Drama trăită de Vladimir Găitan: a pierdut șapte copii VIDEO

Actorul Vladimir Găitan a povestit în interviurile acordate în timpul vieții dramele care i-au marcat existența.

Vladimir Găitan s-a născut la 2 februarie 1947, la Suceava, și a murit la 10 noiembrie 2020, la București. Găitan a debutat pe scena Teatrului de Comedie, unde a interpretat roluri în piese precum „Trei surori”, „12 oameni furioși” și „Turnul de Fildeș”.

În anul 1969, a debutat în cinematografie în filmul „Reconstituirea”. De asemenea, a jucat și pe scena Teatrului Nottara în următoarele piese: „Întâlnire la Sunles” și „Îngeri de America”. În anul 2001, a devenit director al Teatrului Nottara.

A colaborat cu regizorul Sergiu Nicolaescu, care l-a distribuit în: ''Zile fierbinţi'' (1975), ''Accident'' (1976), ''Pentru patrie'' (1977), ''Ultima noapte de dragoste'' (1979), ''Duelul'' (1981), ''Întâlnirea'' (1982), ''Wilhelm Cuceritorul'', co-producţie franco-română (1982), ''Noi, cei din linia întâi'' (1985), ''Francois Villon - poetul vagabond'' (1987), ''Mircea'' (1988), ''Coroana de foc (1990), ''Oglinda - Începutul adevărului'' (1993), ''15'' (2005), ''Goldberg - Supravieţuitorul'' (2008), ''Poker'' (2010).

Mai mult decât atât, a jucat și în serialele și telenovelele: „Roberta", „Căsătorie imposibilă", „Daria, iubirea mea", „Cu un pas înainte", „Inimă de țigan", „State de România - Student la Sorbona".

Dramele din afara scenei

În afara scenei și în spatele camerei de filmat, Vladimir Găitan a trăit adevărate drame. Într-un interviu acordat în 2019 publicației OK Magazine, el a spus că și-a dorit foarte mult copii. „Când am hotărât să facem copii, am avut un necaz foarte mare. Soţia a avut probleme grave de sănătate. Şi-am pierdut şapte copii – şapte sarcini, în diverse etape, chiar şi copil născut. Iar când a apărut fiul meu, Alexandru, preţul a fost extraordinar: soţia mea nu s-a mişcat din pat. Mi-am dorit atât de mult copii încât n-am conceput să fiu un tată sever“. Vladimir Găitan a avut totuși doi urmași: fiul, Alexandru, care este finanțist la Londra și fiica, Gloria, care a urmat aceeași carieră precum tatăl ei.

A ridicat prima casă de vacanță la 2 Mai

Atât de mult s-a temut să nu-i piardă și pe ei încât și atunci când au crescut a fost foarte protector și îi era teamă și să-i lase să înoate. Marele actor a povestit că după revoluție, a fost primul actor care și-a construit o casă pe malul mării, la 2 Mai. „Eu i-am adus pe Stela Popescu şi pe Sergiu Nicolaescu la 2 Mai şi i-am ajutat să-şi construiască şi ei acolo case. Am fost omul cu ideea, cu terenurile... Una peste alta, am fost animatorul acestei investiţii pe malul mării. Şi în vacanţe, Alexandru şi Gloria plecau cu Puiu Maximilian, care-a fost soţul Stelei, şi înotau kilometri întregi în larg. Prima dată când am auzit am leşinat. Zic: «Cum, punctele alea două mici din zare sunt băiatul meu cu Puiu?» Şi Stela, care scutura o carpetă: «Stai liniştit, dacă e cu Puiu, nu e nicio problemă!» Când l-am văzut m-am bâlbâit. Şi Puiu mi-a replicat dur: «Uite ce, Vladimire: dacă ţi-ai luat casă pe malul mării, copiii tăi trebuie să înoate ca delfinii!» Şi avea dreptate“.

Actorul a murit la vârsta de 73 de ani. A fost înmormântat la Cimitirul Bellu din Capitală.