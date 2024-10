18 octombrie: Ziua în care s-a născut scriitorul Mihail Sebastian, „evreul improbabil”

La 18 octombrie 1907 se năştea omul de litere Mihail Sebastian, cunoscut mai mult pentru romanele şi piesele sale de teatru şi mai puţin pentru activitatea publicistică. Tot într-o zi de 18 octombrie, în 1967, s-a născut cântărețul și actorul Ștefan Bănică Jr.

1907: S-a născut scriitorul Mihail Sebastian, supranumit „evreul improbabil”

Romancier, dramaturg, critic literar şi publicist, Mihail Sebastian s-a născut, la Brăila, într-o familie evreiască, şi numele său adevărat era Iosif Hechter.

A urmat studiile universitare de drept și filosofie la București, unde a audiat cursurile filosofului Nae Ionescu, pe care l-a cunoscut atunci când şi-a susţinut bacalaureatul, acesta fiind preşedintele comisiei. Cu timp, între cei doi s-a legat o relaţie de prietenie, Nae Ionescu fiind cel care i-a făcut intrarea în literatura română lui Mihail Sebastian, invitându-l să scrie la revista „Cuvântul”. Şi tot prin Nae Ionescu, acesta l-a cunoscut şi pe celebrul autor al „Istoriei religiilor”, Mircea Eliade, de care, de asemenea, l-a legat o prietenie durabilă.

Contestat de antisemiţi pentru originea sa evreiască, Mihail Sebastian a fost renegat şi de evrei, care l-au acuzat de apropierea de Partidul Comunist, considerându-l trădător, astfel că s-a ales cu titulatura de „evreul improbabil”.

În literatură a debutat în anul 1932, cu un volum foarte scurt, intitulat „Fragmente dintr-un carnet găsit”, şi tot în cursul aceluiaşi an i-a apărut şi volumul de nuvele „Femei”. Influenţat de literatura franceză, în special de Marcel Proust, Gustave Flaubert, a scris mai multe romane, printre care „Orașul cu salcâmi” (1935 - un roman al adolescenței şi „Accidentul” (1940 - roman de dragoste).

Mihail Sebastian a avut contribuţii importante şi în dramaturgia românească, prin piese de teatru precum „Steaua fără nume“ şi „Jocul de-a vacanţa“, dar, pentru că era evreu, în anii 1940, piesele sale au fost interzise. În plus, i s-a interzis să mai publice ca ziarist și i s-a restras licența de avocat.

A murit la doar 37 de ani, lovit de un camion pe Bulevardul Regina Maria din Bucureşti, la 29 mai 1945. În buzunarul hainei avea textul conferinței pe care urma să o țină la Universitate.

Jurnalul său intim, ținut în perioada 1935-1944, a fost publicat postum, abia în 1996. Originalul a fost scos din țară prin curier diplomatic de fratele său mai mic, Andrei Benu Sebastian, și a ajuns la Ierusalim.

1926: s-a născut cântărețul Chuck Berry

Născut la Saint Louis, Missouri, Charles Edward Anderson Berry, cunoscut sub numele de Chuck Berry, a fost un cântăreț de origine afro-americană.

Chuck Berry a lansat primul său single de succes, numit „Maybellene”, în anul 1955, iar de atunci succesul său a fost recunoscut la nivel internaţional. În anul 1984 a fost recompensat cu un premiu Grammy pentru întreaga carieră, iar în anul 1986 a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame.

Amintim câteva dintre piesele sale: „Johnny B. Goode”, „You Never Can Tell”, „Sweet Little Sixteen”, „Run Rudolph Run”

Artistul a murit la 18 martie 2017.

1931: a murit inventatorul american Thomas Edison

La 18 octombrie 1931 se stingea din viaţă Thomas Edison, inventator și om de afaceri american ce a marcat în mod semnificativ sfârșitul secolului al XIX-lea și început secolului al XX-lea.

Născut în Milan⁠d, Statele Unite ale Americii, Thomas Edison și-a petrecut copilăria în Michigan, iar faptul că a fost parțial surd încă din adolescență nu l-a împiedicat să devină operator de telegraf în anii 1860.

Cunoscut şi ca „Magicianul din Menlo Park”, este cel mai prolific inventator al timpului prin aplicarea practică a descoperirilor științifice (1093 brevete). Competiţia sa binecunoscută cu Nikola Tesla a contribuit la progrese ştiinţifice extraordinare pentru acea epocă.

Cei doi savanţi s-au cunoscut în 1884, la New York, pe vremea când Nikola Tesla avea 28 de ani şi a fost angajat de Edison ca inginer electrician, la recomandarea lui Charles Batchelor. Nu a durat însă mult şi geniul sârbului l-a determinat să-i dea o sarcină pe cât de dificilă, pe atât de provocatoare. Astfel, Tesla a fost desemnat, la cererea sa, să reproiecteze generatoarele de curent continuu deţinute de companiile lui Edison.

Colaborarea lor nu s-a terminat însă în termenii cei mai buni, pentru că, aşa cum consemnează Clifford A. Pickover notează în cartea sa „Strange Brains and Genius: The Secret Lives of Eccentric Scientists and Madmen“ Thomas Edison i-ar fi promis lui Tesla venituri de 50.000 de dolari, echivalentul a peste un milion de dolari în prezent, însă nu s-a ţinut de cuvânt.

