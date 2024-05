17 mai: ziua când a avut loc inaugurarea Monumentului Ostașului Necunoscut în Parcul Carol

Tot pe 17 mai s-a încheiat Marea Adunare Națională de la Blaj, s-a născut actorul francez Jean Gabin, iar alpinistul Constantin Lăcătușu a ajuns pe Everest.

1848: Se încheie Marea Adunare Națională de la Blaj, prin care românii s-au declarat naţiune de sine stătătoare

Adunarea Naţională de la Blaj din 3/15 mai – 5/17 mai 1848 a fost una dintre adunările românilor din Transilvania din timpul revoluţiei de la 1848, prin care aceştia şi-au expus revendicările naţionale, politice, religioase şi sociale, pentru ca naţiunea română din Ardeal să beneficieze de aceleaşi drepturi ca şi celelalte naţiuni care locuiau în această provincie.

Proclamaţia adoptată la Blaj, formulată în 16 puncte, cerea împăratului Ferdinand I al Austriei - căruia toţi cei 40.000 de români adunaţi pe Câmpia Libertăţii i-au jurat credinţă în cadrul adunării - desfiinţarea iobăgiei, independenţă naţională, independenţă religioasă, libertatea cuvântului, desfiinţarea dijmelor, înfiinţarea şcolilor în limba română, gardă naţională, schimbarea Constituţiei principatului transilvănean, precum şi respingerea uniunii forţate a Ardealului la Ungaria. Cei 40.000 de români prezenţi, în numele naţiunii, au depus jurământ că vor apăra cu viaţa lor aceste obiective, în respectul principiilor libertăţii, egalităţii şi fraternităţii.

1904: S-a născut marele actor francez Jean Gabin

Jean Gabin a fost cântăreţ, scenarist şi unul dintre cei mai mari actori de film francezi din toate timpurile.

În anul 1923, la vârsta de 19 ani, a intrat în lumea artistică, fiind mai întâi figurant și dansator la o sală de muzică de cabaret, „Folies-Bergere”, iar mai apoi s-a afirmat ca interpret de șansonete.

Actorul Jean Gabin, cu peste patru decenii de activitate şi roluri în aproape 100 de filme, un mit al cinematografului francez, a dat viaţă, în interpretări memorabile, unor personaje complexe, în filme precum: "Noaptea e regatul meu", "Onoarea între hoţi", "Mizerabilii".

În filmografia actorului mai figurează roluri interpretate în filme, precum: "Napoleon", "Precum câinii pierduţi", "Îngerul care a fost diavol", "Vină şi păcat", "Vulcanul însângerat", "Nu vă atingeţi de grisby", "Strada preeriilor", "Bătrânii oraşului", "Preşedintele", "O maimuţă iarna", "Vârstă ingrată", "Le Soleil des voyoux", "Clanul sicilienilor", "Le drapeau noir flotte sur la marmite", "Afacerea Dominici", "Doi oameni în oraş", "Anul sfânt".

Considerat unul dintre cele mai mari staruri ale cinematografiei franceze, a fost făcut un ofiţer al Legiunea de Onoare al Franţei în 1960. Cu o reputaţie de mizantrop, Jean Gabin şi-a dorit toată viaţa să se retragă la ţară. Atunci când averea i-a permis, a cumpărat mai multe terenuri în Normandia, printre care "La Pichoniere", moşia de care s-a ocupat cu toată dăruirea. După căsătoriile cu Gaby Basset şi Jeanne Mauchain, Jean Gabin s-a căsătorit, în 1949, cu Dominique Fournier, care i-a dăruit trei copii. Marele actor Jean Gabin a murit la 15 noiembrie 1976, de leucemie, la Paris. Trupul său a fost incinerat şi a primit onoruri militare, iar cenuşa a fost aruncată în mare de pe nava militară "Détroyat", potrivit site-ului imdb.com. În 1987, i-a fost decernat onorific Premiul César.

Jean Gabin, actor francez. Printre filmele memorabile în care a jucat se numără „Clanul sicilienilor”, „Mizerabilii”și serialul „Maigret’.

