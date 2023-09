17 septembrie, ziua în care a murit inegalabilul Dem Rădulescu. Care au fost ultimele sale cuvinte VIDEO

La 17 septembrie 2000, a murit inegalabilul actor Dem Rădulescu. Tot într-o zi de 17 septembrie, s-a născut George Bacovia.

1630: Este fondat orașul Boston, Massachusetts

În 1630, coloniștii puritani din Anglia au fondat orașul Boston. De-a lungul secolului al XVIII-lea, Boston a fost locul multora dintre evenimentele importante ale Revoluției Americane, inclusiv Masacrul din Boston și Boston Tea Party. Mai multe dintre primele bătălii ale războiului american de independență, cum ar fi Bătălia de la Bunker Hill și Asediul din Boston, au avut loc în oraș și zonele înconjurătoare.

Prin îmbunătățiri funciare și anexarea municipală, Boston și-a extins granițele dincolo de peninsula Shawmut. Orașul a fost locul multor premiere, printre care prima școală publică din SUA, Boston Latin School (1635), și primul sistem de metrou din Statele Unite ale Americii (1897).

1823: a murit Gheorghe Lazăr, pedagog român

Gheorghe Lazăr a fost un pedagog, teolog, traducător și inginer român, considerat fondatorul învățământului în limba română din Țara Românească. În anul 1818 a înființat în București prima școală cu predare în limba română, Școala de la Sfântul Sava.

Fiu de țăran liber, Gheorghe Lazăr a urmat scoala primară la Avrig avându-l ca dascăl pe Ioan Barac apoi a studiat la Liceul Piarist din Cluj, ale cărui cursuri le-a urmat între 1798-1805. Excepție a făcut anul 1802, în care a urmat cursurile Liceului Catolic din Sibiu.

După obținerea bacalaureatului la Cluj obține o bursă plătită de Biserica Ortodoxă, din fondul sidoxial pentru a studia la Viena în vederea urmării unei cariere ecleziastice. La Viena a urmat studii superioare de filozofie, istorie și de științe fizico-matematice. Ulterior a studiat și teologia. Întors în Transilvania, la Sibiu, a fost hirotonit arhidiacon și a obținut un post la Școala teologică ortodoxă. A tradus în limba română o serie de lucrări cu caracter pedagogic și chiar un manual de pedagogie.

1881: s-a născut George Bacovia, poet român

La fel ca versurile sale, copilăria i-a fost în tonuri de gri. Era al cincilea copil din cei nouă ai cuplului Dimitrie şi Zoiţa Vasiliu, el comerciant, ea – casnică. Era un copil plăpând şi bolnăvicios. La doar 7 ani a făcut malarie, aşa că începerea şcolii a fost amânată şi a rămas acasă, în grija bunicii Pachia. A intrat în clasele primare în 1890, la Bacău, unde a terminat, de altfel, şi liceul. Bacovia nu s-a remarcat la învăţătură. Era un elev care oscila între note maxime şi corigenţe. Din cauza varicelei, în clasa a patra a rămas şi repetent. În schimb, contrar aspectului lipsit de vlagă, îi plăcea sportul – gimnastica, înotul, patinajul.

Bacovia nu şi-a renegat niciodată condiţia, însă îşi dorea ca personalitatea lui să nu umbrească starea celor din jurul său. Cu toate că atât poezia, cât şi firea lui erau sumbre, trimiţând mereu cu gândul la depresie şi la moarte, Bacovia ţinea să puncteze că toate sunt o aparenţă. „De obicei stau aproape toată ziua în casă. Nu mă plictisesc şi nu mă neliniştesc în singurătate. Din cauza temperamentului mi-am croit fatal o astfel de viaţă. Şi-apoi, n-am fost totdeauna prea sănătos. Societatea cere mereu oameni robuşti, care să construiască cu spor pentru ea, să-i ducă mai departe rostul. Melancolia firii mele nu ar fi niciodată înţeleasă. Unii din prietenii mei îmi spun că sunt inadaptabil, că fug de oameni. Este o exagerare. Iubesc oamenii şi îi privesc cu interes prin geamul din faţa casei mele... Evit oamenii pentru că persoana mea ar aduce un fel de umbrire peste veselia lor spontană. Îi respect prea mult ca să le aduc vreo supărare“, explica poetul într-un interviu acordat jurnalistului I. Valerian.

