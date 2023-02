Secretul teribil pe care l-a dus în mormânt actrița Farrah Fawcett, sex-simbolul Americii: „Le cauza mare tristețe”

Devenită sex-simbol după rolul din „Îngerii lui Charlie”, Farrah Fawcett a luat cu ea în mormânt un secret teribil. Faimoasa actriță, care era cleptomană și a devenit un fashion icon în anii 70, ar fi împlinit astăzi 76 de ani.

Celebră pentru rolul lui Jill Munroe din serialul "Îngerii lui Charlie", Farrah Fawcett a murit în 2009 la 62 de ani, răpusă de o boală necruțătoare, cancerul.

Presa internaţională a titrat la câțiva ani de la decesul actriței că Sarah Fawcett suferea de cleptomanie şi că, deşi toţi cei din jurul ei ştiau acest lucru, nimeni n-a dezvăluit asta până acum. ”Boala lui Farrah Fawcett a fost un secret bine ţinut de toţi cei apropiaţi ei şi le cauza mare tristeţe”, spunea o sursă citată de publicaţia Globe, relatează okmagazine.ro.

Se pare că aceasta fost prinsă în timp ce fura de mai multe ori. Primul incident de acest gen a avut loc pe vremea când era liceană, în oraşul Corpus Christi, Texas.

În anul 1970, Farrah a fost arestată de două ori pentru că a fost prinsă furând haine. Despre aceste situații rușinoase, actriţa a motivat că a încercat să schimbe anumite produse vestimentare şi că a fost refuzată, aşa că a rezolvat problema ”cu mâinile ei”. ”Eu doar îmi făceam dreptate cu mâinile mele”, ar fi declarat pe atunci actriţa.

Nici după ce a dat lovitura la Hollywood nu a renunțat la acest obicei. ”Farrah a furat din mai multe magazine. Dintr-unul a plecat cu o bijuterie în valoare de 8.000 de dolari”, spunea sursa respectivă, care a menţionat şi că a scăpat de toate acuzaţiile datorită faimei sale.

Posterul care a făcut furori în anii 70

Frumoasa blondă care a întruchipat idealul de frumusețe al unei generații a fost nominalizată de 6 ori la Globurile de Aur și a realizat unul dintre cele mai celebre postere din istorie. În anul 1970, tânăra de 23 de ani care până atunci își câștiga existența cu reclame de la șampoane până la pasta de dinți a avut norocul și inspirația de a ajunge într-o fotografie ce avea să atârne în camerele a milioane de americani.

Fotografia, realizată pe vremea în care era o încă o actriță necunoscută, a făcut istorie vânzându-se în peste 12 milioane de exemplare și mai târziu i-a adus un rol în celebrul serial de televiziune creat de Aaron Spelling și care a adus revoluția femeilor "bătăușe" pe micul ecran - Charlie's Angels.

În 1976, actrița care absolvise Universitatea din Texas cu specializare în microbiologie a semnat un contract pentru a interpreta personajul Jill Munroe, o detectivă sub acoperire, extrem de atrăgătoare, bronzată, blondă și cu o coafură ciufulită în Charlie's Angeles. Farrah Fawcett și-a dat demisia după sfârșitul primului sezon al serialului, dar acest rol a transformat-o într-un veritabil fashion icon și sex simbol al anilor ’70, alături de actrițele Kate Jackson și Jaclyn Smith.

Șase nominalizări la Globurile de Aur

Considerată una dintre cele mai frumoase blonde din istoria Hollywoodului, actrița are în palmares 6 nominalizări la Globurile de Aur pentru "Charlie's Angels" (1976), "The Burning Bed/ Flăcările urii" (1984), Extremities (1986), Nazi Hunter: The Beate Klarsfeld Story (1986) (TV), Poor Little Rich Girl: The Barbara Hutton Story (1987) (TV), "Small Sacrifices/ Sacrificii mărunte" (1989).

La sfârșitul anului 1979 după multe certuri, bătăi și scandaluri divorțează de Lee Majors, cu care era măritată de 3 ani, și înncepe o legătură amoroasă cu actorul Ryan O'Neal (celebru cu rolul din filmul Love Story) cu care are un copil născut în 1987 - Redmond O'Neal. O'Neal cu care a avut o relație de peste 27 de ani i-a fost alături în ultimele clipe ale vieții.

Ultimele clipe

Despre aceste clipe, actorul Ryan O’Neal a povestit într-o biografie intitulată “Both Of Us: My Life With Farrah”. Vedeta din “Charlie’s Angels” a fost diagnosticată cu cancer colorectal în 2006 și s-a stins în 2009, iar O’Neal a fost o prezență constantă în viata ei, aflându-se alături de ea și pe patul de moarte.

Actorul din “Love Story”, care suferă el însuși suferă de cancer, a povestit că a vrut să se căsătorească cu Farrah, în Spitalul St. John’s unde aceasta era internată, însă preotul care a venit special pentru aceasta ceremonie a fost nevoit, până la urmă, să-i oficieze actriței slujba dinaintea morții.

“După ce preotul a plecat, m-am așezat lângă ea, mi-am lipit corpul de al ei, ca s-o încălzesc și i-am luat mâna în mâna mea. Încă puteam să-i simt pulsul… I-am mângâiat mâna ore întregi. Inima ei refuza să se dea bătută. Eram singur cu iubita mea. Îi simțeam pulsul, dar era tot mai slab. Farrah încerca să-și ia rămas-bun. Bătăile inimii i s-au încetinit, apoi au dispărut. În dimineața zilei de 25 iunie, Farrah a alunecat în somnul etern”, povestește Ryan O’Neal în cartea sa.