, cele mai importante evenimente ce au avut loc în catedrală au fost: funeraliile Lordului Nelson, ale lui Sir Winston Churchill și cele ale lui Margaret Thatcher, jubileele Reginei Victoria, nunta prințului Charles cu prințesa Diana și Jubileul de Diamant al Reginei Elisabeta a II-ea, cât și aniversarea împlinirii vârstei de 80 de ani.

20 octombrie 1933: S-a născut actorul Ion Dichiseanu

Născut la Adjud, Ion Dichiseanu a urmat cursurile Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică, Facultatea de Teatru din Capitală. A debutat pe marile ecrane în anul 1961, în lungmetrajul „Darclee”, film inclus în competiţia oficială a Festivalului de la Cannes din acel an. Numele său de familie are legătură cu localitatea în care s-a născut bunicul său, Dichiseni.

A avut o relaţie în anii '60 cu frumoasa actriţă spaniolă Sarita Montiel, despre care a scris în cartea "Frumoasa spaniolă, frumoasa suedeză" (1995). A fost căsătorit cu solista de muzică uşoară Simona Florescu şi împreună au o fiică, Ioana Georgiana, născută în 1987, dar şi o nepoţică, Anastasia.

În anul 1979, Ion Dichiseanu a fost distins cu premiul Asociaţiei Cineaştilor din România pentru rolul din lungmetrajul „Clipa”, iar în 2002 a fost decorat cu Ordinul Naţional Serviciul Credincios în grad de Cavaler.

Din filmografia sa amintim: „Tunelul”, „Trandafirul galben”, „Titanic vals”, „Revanșa”, „Pentru patrie” și „Pistruiatul”.

Îndrăgitul actor a murit la 20 mai 2021.

20 octombrie 1950: S-a născut cântărețul Tom Petty

Thomas Earl Petty, cunoscut sub numele de scenă Tom Petty, a devenit celebru spre sfârșitul anilor '70 cu trupa sa, „Tom Petty and The Heartbreakers”. Formația a lansat mai multe hituri, precum „American Girl”, „Free Fallin”, „Breakdown”, „Listen to her heart”. În anul 2002, formația a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame.

Tom Petty a murit la 2 octombrie 2017.

20 octombrie 1964: S-a născut Kamala Harris, vicepreședinte al SUA

Născută la Oakland, California, Kamala Harris a fost prima femeie care a ocupat funcţia de procuror districtual în San Francisco şi, de asemenea, prima care a fost procuror general în California. Mama ei este o imigrantă din India, cercetătoare specializată în cancerul de sân, iar tatăl un imigrant din Jamaica, profesor de economie.

După divorţul părinţilor ei, pe când avea şapte ani, a locuit timp de cinci ani la Montreal, în Canada, între 1976 şi 1981, unde a studiat la o şcoală francofonă. S-a întors în Statele Unite şi și-a continuat studiile la Universitatea Howard și la Hastings College of the Law din San Francisco.

În luna ianuarie a anului 2017, a depus jurământul în Senatul federal, devenind prima senatoare cu origini din Asia de Sud şi doar a doua senatoare de culoare din istoria Statelor Unite.

În 2024, după ce Joe Biden și-a anunțat retragerea din alegerile prezidențiale din SUA 2024, Harris și-a lansat propria campanie pentru președinția Statelor Unite, cu sprijinul lui Biden.

20 octombrie 1971: S-a născut rapperul Snoop Dogg

Născut în California, Calvin Cordozar Broadus Jr, cunoscut sub numele de scenă Snoop Dogg, a devenit cunoscut, în special, după ce a fost arestat pentru că ar fi fost complice la o crimă. La puțin timp după ce a absolvit liceul, Snoop Dogg a fost arestat pentru posesie de cocaină.

Ulterior, acesta s-a refugiat în muzică. În anul 1997 s-a căsătorit cu Shante Taylor și au împreună trei copii. În anul 2012 a lansat în colaborare cu artista Brighi piesa „Play Me Like A Violin”.

Amintim câteva dintre melodiile sale: „Down 4 My N’s”, „That’s That Shit”, „Vato”, „Ain't No Fun”, „Bitch Please” și „Gangsta Zone”.

20 octombrie 2011: Asasinarea dictatorului libian Muammar al-Gaddafi

Născut la 7 iunie 1942, Muammar al Gaddafi a urmat cursurile academiei militare din Libia și a fost, de asemenea, instruit în Grecia și Regatul Unit. A preluat puterea în urma unei lovituri de stat, care a avut loc la 1 septembrie 1969. În anul 1977 a instaurat Marea Jamahirie Arabă Socialistă Populară Libiană.

Cunoscut și pentru îmbrăcămintea sa oarecum excentrică și pentru ochelarii de soare pe care îi purta deseori, Gaddafi a dorit să devină un fel de Che Guevara al erei sale, dând refugiu sau armament elementelor radicale care se declarau anti-occidentale sau anti-imperialiste.

Ascensiunea și decăderea lui Gaddafi a făcut obiectul multor discuții. El a fost ucis de forțele rebele care l-au capturat în orașul natal Sirt, în urma unei revoluții susținute de NATO în 2011. De precizat este faptul că acesta conducea Libia încă din anul 1969.