13 octombrie, ziua în care s-a născut Nana Mouskouri, iar Ankara a devenit capitala statului turc modern VIDEO

La 13 octombrie 1934 s-a născut Nana Mouskouri, iar în anul 1923, Ankara a devenit capitala statului turc modern, în locul Istanbulului.

54: a murit Claudius, împărat roman

În timpul domniei lui Claudius, începe cucerirea Britanniei, care devine cea mai vestică provincie a Imperiului Roman. În 44, Iudeea și în 46 Tracia sunt transformate în provincii romane.

După executarea Messalinei, cea de-a treia soție, în 48, acuzată de Narcissus de complot, Claudius se căsătorește în 49 cu Agrippina Minor Iulia și-l adoptă pe fiul acesteia, Nero, care-i va urma la tron. Împăratul a murit otrăvit de noua sa soție.

1858: s-a născut Take Ionescu, politician român, prim-ministru al României

Take Ionescu a fost un om politic, avocat și ziarist român, care a deținut funcția de cel de-al 29-lea prim-ministru al României în perioada 1921-1922.

Take Ionescu a fost un susținător al intrării României în Primul Război Mondial, de partea Antantei. De activitatea sa ca ministru de externe se leagă semnarea Păcii de la București din 1913, la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Balcanic, precum și punerea bazelor Micii Înțelegeri în 1921. A fost un sprijinitor activ al luptei pentru unitatea națională a românilor din afara granițelor, militând în același timp pentru respectarea drepturilor minorităților naționale.

S-a stins din viață la 21 iunie 1922, la Roma, din cauza unei infecții bacteriene a aortei, căpătată în urma consumării unor stridii infestate. Este înmormântat la Mănăstirea Sinaia.

1860: A fost realizată prima fotografie aeriană din lume, dintr-un balon cu aer cald aflat la înălțimea de 1200 de picioare (366 de metri) deasupra orașului Boston.

1921: s-a născut Yves Montand, actor și cântăreț francez de origine italiană

Yves Montand a fost un cântăreț și actor de film francez, de origine italiană, unul din interpreții de frunte ai genului muzical „chanson réaliste“ francez târziu din a doua jumătate a secolului al XX-lea. Iubit de femei celebre (Edith Piaf, Marilyn Monroe). A fost căsătorit cu actrița franceză Simone Signoret.

1923: Ankara a devenit capitala statului turc modern, în locul Istanbulului

Ankara este capitala Turciei și al doilea cel mai mare oraș al țării, după Istanbul, fosta capitală a Imperiului Otoman.

În urma destrămării Imperiului Otoman, Republica Turcia a fost fondată la 29 octombrie 1923, de către Mustafa Kemal Atatürk, care a devenit primul Preşedinte al Turciei moderne, iar Ankara a devenit capitala noului stat.

1925: s-a născut Margaret Thatcher, politician britanic, prim-ministru al Regatului Unit

Datorită politicilor sale fără compromis şi a abilităţilor sale de lider, Margaret Thatcher a fost supranumită „Doamna de fier“. Este prima femeie premier din Marea Britanie care a exercitat trei mandate consecutive (1979-1990).

1934: s-a născut Nana Mouskouri, cântăreață greacă

Nana Mouskouri, pe numele său real Ioanna Mouschouri, s-a născut la 13 octombrie 1934, în Chania, Insula Creta.

Tatăl ei a fost unul din membrii mişcării anti-naziste, de ocupaţie, din Atena.

A urmat, cursurile Conservatorului, unde a fost admisă în anul 1950, la grupa de operă, însă s-a îndrăgostit de jazz şi de cluburile de noapte în care cânta, fiind nevoită să îşi întrerupă studiile în momentul în care profesorii au aflat de pasiunea ei, conform Radio România Cultural.

Compozitorul Manos Hadjidakis a remarcat-o într-unul dintre cluburile în care interpreta – clubul Zaki din Atena, şi a început să îi compună piese muzicale.

În anul 1957 înregistrează prima sa melodie – „Fascination”, în engleză şi greacă.