17 mai 1920: S-a născut poetul român Geo Dumitrescu

Geo Dumitrescu a urmat cursurile Facultăţii de Litere şi Filosofie, impunându-se în lumea literară încă din primul an de studii. În 1941, a publicat prima plachetă de versuri "Aritmetica" şi, împreună cu alţi colegi, a editat revistă de orientare antifascistă "Albatros", suprimată de cenzură la numai al şaptelea număr de apariţie.

Volumul "Libertatea de a trage cu puşca", apărut în 1946, şi distins cu Premiul Fundaţiilor Regale, a devenit curând emblematic pentru întreaga sa generaţie. Au urmat, prin ani, volumele "Aventuri lirice" (1963); "Nevoia de cercuri" (1966); "Jurnal de campanie" (1974); "Africa de sub frunte" (1978); "Versuri" (1981); "Aş putea să arăt cum creşte iarba" (1989); "Câinele de lângă pod" (1997); "Poezii" (2000). Cu acelaşi talent inegalabil, a tălmăcit din poezia universală (franceza, africană, sud-americană, chineză s.a.), după cum, singur sau în colaborare, a tradus numeroase romane şi volume de proză. Geo Dumitrescu a fost şi un talentat gazetar, profesiune căreia i s-a dedicat încă din tinereţe, când a fost redactor la ziarul "Timpul", apoi la mai multe ziare şi reviste literare. În anul 1993 a fost ales membru corespondent al Academiei Romane.

1923: Are loc inaugurarea Monumentului Ostașului Necunoscut în Parcul Carol

În ziua de 17 mai 1923, în Parcul Carol a avut loc ceremonia reînhumării Eroului Necunoscut. Pe lespedea criptei s-a încrustat următorul epitaf: „Aici doarme fericit întru Domnul Ostaşul Necunoscut, săvârşit din viaţă în jertfa pentru unitatea neamului românesc. Pe oasele lui odihneşte pământul României întregite. 1916-1919".

Mormântul Ostașului Necunoscut este opera sculptorului Emil Wilhelm Becker, devenind loc național de pelerinaj și de reculegere în memoria celor 225.000 de ostași care s-au jertfit în Primul Război Mondial, pentru întregirea României. La data inaugurării, 17 mai 1923, au fost prezenți familia regală, membrii guvernului, ai corpurilor legiuitoare și un numeros public. In timpul construcției „Monumentului eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism”, regimul comunist a dispus demontarea Mormântului Ostașului Necunoscut în noaptea de 22 spre 23 decembrie 1958 și a strămutarea acestuia la Mausoleul de la Mărășești. La 26 octombrie 1991, Mormântul Eroului Necunoscut a fost readus în Parcul Carol I din București.

1973: Încep audierile televizate în Senatul Statelor Unite în Afacerea Watergate

Afacerea Watergate este denumirea atribuită unui scandal politic și mediatic al anilor 1970 din Statele Unite care a dus la o criză politică majoră care a culminat cu demisia președintelui Statelor Unite, Richard Nixon.

Ziarul Washington Post și reporterii Bob Woodward și Carl Bernstein au primit premiul Pulitzer pentru ancheta desfășurată. Denumirea Watergate provine de la numele hotelului în care s-a comis o spargere, a cărei investigare a fost punctul de pornire al scandalului.

1980: Regimul dictatorului sud coreean Chun Doo-hwan declară stare de urgență. În următoarele zile va avea loc masacrul de la Gwangju

Revolta de la Gwangju se referă la o revoltă populară în orașul Gwangju, Coreea de Sud care s-a desfasurat intre 18-27 mai, 1980. Estimările vorbesc de 606 persoane ucise. 1394 de persoane au fost arestate și 427 au fost puse sub acuzare. Dintre acestea, 7 au primit condamnări la moarte și 12 au primit condamnări pe viață.

Revolta a avut un impact profund asupra politicii sud-coreene, iar legitimitatea dictatorului Chun Doo-hwan, care preluase puterea in urma unei lovituri de stat, s-a deteriorat în continuare. Mișcarea a deschis calea pentru mișcările de mai târziu din anii 1980, care în cele din urmă au adus democrația în Coreea de Sud. Revolta de la Gwangju a devenit un simbol al luptei sud-coreenilor împotriva regimurilor autoritare și al luptei pentru democrație.

