19 iulie: S-au născut Diana Mocanu, dublă campioană olimpică la nataţie, și marele jucător de tenis Ilie Năstase

Tot pe 19 iulie a murit medicul român Nicolae Paulescu, descoperitorul insulinei, s-a născut scriitorul Norman Manea, dar și marele jucător de tenis Ilie Năstase.

1877: Intrarea Armatei Române în Războiul pentru independență

Marele Duce Nicolae, comandantul suprem al armatelor rusești, a adresat o telegramă cifrată Principelui Carol I în data de 19iulie, în care, relatându-i despre înfrângerea suferită de trupele rusești în cea de-a doua bătălie de la Plevna, i-a cerut cu insistență ajutorul, cu rugămintea de a trece cât mai grabnic Dunărea împreună cu armata sa: „Turcii, adunând cele mai mari mase de trupe la Plevna, ne zdrobesc. Rog să faci fusiune, demonstrațiune și, dacă se poate, să treci Dunărea cu armata după cum dorești. Între Jiu și Corabia demonstrațiunea aceasta este neapărat necesară pentru înlesnirea mișcărilor mele”.

Principele Carol I a acceptat propunerea marelui duce Nicolae, să devină comandantul suprem al trupelor ruse și române de la Plevna. Condițiile de cooperare urmau să fie discute ulterior. La data de 19 1877, primele unități ale armatei române au trecut Dunărea peste podul de vase de la Zimnicea-Șiștov.

Românii au preluat în întregime controlul orașului Nicopole. În seara de 19iulie, noi unități române au traversat Dunărea pe podul de pontoane de la Siliștioara, iar artileria de pe malul stâng al fluviului și-a intensificat bombardamentele. Trupele române erau conduse în momentul trecerii Dunării de către Carol I.

1905: S-a născut Nicolae Carandino, ultimul dintre supravieţuitorii procesului Iuliu Maniu

A făcut parte din grupul celor 4 oameni politici din conducerea Partidului Naţional Ţăranesc, desemnaţi de Iuliu Maniu să părăsească ţara pentru a crea un nucleu credibil şi competent al rezistenţei româneşti în Occident. Grupul a fost arestat la Tămădău.

A fost gazetar, traducător şi director al Teatrului Naţional din Bucureşti. A decedat la data de 16.02.1996.

1931 - A decedat Nicolae Paulescu, medic român, descoperitorul insulinei

Nicolae Paulescu a fost un om de ştiinţă român, medic şi fiziolog, profesor la Facultatea de Medicină din Bucureşti, care a contribuit la descoperirea hormonului antidiabetic eliberat de pancreas, numit mai târziu insulină.

În 1921, profesorul Nicolae Paulescu anunţa descoperirea insulinei în revista belgiană „Archives Internationales de Physiologie“. Pancreina, cum o numea el, provoca scăderea glicemiei, dar şi a corpilor cetonici şi a ureei în sângele câinilor care sufereau de diabet.

La distanţă de doi ani, medicul Frederick Grant Banting şi biochimistul John J.R. Macleod de la Universitatea din Toronto primeau Nobelul în fiziologie şi medicină pentru aceeaşi descoperire.

Însă, spre deosebire de profesorul Paulescu, canadienii au fost propuşi Comisiei Nobel pentru această distincţie. Cu alte cuvinte, pe Nicolae Paulescu nu l-a nominalizat niciunul dintre oamenii de ştiinţă care au primit invitaţii în acest sens din partea Institutului Nobel.

1936: S-a născut Norman Manea

Scriitor și om de cultură evreu din România, care trăiește din 1986 în Statele Unite ale Americii. Copil fiind, a fost deportat într-un lagăr de concentrare în Transnistria de unde s-a întors în România în 1945. A lucrat ca inginer hidrotehnician, pentru ca din anul 1974 să renunțe la profesie dedicându-se în întregime scrisului, până la plecarea din țară publicând zece volume.

A părăsit România în 1986 cu o bursă de un an în Berlinul Occidental, stabilindu-se apoi în Statele Unite ale Americii unde a devenit writer in residence la mai multe universități americane, în 2011 fiind profesor universitar pentru Studii Europeene și Cultură la Bard College din New York.

Este unul dintre cei mai traduși romancieri români, fiind considerat totodată unul din marii scriitorii români din exil. Deși în SUA este considerat fost disident din România, el nu a fost un disident în sensul propriu al cuvântului, dar a refuzat compromisul. Din acest motiv, dar și din cauza statutului de scriitor, a fost urmărit de Securitate, cel puțin până la emigrare.

Are drept teme favorite trauma holocaustului, viața de zi cu zi într-un stat totalitar și exilul. Din operele sale: Fierul de călcat dragostea, debutul în Povestea vorbii (suplimentul revistei Ramuri din Craiova, 1966), Noaptea pe latura lungă, Captivi, Atrium, Anii de ucenicie ai lui August Prostul, Octombrie, ora opt, Despre clovni: dictatorul și artistul, Întoarcerea huliganului, Fericirea obligatorie (colecție de nuvele), Laptele negru.

1938: S-a născut actrița Iarina Demian

Actriță, regizoare și producătoare de teatru și film. Joacă la Teatrul de Comedie din București, a apărut în filme: Liceenii, Sanda, a regizat piese de teatru: Biloxi Blues, Ferdinand al VIII-lea, Regele Spaniei.

A fost soția jurnalistului Ioan Chirilă, fiind mama lui Tudor Chirilă. A fost decorată în 2002 cu Ordinul Național Serviciul Credincios în grad de Cavaler.

