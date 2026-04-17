Reprezentanții SALROM, acuzați că au dat vina pe castori în explicațiile privind dezastrul de la Salina Praid. Ministrul Economiei: „Conducerea trebuie să răspundă”

La discuțiile din Comisia de Mediu a Camerei Deputaților privind situația de la Salina Praid, SALROM a trimis doi angajați care nu aveau atribuții directe în gestionarea exploatării afectate de inundațiile din 2025, a declarat deputatul USR Adrian Giurgiu. Potrivit acestuia, cei doi au pus degradarea zonei pe seama castorilor. Ministrul Economiei, Irineu Darău, a afirmat că SALROM reprezintă „un caz de neasumare a responsabilității”.

Giurgiu a criticat modul în care compania a tratat invitația la audieri, afirmând că situația este cu atât mai gravă cu cât peste 90% dintre activitățile turistice din Praid au fost închise după inundațiile provocate de râul Corund, potrivit News.ro.

„I-am invitat în comisie (n.r pe reprezentanții Salrom), ne-au rugat să mutăm şedinţa Comisiei de Mediu din Camera Deputaţilor o oră mai târziu, pentru a putea particip, atât reprezentanţii de la Apele Române, cât şi cei de la SALROM. După ce a intrat toată comisia în şedinţă şi i-am aşteptat, au trimis pe Zoom alte persoane care nu aveau în atribuţii strict Salina Praid şi care au găsit o altă soluţie: nu mai dădeau vina de la unul la altul, că ştiau că-s amândoi în şedinţă şi au început să dea vina pe castori. Cam la nivelul acesta de iresponsabilitate şi de batjocură au ajuns anumiţi oameni plătiţi cu salarii foarte mari din banii tuturor cetăţenilor chiar şi atunci când avem în faţă un dezastru aproape iremediabil”, a afirmat Adrian Giurgiu, vineri, într-o conferinţă de presă susţinută alături de ministrul Economiei, Irineu Darău.

Ministrul Economiei, Irineu Darău, prezent la conferință, a afirmat că SALROM reprezintă „un caz de neasumare a responsabilității”, subliniind că în conducerea companiei trebuie identificate persoanele care au gestionat defectuos situația.

„Şi încă o dată, prin toate mijloacele legale, cred că trebuie să existe consecinţe”, a declarat Irineu Darău.

Ministrul Economiei a amintit că, în urma scandalului, au fost operate schimbări în Consiliul de Administrație, însă consideră că sunt necesare măsuri suplimentare.

Irineu Darău a precizat că mai multe instituții intervin în continuare pentru a limita pagubele și pentru a reconfigura activitatea salinei, însă a atras atenția că problemele de management și contractele care blochează responsabilizarea conducerii au contribuit la situația actuală.

Dezastrul de la Salina Praid - raport

Amintim că, în octombrie 2025, Corpul de Control al Prim-Ministrului (CCPM) a finalizat verificările la Societatea Naţională a Sării SA (SNS SA) şi Administraţia Naţională „Apele Române” (ANAR), acţiune începută după inundarea Salinei Praid în luna mai 2025

Potrivit concluziilor stabilite în urma verificărilor, riscul de inundare a spaţiilor subterane ale salinei şi de afectare a zăcământului a fost subevaluat şi calificat constant de reprezentanţii SNS SA ca nefiind un pericol iminent.

În consecinţă, planificarea măsurilor tehnice şi organizatorice de protecţie a zăcământului nu au reflectat o strategie a titularului licenţei de exploatare pentru protejarea zăcămintelor de sare, a spaţiilor subterane exploatate şi a echipamentelor utilizate, se arată în Raport.

Măsurile implementate nu au urmărit eliminarea riscului de inundare, fiind constituite, în principal, din lucrări de întreţinere cu efecte de scurtă durată sau de intervenţie în regim de urgenţă în cazul unor avarii, fără ca acestea să cuprindă şi lucrări de amenajare (din categoria lucrărilor de investiţii) pentru asigurarea protecţiei pe termen lung a salinei.

De asemenea, avizarea programelor anuale de exploatare la Sucursala Salina Praid a fost caracterizată de formalism, cu atât mai mult cu cât măsurile tehnice prezentate de SNS SA în respectivele programe nu s-au putut raporta la un cadru normativ tehnic de referinţă, precizează Raportul.

Lipsa normelor tehnice de referinţă a avut ca rezultat ineficacitatea instrumentului de coerciţie instituit prin lege, prin care ar fi fost posibilă sancţiunea inacţiunii sau măsurilor contrare normelor în ceea ce priveşte protecţia zăcământului la nivelul SNS SA, se mai arată în Raport.