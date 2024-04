20 aprilie: ziua în care a murit Avicii, DJ suedez și producător muzical VIDEO

La 20 aprilie 1517 a început domnia lui Ștefăniță Vodă cel Tânăr, iar în anul 1839 s-a născut regele Carol I. În aceeași zi, dar în anul 2018, a murit DJ-ul suedez Avicii.

20 aprilie 1517: Începe domnia lui Ștefăniță Vodă cel Tânăr

Ștefăniță Vodă, fiul lui Bogdan al III-lea și nepotul lui Ștefan cel Mare, a fost domn al Moldovei din luna aprilie 1517 și până în luna ianuarie 1527. El a ajuns pe tronul ţării la vârsta de doar 11 ani, imediat după moartea tatălui său. Totuşi, cum era minor, Moldova era condusă practic de hatmanul Luca Arbore, care era cel mai influent boier moldovean.

El a murit la Hotin pe data de 14 ianuarie 1527, fiind înmormântat la Mănăstirea Putna.

După moartea sa la conducerea Moldovei a fost numit Petru Rareş, fiul nelegitim al lui Ştefan cel Mare, cel care dorea să preia frâiele ţării de la moartea lui Bogdan al III-lea cel Orb.

20 aprilie 1839: S-a născut regele Carol I

Carol I al României, Principe de Hohenzollern-Sigmaringen, a fost domnitor și apoi rege al României. În timpul domniei sale, a fost adoptată în luna iulie a anului 1866 prima Constituție.

În luna septembrie a anului 1878, Carol I a primit titlul de „Alteță regală”, iar în 1895 a introdus rotativa guvernamentală, un sistem prin care alternau la conducere cele două partide: PNL și Partidul Conservator (PC).

În cele peste patru decenii de domnie, Carol I a obţinut independenta tarii, a redresat economia, a dotat țara cu o serie de instituţii şi a pus bazele unei dinastii.

20 aprilie 1938: A fost dizolvat partidul legionarilor Totul pentru Țară

Formațiunea politică a luat naștere după dizolvarea „Gărzii de Fier”. Istoria formațiunii a început în luna iunie a anului 1927, atunci când Corneliu Zelea Codreanu a pus bazele Legiunii Arhanghelul Mihail. În 1930 a căpătat denumirea de Garda de Fier, care a fost apoi desființată de liberali în 1933.

Ulterior, partidul a fost refondat sub numele de Totul pentru Țară. Această formațiune politică a obţinut la alegerile din decembrie 1937 un rezultat remarcabil, 15.58%.

20 aprilie 1941: S-a născut actorul american Ryan O'Neal

Născut la Los Angeles, Ryan O'Neal este cunoscut, în special, pentru rolul interpretat în filmul „Love Story”, pentru care a fost și nominalizat la Oscar la categoria „cel mai bun actor”.

Înainte de a se dedica actoriei, O'Neal a practicat boxul.

A fost căsătorit de două ori: mai întâi cu actrița americană Joanna Moore, și apoi cu actrița Leigh Taylor-Young. Însă el era cunoscut și pentru povestea de dragoste tumultuoasă cu actrița Farrah Fawcett. Această relație a durat din 1979 până în 1997 și apoi din 2001 până la moartea lui Fawcett în 2009.

Din filmografia sa amintim: „Paper Moon/ Luna de hârtie”, „What's Up, Doc?/ Ce se întâmplă, doctore?”, „The Driver/ Șoferul” și „People I Know/ Cu cărțile pe masă”.

20 aprilie 2008: A murit criticul literar Monica Lovinescu

Născută la 19 noiembrie 1923, Monica Lovinescu a fost ziaristă, critic literar şi o cunoscută realizatoare de radio. Ea a fost căsătorită cu omul de radio Virgil Ierunca.

A urmat cursurile Facultății de Litere a Universității din București și a fost asistenta lui Camil Petrescu în cadrul seminarului de teatru predat de romancier. În luna septembrie a anului 1947, a decis să părăsească România. Aflată la Paris, în primele zile ale anului 1948, Lovinescu a cerut azil politic.

A făcut parte din tinere companii teatrale şi a semnat regia unor piese de avangardă.

În anul 1999, a fost decorată de președintele Emil Constantinescu cu ordinul „Steaua României” în grad de Cavaler.

20 aprilie 2018: A murit Avicii

Născut la 8 septembrie 1989, la Stockholm, Suedia, Tim Bergling, cunoscut sub numele de scenă Avicii, a fost nominalizat de două ori la Premiile Grammy.

Printre cele mai cunoscute cântece ale artistului suedez se numără „I Could Be the One", „Wake Me Up", „You Make Me", „X You", „Hey Brother", „Addicted to You", „The Days", „The Nights" şi „Waiting for Love".

În 2014 şi 2015 a susţinut două turnee mondiale, „True Tour“, respectiv „Stories World Tour“, iar în luna iulie a anului 2015 a susţinut un concert la Cluj Napoca, în cadrul UNTOLD.

Avicii a murit la vârsta de doar 28 de ani.