1946: S-a născut Ilie Năstase, jucător român de tenis

Jucător profesionist de tenis de câmp și unul dintre cei mai importanți jucători de tenis ai anilor 1970, fiind numărul 1 mondial de două ori, în 1972 și 1973. Printre cele 58 de titluri la simplu, pe care le-a câștigat de-a lungul carierei sale, se numără și US Open în 1972, respectiv Roland Garros în 1973.

La dublu a câștigat turneele de la Wimbledon în 1973, Roland Garros în 1970 și US Open în 1975.

A câștigat de asemenea de patru ori Turneul Campionilor în anii 1971, 1972, 1973 și 1975.

Pentru echipa de Cupa Davis a României a jucat timp de 18 ani un număr de 146 de meciuri de simplu și dublu, câștigând 109. Alături de Ion Țiriac a fost finalist al Cupei Davis de trei ori, în 1969, 1971 și 1972.

Era cunoscut pentru glumele sale din arenă, dar și pentru reputația de a folosi tactici agresive, multe dintre acestea pline de succes, drept care a primit porecla de Nasty (Răutăciosul) după câteva incidente. A fost desemnat de patru ori ”Cel mai bun sportiv român al anului”, în 1969, 1972, 1973 și 1974.

1965: A avut loc Congresul a IX-lea al PCR

Denumirea partidului se schimbă din PMR în PCR. Nicolae Ceauşescu a fost ales Secretar General al PCR

Congresul al IX-lea al PCR a asigurat supremaţia lui Ceauşescu, inaugurând o efemeră perioada de “liberalizare”.

Ceauşescu devenise liderul partidului după moartea lui Gheorghiu-Dej în martie 1965, însă continua să fie flancat de baronii defunctului dictator. În primăvară, Ceauşescu a organizat o serie de întâlniri cu activul de partid din principalele ministere şi din uniunile de creaţie.

Apărea destul de clar că era vorba de un lider dinamic, care promitea să se delimiteze de excesele predecesorului său. Mai ales la întâlnirea cu activul Ministerului de Interne, Ceauşescu a insistat pe tema respectării legalităţii socialiste, o aluzie transparenta la samavolniciile rivalului sau Alexandru Drăghici.

Noul lider poza într-un marxist deschis, un fel de comunist naţional.

1984: S-a născut, la Brăila, înotătoarea română Diana Mocanu

Diana Mocanu a fost dublă campioană olimpică la nataţie, la Jocurile de la Sydney.

Diana Mocanu a câştiga finala probei de 100 de metri spate, stabilind în acelaşi timp un nou record olimpic.

A fost pentru prima oară în istorie când un reprezentant al României a luat medalia de aur într-un concurs de înot la Olimpiadă.

2011 - A decedat duhovnicul român Arsenie Papacioc

Anghel Papacioc s-a născut la 15 august 1914, fiind al şaptelea copil al familiei sale. În 1933, Anghel Papacioc s-a înscris în Mişcarea legionară, în cuibul „Iancu Jianu“ din comuna natală.

Ulterior, a plecat în Capitală, unde a participat ca voluntar în tabăra legionară din Bucureştii Noi. La înfiinţarea partidului „Totul pentru ţară“, el a fost numit şef al organizaţiei legionare Sector 4 Verde Bucureşti. În 1935, a devenit şeful educaţiei legionare în judeţul Ialomiţa.

Arsenie Papacioc a trecut prin închisorile comuniste din Braşov, Aiud şi Jilava, fiind eliberat în 1964. Apoi, a luat din nou calea monahiei. A fost preot slujitor la mănăstirea Cernica, stareţ la mănăstirea Cheia, econom la mănăstirea Căldăruşani şi duhovnic la Mănăstirea dintr-un Lemn.

În anul 1976, patriarhul Justinian l-a trimis la mănăstirea Sfânta Maria de la Techirghiol, locaşul de cult unde avea să devină cel mai iubit duhovnic al Dobrogei.

n urma sa au rămas nenumărate predici şi sfaturi duhovniceşti menite să călăuzească viaţa oricărui creştin. Vă prezentăm nouă sfaturi pentru viaţă ale părintelui Arsenie Papacioc, relatate de agenţia de presă a Patriarhiei Române, basilica.ro.

1. Sfatul cel mai important: iubeşte cu tot sufletul şi iartă!

2. Smerenia este arta de a sta la locul tău.

3. Nimic nu este pierdut cât timp credinţa e în picioare, cât sufletul nu abdică şi capul se ridică din nou.

4. Să ştim să murim şi să înviem în fiecare zi.

5. Învaţă să ai mereu un zâmbet ascuns în inimă.

6. În iubire nu există nimic raţional. „Nu ştiu de ce îl iubesc pe acela!” Iubirea nu are nici început, nici sfârşit, există deodată cu Dumnezeu.

7. Dacă nu poţi să-ţi iubeşti vrăjmaşii, măcar să nu-i urăşti şi nu mai eşti în baltă, ci pe treaptă.

8. Un creştin este un erou permanent şi nu un milog.

9. Nimic nu m-a ajutat mai mult în viaţă ca suferinţa. Singură, suferinţa este suprema catedră de teologie. Sunt sigur că îngerii erau geloşi pe noi pentru că ei nu au această suferinţă dincolo de firea noastră.

2013 – Vârful pakistanez Nanga Parbat a fost cucerit în premieră de alpiniști români

Echipa, integral din România formată din Zsolt Torok, Marius Gane, Aurel Salașan, Teo Vlad și Bruno Adamcsek au reușit, în premieră românească, să cucerească vârful Nanga Parbat, înalt de 8125 m, fața Rupal, pe ruta Schell. Nu s-a folosit oxigen suplimentar sau șerpași, alpiniștii români echipând ei singuri integral ruta.