Astfel, drumurile lor s-au despărţit şi fiecare şi-a urmat proiectele personale, nu mai că drumurile lor s-au întâlnit din nou în 1916, când cei doi mari rivali

În ceea ce îl priveşte pe Thomas Edison, pentru meritele sale, Academia Americană de Arte și Știință i-a acordat în anul 1895 „Premiul Rumford” pentru activitatea din domeniul electricității și în anul 1915 „Medalia Franklin” pentru contribuția sa pentru binele umanității.

Printre numeroasele invenţii brevetate de Thomas Edison se numără becul cu incandescență, în anul 1880 el realizând prima distribuție de energie electrică prin instalarea unei centrale electrice pe pachebotul transatlantic „Columbia”, care a devenit astfel prima navă iluminată electric.

În anul 1880 propune un proiect pentru folosirea tracțiunii electrice pe calea ferată, iar la 4 septembrie 1882 la New York, Thomas Alva Edison punea în funcțiune prima centrală electrică care alimentează clădirile unui oraș.

1960: s-a născut actorul belgian Jean-Claude Van Damme

Cunoscut din filmele de acțiune, Jean-Claude Van Damme a început să practice artele marțiale încă de la o vârstă fragedă, mai exact 10 ani, iar la 18 ani a obținut centura neagră la karate. De asemenea, la vârsta de 16 ani a început să studieze baletul. Ulterior, și-a îndreptat atenția către Taekwondo și Muay Thai.

Actorul a fost căsătorit de cinci ori și are trei copii.

Din filmografia sa amintim: „Bloodsport/ Sport sângeros”, „Kickboxer”, „Lionheart/ Inimă de leu”, „Universal Soldier/ Soldatul universal”, „Hard Target/ Vânătoare de oameni”, „Nowhere to Run/ Fără scăpare”, „In Hell/ Închisoarea iadului” și „Black Water/ În ape adânci”.

1967: s-a născut cântărețul și actorul Ștefan Bănică Jr.

Născut la București, Ștefan Bănică Jr. a urmat cursurile Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale”. Din anul 1990 și până în anul 2002 a fost actor al Teatrului „Lucia Sturdza Bulandra”.

Din anul 2006 până în 2013 a fost gazda emisiunii „Dansez pentru tine”, a fost jurat la „X Factor” și „Next Star”. De asemenea, a fost gazda show-ului „Dancing on ice- Vis în doi”, conform site-ului artistului.

Ștefan Bănică Jr. a susținut mii de concerte, cele mai cunoscute fiind cele de Crăciun și cele din luna martie dedicate femeilor.

Din filmografia sa amintim: „Eroii nu au vârstă”, „Liceenii”, „Extemporal la dirigenție”, „O călătorie de neuitat”, „Liceenii rock`n roll”, „Templul tăcerii”, „Triunghiul morții”, „Proprietari de stele”, „Băieți buni”, „Ho, ho, ho” și „Liber ca pasărea cerului”.

2006: Alpinistul român Ticu Lăcătușu înregistrează o premieră mondială

Născut la data de 21 februarie 1961, în municipiul Piatra Neamț, Constantin Lăcătușu a urmat cursurile liceului „Petru Rareș” din localitatea natală și în 1986 a absolvit Facultatea de Geologie din București.

În 2006, alpinistul român Ticu Lăcătușu a reuşit să escaladeze, în premieră mondială, cel mai înalt vârf (6.403 metri) din masivul himalayan Tsartse, vârful care a fost botezat Europa.

De asemenea, este singurul român care a urcat pe cele mai înalte vârfuri ale celor șapte continente, completând lista lui Messner (lista Carstensz) în 8 ani și 166 zile.

În afara pasiunii pentru alpinism, Ticu Lăcătuşu mai are un hobby, acela de cameraman. În această calitate, el a realizat câteva documentare, printre care „Alison Hargreaves - Regina Everestului” (1996), „Alaska - Ultima Frontieră” (1997) şi „Țara Șerpașilor - Lumea de dincolo de nori” (2003, împreună cu Irina Păcurariu).

2022: A murit criticul literar Eugen Simion

Născut la 25 mai 1933 în Chiojdeanca (judeţul Prahova), Eugen Simion a fost critic și istoric literar, editor, eseist, profesor universitar român, membru titular al Academiei Române și președinte al acestui for cultural român din 1998 până în luna aprilie a anului 2006.

În 1969, a devenit doctor în ştiinţe filologice cu o teză despre „Eugen Lovinescu, scepticul mântuit”. Pentru o perioadă, între 1970-1973, a fost profesor la Universitatea Paris IV (Sorbona), unde a predat cursuri de cultură şi civilizaţie românească. Experienţa pe care a avut-o în Franţa se regăseşte în două dintre cărţile sale: „Timpul trăirii, timpul mărturisirii. Jurnal parizian” (1977, în 2014 a apărut cea de-a VI-a ediţie; în 1983 a fost tradusă în maghiară) şi „Întoarcerea autorului" (1981, tradusă în SUA şi în Franţa, 1996). În 1992, a fost profesor invitat la Ecole Normale Superieure de Paris (Fontenay-aux-Roses).

La 9 martie 1991, Eugen Simion a fost ales membru corespondent al Academiei Române, iar la 12 martie 1992 membru titular. Apoi vicepreşedinte (1 februarie 1994 - 16 ianuarie 1998), preşedinte interimar (15 octombrie 1997 - 16 ianuarie 1998) şi preşedinte al Academiei Române, ales la 16 ianuarie 1998, reales la 11 februarie 2002. A deţinut această funcţie până la 20 aprilie 2006.

Academicianul Eugen Simion a publicat peste 3.000 de articole şi studii în reviste literare şi culturale.