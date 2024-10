14 octombrie: se împlinesc 171 de ani de la nașterea compozitorului Ciprian Porumbescu. „Să nu lăsaţi muzica mea să moară!”.

La 14 octombrie se împlinesc 80 de ani de la masacrul de la Moisei, când mai mulți români au fost uciși. În aceeași zi s-a născut și compozitorul Ciprian Porumbescu, creatorul primei operete româneşti.

Sărbătoarea Sfintei Parascheva

Cunoscută și sub denumirea de Sfânta Vineri, Sfânta Parascheva este prăznuită în fiecare an pe data de 14 octombrie. Aceasta este una dintre cele mai mari sărbători de peste an. Nu doar Biserica Ortodoxă o cinstește, ci și bisericile de rit oriental. De asemenea, sute de biserici de parohie din România sunt închinate ei pentru a le ocroti.

Parascheva s-a născut în Epivatos, din Tracia, un sat situat pe lângă mare, nu departe de cetatea Calicatria, unde s-a călugărit de tânără, împreună cu fratele ei, Evtimie. A dus o viaţă ascetică în pustie, rugându-se neîncetat, deși făcea partea dintr-o familie înstărită și nu ducea grija zilei de mâine. Într-o noapte i s-a arătat un înger, care i-a spus să se întoarcă acasă, căci acolo trebuie să moară. S-a întors şi a murit la 27 de ani.

A fost îngropată ca o străină, departe de sat, căci nimeni nu recunoscuse în ea pe fata frumoasă de odinioară, se arată în scrierile teologice. Sfânta Cuvioasă Parascheva s-a arătat în vis unor oameni evlavioşi, în strălucirea ei cerească, cerând ca trupul ei înmiresmat să fie scos din mormânt. Sfintele moaşte au făcut minuni pentru mii de oameni.

Racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva se află în incinta Catedralei Mitropolitane din Iaşi.

1853 – S-a născut compozitorul român Ciprian Porumbescu

Ciprian Porumbescu, pe numele la naştere Ciprian Golembiovski, s-a născut la 14 octombrie 1853, la Şipotele Sucevei, în Bucovina, într-o casă modestă de ţară, fiind fiul preotului Iraclie Golembiovski şi al Emiliei Clodniţchi.

S-a format în perioada în care dobândirea drepturilor naționale era o prioritate pentru români, astfel încât s-a orientat și pe valorificarea folclorului. Muzicologii români susţin că artistul român nu poate fi limitat doar la aura unui simbol.

Violonist, compozitor, teolog şi mare patriot, Porumbescu a întruchipat în scurta sa existenţă, autenticul românesc cu tot ceea ce este mai frumos şi mai pur – de la freamătul codrului, șoptirile dulci ale pâraielor, până la glasuri de bucium care răsună a jale -, definind un adevărat erou cu un destin romantic. În anul 1881, familia sa îşi schimbă numele în Porumbescu, după ce acesta a fost folosit, o perioadă, drept pseudonim.

Ciprian Porumbescu este considerat unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați compozitori români ai secolului XIX, atât datorită talentului său excepțional, cât și faptului că este creatorul primei operete românești, „Crai Nou”. Printre cele mai celebre lucrări ale compozitorului se numără: „Rapsodia română pentru orchestră”, „Serenadă”, „Cântecul pentru 1 Mai”, „Balada” pentru vioară si orchestră, precum și multe altele. A compus, de asemenea, muzica pentru celebrul cântec patriotic „Pe-al nostru steag e scris Unire" și melodia fostului imn al României, „Trei culori”.

Ciprian Porumbescu se stinge din viață, la doar 29 de ani, la 6 iunie 1883, fiind bolnav de tuberculoză. Mormântul său se află în cimitirul satului Stupca, localitate care astăzi poartă numele compozitorului.

1927: S-a născut actorul Roger Moore, cel mai longeviv James Bond

Născut la Londra, Roger Moore a interpretat rolul celebrului agent 007 în şapte filme din seria „James Bond“, inclusiv în două dintre cele mai apreciate - „Live and Let Die“ şi „Spy Who Loved Me“.

În anul 1991, a fost numit ambasador al UNICEF, iar opt ani mai târziu a primit Ordinul Imperiului Britanic în grad de Cavaler. În anul 2003 a fost înnobilat de regina Elizabeth a II-a a Marii Britanii pentru acţiunile sale umanitare, iar în anul 2007 a primit o stea pe Hollywood Walk of Fame. Din filmografia sa amintim: „Live and Let Die/ Pe cine nu lași să moară”, „The Man with the Golden Gun/ Pistolul de aur”, „The Spy Who Loved Me/ Spionul care mă iubea” și „Escape to Athena/ Evadare din Atena”. Roger Moore a murit la 23 mai 2017.

