18 octombrie: Ziua în care s-a născut artistul Ștefan Bănică Jr. VIDEO

La 18 octombrie 1926 s-a născut cântărețul Chuck Berry, iar în anul 1960 s-a născut actorul Jean-Claude Van Damme. În aceeași zi, dar în anul 2021, a murit Colin Powell, secretar de stat al SUA.

18 octombrie 1926: S-a născut cântărețul Chuck Berry

Născut la Saint Louis, Missouri, Charles Edward Anderson Berry, cunoscut sub numele de Chuck Berry, a fost un cântăreț de origine afro-americană. În anul 1955, Chuck Berry a lansat primul său single de succes, numit „Maybellene”.

În anul 1984 a fost recompensat cu un premiu Grammy pentru întreaga carieră, iar în anul 1986 a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame.

Amintim câteva dintre piesele sale: „Johnny B. Goode”, „You Never Can Tell”, „Sweet Little Sixteen”, „Run Rudolph Run”

Artistul a murit la 18 martie 2017.

18 octombrie 1960: S-a născut actorul belgian Jean-Claude Van Damme

Cunoscut din filmele de acțiune, Jean-Claude Van Damme a început să practice artele marțiale încă de la o vârstă fragedă, mai exact 10 ani, iar la 18 ani a obținut centura neagră la karate. De asemenea, la vârsta de 16 ani a început să studieze baletul. Ulterior, și-a îndreptat atenția către Taekwondo și Muay Thai.

Actorul a fost căsătorit de cinci ori și are trei copii.

Din filmografia sa amintim: „Bloodsport/ Sport sângeros”, „Kickboxer”, „Lionheart/ Inimă de leu”, „Universal Soldier/ Soldatul universal”, „Hard Target/ Vânătoare de oameni”, „Nowhere to Run/ Fără scăpare”, „In Hell/ Închisoarea iadului” și „Black Water/ În ape adânci”.

18 octombrie 1967: S-a născut cântărețul și actorul Ștefan Bănică Jr.

Născut la București, Ștefan Bănică Jr. a urmat cursurile Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale”. Din anul 1990 și până în anul 2002 a fost actor al Teatrului „Lucia Sturdza Bulandra”.

Din anul 2006 până în 2013 a fost gazda emisiunii „Dansez pentru tine”, a fost jurat la „X Factor” și „Next Star”. De asemenea, a fost gazda show-ului „Dancing on ice- Vis în doi”, conform site-ului artistului.

Ștefan Bănică Jr. a susținut mii de concerte, cele mai cunoscute fiind cele de Crăciun și cele din luna martie dedicate femeilor.

Din filmografia sa amintim: „Eroii nu au vârstă”, „Liceenii”, „Extemporal la dirigenție”, „O călătorie de neuitat”, „Liceenii rock`n roll”, „Templul tăcerii”, „Triunghiul morții”, „Proprietari de stele”, „Băieți buni”, „Ho, ho, ho” și „Liber ca pasărea cerului”.

18 octombrie 1972: S-a născut cancelarul austriac Karl Nehammer

Născut la Viena, Karl Nehammer a devenit cel de-al 32-lea cancelar al Austriei pe 6 decembrie 2021, anterior ocupând funcția de ministru de Interne din anul 2020 până în anul 2021, secretar general al OVP (Partidul Popular Austriac) din 2018 până în 2020 și membru al Consiliului Național din 2017 până în 2020.

El a crescut într-o familie politic conservatoare și catolică din Viena, iar potrivit publicației Web.de Nehammer a fost implicat în politică încă de la vârsta de 14 ani, când a luat parte la campania electorală a OVP.

În anul 1992 acesta a absolvit liceul și s-a oferit voluntar timp de un an în Armată, cu servicii suplimentare până în 1996, urmând ca anul următor să obțină și gradul de locotenent. Din 1997, la vârsta de doar 25 de ani, Nehammer a lucrat ca instructor de formare pentru ofițerii de informații din cadrul Ministerului Federal al Apărării, dar și pentru Institutul de Formare Profesională (BFI) și Academia Politică a OVP (Partidul Popular Austriac).

Karl Nehammer a devenit activ în cadrul partidului imediat după ce a părăsit armata. Acesta a fost șef al departamentului de servicii și mobilizare din partid în perioada 2007-2008, șef al departamentului de formare și rețele din 2008-2009.

18 octombrie 2021: A murit Colin Powell, secretar de stat al SUA

Născut la 5 aprilie 1937, Colin Powell a crescut la New York, unde a studiat geologia. Şi-a început cariera militară în 1958. A fost mobilizat iniţial în Germania, după care a servit în Vietnam în calitate de consilier militar al preşedintelui John F. Kennedy. El a fost primul afro-american care a ocupat postul de şef al Statului Major al Armatei SUA (1989-1993).

Powell, care a deținut funcția de secretar de stat între 2001 și 2005, este cunoscut, în special, pentru capsula de antrax prezentată pe 5 februarie 2003 în Consiliul de Securitate al ONU ca aşa-zisă dovadă a armelor de distrugere în masă dezvoltate de regimul dictatorului irakian Saddam Hussein. La o lună de la intervenţia sa la ONU, armata SUA a invadat Irakul şi l-a înlăturat de la putere pe Hussein.

18 octombrie 2022: A murit criticul literar Eugen Simion

Născut la 25 mai 1933 în Chiojdeanca (judeţul Prahova), Eugen Simion a fost critic și istoric literar, editor, eseist, profesor universitar român, membru titular al Academiei Române și președinte al acestui for cultural român din 1998 până în luna aprilie a anului 2006.

În 1969, a devenit doctor în ştiinţe filologice cu o teză despre „Eugen Lovinescu, scepticul mântuit”. Pentru o perioadă, între 1970-1973, a fost profesor la Universitatea Paris IV (Sorbona), unde a predat cursuri de cultură şi civilizaţie românească. Experienţa pe care a avut-o în Franţa se regăseşte în două dintre cărţile sale: „Timpul trăirii, timpul mărturisirii. Jurnal parizian” (1977, în 2014 a apărut cea de-a VI-a ediţie; în 1983 a fost tradusă în maghiară) şi „Întoarcerea autorului" (1981, tradusă în SUA şi în Franţa, 1996). În 1992, a fost profesor invitat la Ecole Normale Superieure de Paris (Fontenay-aux-Roses).

La 9 martie 1991, Eugen Simion a fost ales membru corespondent al Academiei Române, iar la 12 martie 1992 membru titular. Apoi vicepreşedinte (1 februarie 1994 - 16 ianuarie 1998), preşedinte interimar (15 octombrie 1997 - 16 ianuarie 1998) şi preşedinte al Academiei Române, ales la 16 ianuarie 1998, reales la 11 februarie 2002. A deţinut această funcţie până la 20 aprilie 2006.

Academicianul Eugen Simion a publicat peste 3.000 de articole şi studii în reviste literare şi culturale.