11 mai, prima zi de domnie a lui Carol I, după depunerea jurământului

La 11 mai 1866, Carol I își începea oficial prima zi ca domnitor al României, după proclamarea sa pe tron. Venirea principelui german a deschis una dintre cele mai importante perioade din istoria modernă a țării.

La 11 mai 1866, Carol I și-a început oficial prima zi ca domnitor al României, după depunerea jurământului și proclamarea sa din ziua precedentă. Venirea principelui german Carol de Hohenzollern-Sigmaringen pe tronul României a avut loc după abdicarea lui Alexandru Ioan Cuza și a reprezentat un moment decisiv pentru consolidarea statului român modern.

Domnia lui Carol I, care a durat până în 1914, a fost una dintre cele mai importante din istoria României. În timpul său au fost obținute independența față de Imperiul Otoman, în 1877, și proclamarea Regatului României, în 1881, Carol devenind primul rege al țării.

1904 – S-a născut Salvador Dalí

La 11 mai 1904 s-a născut Salvador Dalí, unul dintre cei mai cunoscuți artiști ai secolului XX și figură emblematică a curentului suprarealist. Artistul spaniol s-a remarcat prin stilul său excentric, imaginile onirice și tehnicile extrem de detaliate folosite în pictură, sculptură și grafică.

Printre cele mai celebre lucrări ale sale se numără „Persistența memoriei”, tabloul cu ceasurile deformate, devenit simbol al suprarealismului. Dalí a colaborat de-a lungul vieții cu cineaști, scriitori și designeri celebri și a rămas o personalitate controversată până la moartea sa, în 1989.

1960 – Adolf Eichmann a fost capturat de Mossad în Argentina

La 11 mai 1960, Adolf Eichmann, unul dintre principalii organizatori ai Holocaustului nazist, a fost capturat în secret de agenții serviciului israelian Mossad în apropiere de Buenos Aires, Argentina. Fost ofițer SS, Eichmann fugise din Europa după Al Doilea Război Mondial și trăia sub identitate falsă.

După capturare, Eichmann a fost transportat clandestin în Israel, unde a fost judecat pentru crime împotriva umanității, crime de război și genocid. Procesul său, început în 1961, a atras atenția întregii lumi și a adus numeroase mărturii despre Holocaust. Eichmann a fost condamnat la moarte și executat în 1962.

1968 – A început construcția primului autoturism românesc Dacia

La 11 mai 1968 a început construcția primului autoturism românesc Dacia, la uzina de la Colibași, actualul Mioveni. Proiectul a fost realizat în colaborare cu producătorul francez Renault și a marcat începutul industriei moderne de automobile din România.

Primul model produs a fost Dacia 1100, lansat câteva luni mai târziu, fiind bazat pe Renault 8. Ulterior, Dacia 1300 a devenit unul dintre cele mai populare automobile din România comunistă și postcomunistă, producția sa continuând timp de decenii.

1997 – Deep Blue l-a învins pe Garry Kasparov

La 11 mai 1997, supercomputerul Deep Blue, dezvoltat de IBM, l-a învins pe campionul mondial Garry Kasparov în ultimul joc al unui meci oficial de șah disputat în format clasic. A fost pentru prima dată când un computer a reușit să învingă un campion mondial en titre într-un astfel de meci.

Victoria lui Deep Blue a fost considerată un moment istoric pentru dezvoltarea inteligenței artificiale și a tehnologiei informatice. Sistemul putea analiza milioane de mutări pe secundă, iar succesul său a demonstrat progresele rapide ale calculatoarelor în rezolvarea problemelor complexe.