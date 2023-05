Povestea actorului care ne-a încântat copilăria cu „Titanic Vals“ și „Lumini și umbre“: a murit la 43 de ani răpus de cancer VIDEO

Actorul Dinu Manolache, care ne-a lăsat roluri memorabile, jucând alături de actori din generaţia de aur, a murit la vârsta de 43 de ani, în anul 1998.

Dinu Manolache s-a născut în comuna Rogova din judeţul Mehedinţi la 13 mai 1955. În 1980 a absolvit studiile la Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică din Bucureşti, la clasa profesorului Octavian Cotescu.

Cu doar un an înainte, în 1979, tânărul actor îşi făcuse debutul pe marele ecran, în rolul lui Vasile din filmul „Cine mă strigă?", regizat de Letiţia Popa.

Anul următor, 1981, îi aduce distribuţia în alte două roluri memorabile: Simion Handrabur din „Semnul Şarpelui", în regia lui Mircea Veroiu şi respectiv, rolul lui Virgil din „Fata Morgana", film regizat de Elefterie Voiculescu.

În anul 1982 Dinu Manolache apărea în documentarul de scurt metraj „Mitul lui Mitică" de Mihnea Columbeanu şi în pelicula lui George Cornea, „Rămân cu tine", în care îl vedem alături de Sebastian Papaiani, Florin Zamfirescu, Amza Pellea şi de fostul său profesor, Octavian Cotescu.

Tot în 1982, are un rol splendid, alături de Leopoldina Bălănuţă şi de viitoarea sa soţie, actriţa Rodica Negrea, în filmul „Mult mai de preţ e iubirea" ,în regia lui Dan Marcoci.

Acelaşi an îi aduce un rol în seria a doua a celebrului film "Lumini şi umbre", alături de nume mari ale cinematografiei româneşti, precum Gina Patrichi, Ilarion Ciobanu, Adrian Pintea sau Gheorghe Dinică.

Debut în televiziune

În televiziune şi-a făcut debutul în 1983, cu rolul servitorului Fabrizio din filmul „Hangiţa”, o adaptare pentru TV după piesa omonimă a lui Carlo Goldoni, în regia lui Constantin Dicu.

Şi în acest film, Dinu Manolache apare alături de câţiva actori din generaţia de aur, ca Mitică Popescu, Dana Dogaru, Coca Andronescu sau Ovidiu Schumacher.

După Revoluţie, în 1990, Dinu Manolache revine în atenţia iubitorilor de film, cu un rol în producţia „Campioana" de Elisabeta Bostan, alături de Izabela Moldovan, Mircea Diaconu, George Mihăiţă şi Ileana Stana Ionescu.

În 1994 actorul apare în ecranizarea lui Dinu Cernescu, după comedia „Titanic vals” de Tudor Muşatescu, în rolul lui Dinu Petre, alături de Tamara Buciuceanu, Dem Rădulescu, Dorina Lazăr, Mihai Constantin şi Cesonia Postelnicu.

A murit 3 septembrie 1998 la Bucureşti, la vârsta de 43 de ani, după o lungă suferinţă. A fost îngropat la Cimitirul Bellu ortodox, pe Aleea Artiştilor.

Rodica Negrea, soția sa, vorbea într-un interviu despre calităţile pe care le avea omul şi actorul Dinu Manolache: „Ne-am cunoscut în facultate, ne-am iubit, ne-am luat, am fost fericiţi. Ilinca este cel mai frumos dar de la Dumnezeu. A moştenit foarte multe de la tatăl ei. Cel mai frumos lucru pe care Ilinca îl are de la Dinu este felul în care trăieşte bucuria, bunătatea, râsul. Mă bucur că lumea o iubeşte aşa cum l-a iubit şi pe Dinu. A fost atât de bun şi de frumos, chiar şi în momentele în care vorbea despre sfârşitul pe care îl simţea. A plecat atât de repede dintre noi… Pe scenă am evitat să fim împreună, eram diferiţi ca stil. Am jucat împreună în „Nişte ţărani“, de Dinu Săraru, şi în „Scaunele“, de Eugène Ionesco. Ca tipologie eram foarte diferiţi, de aceea când lucram cu el ieşeau scântei. Dar aşa scoteam la iveală acea căldură care dă viaţă situaţiei. Aveam moduri total diferite de abordare şi de energie. El era la şcoala lui Octavian Cotescu, format într-un realism imediat. Mai târziu am „furat“ de la el asta. Eu aveam şcoala Olgăi Tudorache, care înseamnă enorm, dacă ştii să o faci bine. Dinu a fost pentru mine o mare sursă de inspiraţie. Chiar dacă atunci când era încă în viaţă nu am înţeles câte am de învăţat de la el, după ce Dinu nu a mai fost, de multe ori m-am raportat la el… Deseori m-am surprins analizând replici sau situaţii, aşa cum mă gândeam că ar fi făcut Dinu“.