1949: s-a născut Dan Matei Agathon, politician român

Matei-Agathon Dan a fost un deputat român în legislatura 1992-1996, ales în județul Bacău pe listele partidului PDSR. A fost ministru al Turismului de două ori, în perioada 1992 - 1996 și 2000- 2003.

De numele lui Agathon e legat proiectul Dracula Park, pe care l-a inițiat alături de Adrian Năstase, dar care nu a apucat să fie concretizat.

1983: Vanessa Williams devine prima afro-americană Miss America.

Vanessa Lynn Williams este o actriță și cântăreață americană. În anul 1983 este aleasă Miss America, fiind prima afro-americană care a câștigat acest premiu, iar în anul 1984 vor apare fotografii nude ale ei în revista "Penthouse" ea este astfel nevoită în iulie 1984 să renunțe la titlul de Miss America. Cu albumul ei de debut muzical "The Right Stuff" (1988), va primi premiul "Discul de Aur" și este propusă pentru premiul "Grammy Awards".

Pe lângă o serie de succese muzicale ca de exemplul cântecul "Colors of the Wind", debutează și ca actriță, devenind mai cunoscută prin filmele: Eraser (1996), Soul Food (1997), sau Dance with me (1998).

2000: a murit Dem Rădulescu, actor român

Dem Rădulescu, pe numele adevărat Dumitru Rădulescu, s-a născut pe 30 septembrie 1931, la Râmnicu Vâlcea, într-o familie de negustori. După terminarea liceului, „Bibanul“, aşa cum a fost poreclit în liceu, a trebuit să aleagă între boxul de performanţă şi actorie.

A debutat ca actor amator la vârsta de 17 ani, la un bal organizat de fanfara gării. În 1954 a absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică din Bucureşti, debutul său pe scenă având loc în acelaşi an, la Teatrul Naţional din Bucureşti.

În 1956, a câştigat premiul I pentru interpretarea rolului „banditului“ Rijikov din piesa „Steaguri pe turnuri“, la un concurs pentru tineri actori. A fost remarcat de Sică Alexandrescu, acesta reprezentând debutul carierei sale.

Pe lângă rolurile de comedie, îndeosebi în piesele lui I.L. Caragiale: „O scrisoare pierdută“, „Conu Leunida faţă cu reacţiunea“, „D'ale Carnavalului“, Dem Rădulcescu a jucat în peste 30 de filme, printre care: „Veronica“, seria „B.D.“, „Astă seară dansăm în familie“, serialul Tv „Fram“, „A doua cădere a Constantinopolului“, „Secretul lui Bachus“, „Titanic vals“, „Cucoana Chiriţa“, „Eu, tu şi… Ovidiu“, „Neamul Şoimăreştilor“ „Primavara bobocilor“, „Un surâs în plină vară“.

A fost prieten cu Ion Cojar şi Liviu Ciulei, cel din urmă numindu-l „un actor de geniu“. A fost căsătorit cu Paula Rădulescu, de care a divorţat, căsătorindu-se cu actriţa Adriana Şchiopu, împreună cu care are o fiică pe nume Irina. Irina Rădulescu a călcat pe urmele părinţilor şi din 2011 este actriţă la Teatrul Mic. Dem Rădulescu a murit pe 17 septembrie 2000, fiind înmormântat la Cimitirul Bellu.

În ziua de 17 septembrie 2000, povestea Stela Popescu, „Veniseră nişte prieteni din Germania, el tocmai se întorsese din turneu şi au vrut să se plimbe. Ei aveau casă la Telega şi au vrut să-l ia şi pe el. S-a dus cu ei şi trebuiau să urce un deal, care nu era foarte mare. În schimb, lui i se spusese, doctorii îi atrăseseră atenţia că nu prea are voie să facă efort. La un moment dat, s-a oprit şi a respirat adânc. «Mă, da’ ce aer tare!», asta a zis. A căzut şi până la spital a murit“, povesteşte Stela Popescu.