1944: Masacrul de la Moisei

La 23 august 1944, România se alătura Aliaților și trupelor sovietice pentru a recuceri Transilvania de Nord, întrucât după încheierea Dictatului de la Viena, care a avut loc la 30 august 1940, nord-vestul Transilvaniei intra sub ocupație maghiară, iar Maramureșul era alipit Ungariei.

Ulterior, la data de 7 septembrie a aceluiași an, comuna Moisei a intrat sub administrația ungară. Astfel, în luna octombrie a aceluiași an, forțele maghiare, aflate în retragere din Transilvania de Nord, au omorât 29 de români. Doar două persoane au scăpat cu viața: Vasile Petean și Vasile Ivașcu.

În ziua de sâmbătă, 14 octombrie 1944, prizonierii din lagărul de la Vișeu de Sus au fost urcați de militari unguri într-un camion și transportați la Moisei, comuna fiind în prealabil complet evacuată de locuitori. 12 dintre ei au fost închiși într-o căsuță de lemn, fiind împușcați de către soldații maghiari, care trăgeau prin geamuri și ușă. În final, soldații au incendiat comuna și aproximativ 300 de locuințe.

1959 - A încetat din viaţă actorul Errol Flynn

Actorul Australian Errol Flynn, născut pe 20 iunie 1909, este cunoscut pentru rolurile sale romantice din filmele de capă şi spadă de la Hollywood. A fost unul dintre cei mai cunoscuţi actori ai anilor 1940, având un farmec de neegalat care l-a făcut celebru.

Flynn a devenit peste noapte o senzație prin primul său rol principal, Captain Blood (1935). A fost repede introdus în filmele de capă și spadă, cum ar fi The Adventures of Robin Hood (Aventurile lui Robin Hood, 1938), The Dawn Patrol (1938), Dodge City (1939), The Sea Hawk (Corsarul, 1940) și Adventures of Don Juan (Aventurile lui Don Juan, 1948).

Errol Flynn a fost înmormântat la cimitirul Forest Lawn Memorial Park Cemetery din Glendale, California. A fost îngropat în sicriul său cu şase sticle de whiskey, un ultim cadou de la prietenii săi de pahar.

1964: Martin Luther King Jr. devine cel mai tânăr laureat al premiului Nobel pentru Pace

Născut la 15 ianuarie 1929, în Atlanta, Martin Luther King Jr. a fost pastor și activist pentru drepturile civile ale persoanelor de culoare din SUA. La începutul lunii decembrie 1955, el a condus prima mare demonstraţie nonviolentă a populaţiei de culoare din vremurile contemporane în Statele Unite, care a durat 382 de zile.

La 14 octombrie 1964, acesta a fost recompensat cu premiul Nobel pentru Pace pentru întreaga sa activitate în slujba persoanelor de culoare și pentru combaterea discriminării rasiale prin proteste pașnice.

În seara zilei de 4 aprilie 1968, în timp ce stătea pe balconul camerei sale de la un motel din Memphis, Tennessee, unde urma să conducă un marş de protest în simpatie cu muncitorii aflaţi în grevă din acel oraş, Martin Luther King Jr. a fost asasinat de către James Earl Ray.

2022: A murit soprana Mariana Nicolesco

Născută la 28 noiembrie 1948, în localitatea Găujani, Giurgiu, Mariana Nicolesco a studiat vioara la Școala de Muzică din Brașov, iar ulterior s-a înscris la Secţia Canto a Conservatorului din Cluj-Napoca, ca mezzosoprană.

A câştigat o bursă la Conservatorul Santa Cecilia din Roma, unde a studiat cu Jolanda Magnoni, lucrând apoi cu Rodolfo Celletti şi cu Elisabeth Schwarzkopf. Au urmat Concursul Verdi la Busseto, Concursul internaţional de Canto Voci Rossiniane organizat de Radioteleviziunea italiană RAI la Milano, cel mai important concurs de canto din lume la acea dată, începând astfel o remarcabilă carieră internaţională, conform www.darclee-voice-contest.com.

Mariana Nicolesco a avut un vast repertoriu muzical, de la stilul baroc la cel contemporan, cu o admiraţie specială pentru stilul belcanto şi pentru compoziţiile lui Mozart şi Verdi. A susţinut numeroase recitaluri şi concerte pe cele mai importante scene ale lumii.

În 1982, a debutat la Teatrul Scala din Milano, în premiera mondială a operei "La Vera Storia" de Luciano Berio, fiind protagonistă apoi în numeroase noi puneri în scenă, recitaluri şi concerte. A strălucit în spectacole şi la Metropolitan Opera din New York, la Munchen, Viena, Paris, Hamburg, Roma, Chicago, Barcelona, Dresda, Tokyo, la Festivalul de la Salzburg şi la Rossini Opera Festival de la Pesaro, precum şi la Rio de Janeiro, Pretoria, Caracas, Toronto, San Francisco.