Video Momentul în care un cercetător izbucnește în lacrimi după ce a găsit o floare pe care o caută de 13 ani: „Sunt cel mai norocos om în viață”

Un cercetător britanic a trăit un moment pe care l-a descris ca fiind „de pe altă lume”, după ce a descoperit în jungla din Sumatra o floare extrem de rară, Rafflesia hasseltii, pe care un membru al echipei o caută de 13 ani. Emoția întâlnirii a fost atât de puternică, încât unul dintre participanți a izbucnit în lacrimi.

Un videoclip publicat de Universitatea Oxford și preluat rapid de presa internațională arată momentul în care dr. Chris Thorogood, conferențiar în biologie la Universitatea Oxford, și echipa sa găsesc floarea uriașă, considerată una dintre cele mai rare din lume.

„Momente ca acesta sunt electrizante”, a declarat dr. Thorogood pentru The New York Post. „Drumul a fost dificil, iar floarea atât de specială, încât am fost cu toții foarte emoționați”.

Rafflesia hasseltii este o floare roșie gigantică și parazitară, despre care Universitatea Oxford spune că „a fost văzută mai des de tigri decât de oameni”. Pentru a o găsi, echipa a „străbătut zi și noapte pădurile tropicale din Sumatra, patrulate de tigri”, în căutarea acestui „Graal botanic”.

Lacrimi de bucurie în fața unei flori uriașe

În videoclip se vede cum „Deki” Andrikithat, un vânător indonezian de flori rare, îngenunchează în fața plantei și începe să plângă, iar Thorogood îl îmbrățișează. Imaginile surprind apoi floarea uriașă, presărată cu pete albe, în momentul deschiderii petalelor.

Cei doi cercetători spun că este o descoperire pe care o faci „o dată în viață”. „Este uimitor”, a exclamat Deki, care a mărturisit că vânează această specie de „13 ani”. „Sunt cel mai norocos om în viață”, a adăugat Thorogood.

„Ceva de pe altă lume”

Biologul britanic spune că experiența descoperirii a fost aproape ireală: „A sta în liniște lângă floare a fost ceva de pe altă lume”, a declarat el pentru The New York Post, comparând momentul cu „ceva trimis de pe o altă planetă”.

Raritatea scenei este amplificată de ciclul de viață al Rafflesiei. „Are nevoie de până la 9 luni ca bobocul să se dezvolte și se deschide doar câteva zile”, a explicat Thorogood. „Aceasta s-a deschis chiar sub ochii noștri”, a spus el, vizibil emoționat.

„Șansele pentru așa ceva sunt – nici nu știu cum să le exprim. Parcă s-ar fi deschis special pentru noi”, a mai spus cercetătorul de la Oxford.