În anul 1959 participă la prima ediţie a Festivalului Greek Song, unde obţine premiul I cu melodia lui Hadjidakis „Kapou Iparchi/Agapi Mou”, pe versurile lui Nikos Gatsos. A fost momentul în care Nana Mouskouri şi-a început ascensiunea.

A participat apoi la Mediterranean Song Festival din Barcelona, unde a obţinut din nou premiul I cu compoziţia „Xypna Agapi Mou” („Wake up, my love”), ajungând în atenţia criticilor muzicali de pe continent şi semnând un contract cu Casa de discuri Philips-Fontana din Paris.

Însuşi Harry Belafonte a fost impresionat atât de tare de talentul ei, încât i-a propus să participe, alături de el, la un turneu.

Melodiile de pe discurile sale au fost interpretate şi înregistrate în multe limbi inclusiv greacă, franceză, engleză, germană, italiană, portugheză, spaniolă, ebraică, chineză mandarină şi maori, atrăgând admiraţia a milioane de fani de pe toate continentele.

Nana Mouskouri a fost în România în anul 2008 pentru o gală caritabilă a UNICEF.

1954: s-a născut Alexandru Andrieș, cantautor român

Alexandru Andrieș este un cântăreț de blues / jazz / folk, arhitect, scriitor, poet, traducător, pictor și grafician.

Cum a început totul, artistul a povestit într-un interviu pentru „Formula As“: „Eram în anul întâi de facultate, eu cântăm numai acasă, iar la Club A cântau, în 1974, marile vedete ale folk-ului, pop-ului și rock-ului studențesc, și tot acolo vedeam filme străine care nu intrau în circuitul cinematografic, ci erau "împrumutate" de la ambasadele țărilor occidentale. Așa că mereu era clubul plin, iar când m-au chemat directorii de atunci ai clubului și m-au împins de la spate prietenii și colegii, nu am avut defel emoții, deși era prima oară când cântăm în public. Chiar am inventat un mini-spectacol, în care îl parodiam pe Mircea Florian. Ne-am distrat cu toții teribil, și noi, și spectatorii. El, publicul de atunci, a fost de vină că eu m-am apucat să cant. Și pentru că Abba tocmai lansase Waterloo, cu care erau în mare vogă, am compus și eu La Rovine, considerând că avem și noi, românii, un Waterloo al nostru“.

1973: a fost inaugurat edificiul Teatrului de Stat din Târgu-Mureș

Înființat la 10 martie 1946 ca teatrul secuiesc doar în limba maghiară, teatrul devine intercultural în 1962, când se înființează secția română a Teatrului de Stat din Târgu Mureș prin Hotărârea Consiliului de Miniștri, care din acest moment funcționează ca teatru cu două secții.

Lucrările la o clădire doar pentru teatru au început în 1969 și s-au terminat în 1973. A fost construit de către Trustul de construcții-montaj din Târgu Mureș, după proiectul unui colectiv format din arhitecții bucureșteni Constantin Săvescu (șef de proiect), Mihaela Savu și Vladimir Savu, clădirea Teatrului Național arăta ca o cetate medievală transilvană, cu contraforturi și o poartă din aramă bătută, profilată, executată de sculptorul târgumureșean László Hunyadi. Ferestrele și elementele de decorațiuni sunt stilizări ale unor motive populare românești și secuiești. Pereții foaierului de sus sunt decorați cu uriașe tapiserii cusute de mână, de țărănci din nordul Moldovei, după proiectul Aspasiei Burduja.

Pentru realizarea acestei monumentale clădiri, colectivul de proiectanți a fost distins cu Premiul Arhitecților din România pe anul 1973.

2013: a murit Angela Moldovan, interpretă de muzică populară

Angela Moldovan a fost o interpretă română de muzică populară, muzică clasică și romanțe, compozitoare, textieră, actriță de teatru și de film. În anul 1962, cronicarul american Paul Hume a supranumit-o „Privighetoarea României”.

Angela Moldovan este interpreta celebrului cântec „Mi-am făcut bundiță nouă”. A fost prima interpretă a cântecului popular simbol al zonei folclorice a Moldovei – „Trandafir de la Moldova”.