1995: Constantin Lăcătușu ajunge pe Acoperișul Lumii

Alpinistul și geologul Constantin Ticu Lăcătușu a reușit să ajungă pe Acoperișul Lumii (8.848m), o premieră pe care a realizat-o pentru alpinismul românesc.

Născut la 21 februarie 1961, alpinistul a fost primul român care a cucerit vârful Everest.

„Everest 17 mai 1995. Singur pe vârf, fără şerpaş şi fără oxigen, utilizat doar 200 m deasupra ultimei tabere (8250m). Alte vremuri: doar 350 alpinişti pe vârf până atunci, doar 75 dinspre Tibet, doar eu + alţi 5 în acea zi, niciun şerpaş, fără corzi fixe până pe vârf. Cu un an înainte, traseu dificil, în premieră, până la 8100 m, atât cât ne-a lăsat o avalanşă imensă din care am scăpat doar graţie Celui de Sus“, îşi amintea Ticu Lăcătuşu în anul 2018.

2012: A murit cântăreața americană Donna Summer

Cântăreaţă, compozitoare şi actriţă, Donna Summer s-a născut sub numele de LaDonna Adrian Gaines, la 31 decembrie 1948, în Boston, Massachusetts, Statele Unite ale Americii (SUA), potrivit www.imdb.com.

A fost o vedetă incontestabilă a muzicii dance din anii ’70, succesele sale discografi ce aducându-i titlul neoficial de „Regina muzicii disco”. Cu peste 150 de milioane de discuri vândute pe parcursul celor 40 de ani de carieră, Donna Summer a intrat în rândul artiştilor care au obţinut cel mai mare număr de vânzări din istoria muzicii, precizează www.biography.com.

În 1974, LaDonna Adrian Gaines se căsătoreşte cu actorul austriac Helmuth Sommer şi, după ce divorţează de acesta, păstrează numele obţinut în urma căsniciei, schimbând ortografia în „Summer”, notează https://thedonnasummermusical.com/timeline/.

A interpretat piese de neuitat, cum ar fi „Hot Stuff ”, „Love to Love You Baby” sau „I Feel Love”, difuzate în toată lumea. Producătorul hiturilor sale a fost un alt nume mare al muzicii disco, compozitorul Giorgio Moroder, unul dintre precursorii curentului disco. În afară de muzica disco, Donna Summer a abordat şi alte genuri muzicale, precum R&B, soul, pop, funk, rock şi muzică electronică de avangardă.

Printre cele mai apreciate cântece ale sale s-au numărat: „MacArthur Park”, „Heaven Knows”, „Dim All the Lights”, „No More Tears (Enough Is Enough)” (duet cu Barbra Streisand), „On My Honor”, „I Remember Yesterday”, „Love’s Unkind”, „Back in Love Again”, „The Wanderer”, „Another Place and Time” (1989), „Mistaken Identity” (1991), „Live & More Encore” (1999).

A avut trei fete din cele două căsătorii. A compus cu Dolly Parton hitul „Starting Over Again”, la televiziune a apărut în sitcomul „Family Matters”. În 2003, şi-a publicat autobiografi a „Ordinary Girl”, iar ultimul ei album, „Crayons”, a apărut în 2008.

Artista a fost onorată pentru recordurile sale muzicale în 1992 cu o stea pe Bulevardul „Walk of Fame” din Hollywood. Donna Summer a avut 42 de single-uri de succes în Billboard Hot 100 din SUA în timpul vieţii, 14 dintre acestea ajungând în top zece, precizează www.billboard.com. A câştigat cinci premii Grammy, inclusiv şase American Music Awards, fi ind nominalizată de 18 ori, menţionează www.grammy.com.

Donna Summer a murit de cancer pulmonar pe 17 mai 2012, la casa ei din Naples, Florida. În 2013, după moartea sa, a fost inclusă în „Rock and Roll Hall of Fame”, arată www.rockhall.com. În decembrie 2016, Billboard a clasat-o pe locul şase în clasamentul despre „Cei mai mari artişti ai cluburilor de dans din toate timpurile”. Piesele „I Feel Love” şi „Hot Stuff ” au fost incluse în topul celor mai bune 500 de melodii din toate timpurile.