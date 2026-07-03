Video Siegfried Mureșan: „O guvernare AUR ar fi foarte rea pentru România. Sper ca oamenii să înțeleagă acest lucru”

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan, propunerea PNL-USR-UDMR pentru funcția de prim-ministru, a spus la „Interviurile Adevărul” că nu vede cu ochi buni ideea ca AUR să ajungă la guvernare.

„Am văzut în câteva țări europene că partide extremiste populiste au ajuns la guvernare și am văzut că a ieșit mereu rău pentru țările respective. Cel mai bun exemplu a fost Grecia, care a fost la un pas de a ieși din zona euro când a avut un partid extremist la guvernare. Ca atare, eu știu că o guvernare AUR ar fi o guvernare foarte rea pentru România. Sper ca oamenii să înțeleagă acest lucru, fără a fi nevoiți să trecem prin aceste experiențe”, a spus Sigfried Mureșan la „Interviurile Adevărul”.

Acesta a explicat și de ce partidul său a acceptat în rândurile sale un parlamentar din partidul Dianei Șoșoacă.

„Înțeleg că omul cooptat de PNL nu este de acord cu doamna Șoșoacă. Evident că listele acestor partide mici au fost făcute în mod intempestiv înainte de alegeri, unele dintre partide nici nu s-au așteptat să intre în Parlamentul României și nu toți oamenii de acolo au gândit la fel, dar linia SOS este o linie antieuropeană, pro-rusă și de aceea trebuie să existe un coridor sanitar privind acel partid”, a mai spus Sigfried Mureșan.

Președintele a greșit când l-a propus pe Veștea

Tot în cadrul ”Interviurile Adevărul”, Siegfried Mureșan a vorbit și despre greșeala președintelui Nicușor Dan atunci când l-a propus pentru funcția de prim-ministru pe Adrian Veștea, fără să consulte înainte PNL.

„Un prim-vicepreședinte al partidului, ales contra voinței partidului, fără nici un dialog cu PNL, adică domnul Adrian Veștea, era evident că nu poate avea succes. Stilul celei de-a doua desemnări a fost pe bună dreptate primit cu scepticism de o parte importantă a societății”, a mai menționat europarlamentarul PSD.