14 octombrie: 79 de ani de la masacrul de la Moisei. Peste 20 de români au fost uciși | VIDEO

14 octombrie 1912: Venirea la putere a guvernului Titu Maiorescu 2

Guvernul Titu Maiorescu 2 a deținut puterea executivă în România din 14 octombrie 1912 și până la 31 decembrie 1913.

Guvernul Titu Maiorescu 2 era format din:

Președintele Consiliului de Miniștri: Titu Maiorescu

Ministrul de Interne: Take Ionescu

Ministrul de Externe: Titu Maiorescu

Ministrul Finanțelor: Alexandru Marghiloman

Ministrul Justiției: Mihail G. Cantacuzino

Ministrul de Război: General Constantin Hârjeu

Ministrul Cultelor și Instrucțiunii Publice: Constantin G. Dissescu

Ministrul Industriei și Comerțului: Nicolae Xenopol

Ministrul Agriculturii: Nicolae Filipescu și Constantin C. Arion

Ministrul Lucrărilor Publice: Alexandru A. Bădărău

Titu Maiorescu a fost întemeietorul grupării literare și politice „Junimea”, membru fondator al Societății Academice Române, dar și vicepreședinte al Academiei Române. De asemenea, din anul 1892 și până în 1897 a fost rector al Universității din București. A fost membru important al Partidului Conservator, deputat și ministru al Justiției.

14 octombrie 1927: S-a născut actorul Roger Moore

Născut la Londra, Roger Moore a interpretat rolul celebrului agent 007 în şapte filme din seria „James Bond“, inclusiv în două dintre cele mai apreciate - „Live and Let Die“ şi „Spy Who Loved Me“.

În anul 1991, a fost numit ambasador al UNICEF, iar opt ani mai târziu a primit Ordinul Imperiului Britanic în grad de Cavaler. În anul 2003 a fost înnobilat de regina Elizabeth a II-a a Marii Britanii pentru acţiunile sale umanitare, iar în anul 2007 a primit o stea pe Hollywood Walk of Fame.

Actorul a fost căsătorit de patru ori – cu Doorn van Steyn (din 1946 până în 1953), Dorothy Squires (1953-1968), Luisa Mattioli (1969-1996) şi Kristina Tholstrup (2002- până la moartea sa) – şi a avut trei copii.

Roger Moore a murit la 23 mai 2017.

Din filmografia sa amintim: „Live and Let Die/ Pe cine nu lași să moară”, „The Man with the Golden Gun/ Pistolul de aur”, „The Spy Who Loved Me/ Spionul care mă iubea” și „Escape to Athena/ Evadare din Atena”.

14 octombrie 1944: Masacrul de la Moisei

La 23 august 1944, România se alătura Aliaților și trupelor sovietice pentru a recuceri Transilvania de Nord, întrucât după încheierea Dictatului de la Viena, care a avut loc la 30 august 1940, nord-vestul Transilvaniei intra sub ocupație maghiară, iar Maramureșul era alipit Ungariei.

Ulterior, la data de 7 septembrie a aceluiași an, comuna Moisei a intrat sub administrația ungară. Astfel, în luna octombrie a aceluiași an, forțele maghiare, aflate în retragere din Transilvania de Nord, au omorât 29 de români. Doar două persoane au scăpat cu viața: Vasile Petean și Vasile Ivașcu.

Sătenii erau duși în lagărele de muncă din orașul maramureșean Vișeu de Sus și acuzați de „trădare de patrie”, iar în ziua de 14 octombrie 1944, prizonierii din lagărul mai sus menționat au fost transportați la Moisei, unde locuitorii au fost mai întâi evacuați.

Astfel, 12 dintre aceștia au fost baricadați într-o casă de lemn și împușcați de militarii maghiari. În final, soldații au incendiat comuna și aproximativ 300 de locuințe.

14 octombrie 1964: Martin Luther King Jr. devine cel mai tânăr laureat al premiului Nobel pentru Pace

Născut la 15 ianuarie 1929, în Atlanta, Martin Luther King Jr. a fost pastor și activist pentru drepturile civile ale persoanelor de culoare din SUA. La începutul lunii decembrie 1955, el a condus prima mare demonstraţie nonviolentă a populaţiei de culoare din vremurile contemporane în Statele Unite, care a durat 382 de zile.

La 14 octombrie 1964, acesta a fost recompensat cu premiul Nobel pentru Pace pentru întreaga sa activitate în slujba persoanelor de culoare și pentru combaterea discriminării rasiale prin proteste pașnice.

În seara zilei de 4 aprilie 1968, în timp ce stătea pe balconul camerei sale de la un motel din Memphis, Tennessee, unde urma să conducă un marş de protest în simpatie cu muncitorii aflaţi în grevă din acel oraş, Martin Luther King Jr. a fost asasinat de către James Earl Ray.

14 octombrie 2022: A murit soprana Mariana Nicolesco

Născută la 28 noiembrie 1948, în localitatea Găujani, Giurgiu, Mariana Nicolesco a studiat vioara la Școala de Muzică din Brașov, ulterior s-a înscris la Secţia Canto a Conservatorului din Cluj-Napoca, ca mezzosoprană.

A câştigat o bursă la Conservatorul Santa Cecilia din Roma, unde a studiat cu Jolanda Magnoni, lucrând apoi cu Rodolfo Celletti şi cu Elisabeth Schwarzkopf. Au urmat Concursul Verdi la Busseto, Concursul internaţional de Canto Voci Rossiniane organizat de Radioteleviziunea italiană RAI la Milano, cel mai important concurs de canto din lume la acea dată, începând astfel o remarcabilă carieră internaţională, conform www.darclee-voice-contest.com.

Mariana Nicolesco a avut un vast repertoriu muzical, de la stilul baroc la cel contemporan, cu o admiraţie specială pentru stilul belcanto şi pentru compoziţiile lui Mozart şi Verdi. A susţinut numeroase recitaluri şi concerte pe cele mai importante scene ale lumii.

În 1982, a debutat la Teatrul Scala din Milano, în premiera mondială a operei "La Vera Storia" de Luciano Berio, fiind protagonistă apoi în numeroase noi puneri în scenă, recitaluri şi concerte. A strălucit în spectacole şi la Metropolitan Opera din New York, la Munchen, Viena, Paris, Hamburg, Roma, Chicago, Barcelona, Dresda, Tokyo, la Festivalul de la Salzburg şi la Rossini Opera Festival de la Pesaro, precum şi la Rio de Janeiro, Pretoria, Caracas, Toronto, San Francisco.

14 octombrie 2022: A murit actorul scoțian Robbie Coltrane

Născut la 30 martie 1950, Robbie Coltrane a devenit cunoscut pentru rolul de detectiv în serialul din anii 1990 „Cracker”, pentru care a câștigat premiul de cel mai bun actor la Premiile Academiei Britanice de Televiziune trei ani consecutiv.

Și-a câștigat însă notorietatea la nivel mondial cu rolul blândului uriaș Hagrid, un mentor al băiețelului vrăjitor Harry Potter, în cele opt filme lansate între 2001 și 2011. El a fost nevoit să renunțe la actorie din cauza unor probleme de sănătate.

Din filmografia sa amintim: „Nuns on the Run” „The World Is Not Enough”, „From Hell” „Van Helsing” și „Brave”.