search
Miercuri, 28 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Tsunami de scumpiri – Negrescu, despre impactul liberalizării pieței energiei în România

0
0
Publicat:

Suntem, din păcate, campioni europeni la scumpiri, în principal din cauza creşterii necontrolate a preţului la energie de anul trecut, după ce s-a renunțat la plafonarea prețurilor la energia electrică, a declarat analistul Adrian Negrescu.

Cineva verifică dacă are suficienți bani în portofel pentru cumpărături
România continuă să aibă cea mai mare inflație din UE. Foto arhivă

Creşterea cu 60% a preţului energiei a adus în plus la nivelul inflaţiei cel puţin 2-3 puncte procentuale. Astfel, în loc să avem o inflaţie de 5-6% în 2025, pe final de an, am ajuns la 10%. Vestea bună e că, din a doua parte a acestui an, efectul de bază se va simţi în sensul că nu vom mai avea, în calculul inflaţiei, efectul creşterii preţului la energie. Nu va mai exista, din punct de vedere statistic, dar asta nu înseamnă că lucrurile vor arăta cu mult mai bine. Marele semn de întrebare este legat de ce se va întâmpla în piaţa gazelor. Vedem deja că, în contractele ce urmează a fi liberalizate de la 1 aprilie, există preţuri între 0,32 şi 0,41 lei pe kWh faţă de 0,31 cât este preţul plafonat în momentul de faţă, iar dacă se va ajunge ca oamenii să plătească 0,42 lei pe kWh, asta înseamnă, din păcate, o scumpire de până la 30% a gazelor. Acest lucru va influenţa semnificativ inflaţia, în sensul că vom asista la o nouă aprindere a inflaţiei, cu două puncte procentuale în plus, faţă de cât ar trebui să fie la mijlocul anului", a precizat Adrian Negrescu.

În opinia sa, dacă Guvernul va reuşi să tempereze „elanul speculativ al jucătorilor din piaţa gazelor", inflaţia ar trebui să coboare înspre 4-5% din luna septembrie acestui an, urmare a efectului de bază, iar asta să creeze premisele ca banca naţională să reducă dobânda de politică monetară de la 6,5% spre 5%. Altfel, reducerea dobânzii cheie ar putea da semnalul ieftinirii creditelor din partea a doua anului. Costurile actuale sunt imposibil de acoperit de majoritatea clienţilor, susţine Negrescu.

Totodată, acesta estimează că inflaţia va ajunge la 4-4,5% în octombrie-noiembrie.

Mă aştept la o inflaţie de 5- 6% începând cu luna august, urmând ca în octombrie - noiembrie să coboare spre 4-4,5%, asta în cel mai bun scenariu în care toate măsurile economice luate de Guvern se vor transpune în sens pozitiv în dinamica economiei. Vestea bună e că scumpirile astea sunt ca un elastic, dacă tragi prea mult de el, se rupe. Dacă scumpeşti prea mult produsele, rămâi cu marfa nevândută. Acest lucru se vede în momentul de faţă. Uitaţi-vă la rezultatele inflaţiei pe luna decembrie. În plin sezon speculativ, de regulă, în decembrie cresc cele mai multe preţuri pe fondul interesului ridicat al românilor pentru achiziţii. Multe dintre scumpiri n-au mai fost ca în anii trecuţi, au fost mai temperate, şi asta denotă faptul că s-a ajuns la un nivel maxim de suportabilitate în ceea ce priveşte scumpirile, iar firmele au înţeles că, scumpind marfa, nu faci altceva decât să rămâi cu ea nevândută şi să te apropii de faliment dacă mizezi pe creşteri de preţ", a mai spus consultantul economic.

Rata anuală a inflaţiei a coborât la 9,69% în luna decembrie, de la 9,76% în luna noiembrie, în condiţiile în care serviciile s-au scumpit cu 11%, mărfurile nealimentare cu 10,48%, iar mărfurile alimentare cu 7,75%, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Banca Naţională a României (BNR) a revizuit în creştere, la 9,6%, de la 8,8% anterior, prognoza de inflaţie pentru finalul anului 2025 şi anticipează că aceasta va ajunge la 3,7% la sfârşitul lui 2026, comparativ cu 3% în prognoza anterioară, potrivit datelor prezentate în luna noiembrie de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un suporter grec, supraviețuitor al accidentului, povestește cum s-a întâmplat tragedia
digi24.ro
image
Un muncitor a primit din greșeală 330 de salarii. A dispărut după 3 zile, iar un tribunal a decis că poate să păstreze banii
stirileprotv.ro
image
După ce Gândul a dezvăluit că Gabriel Liiceanu a închiriat un spațiu de la stat, în Oradea, acum publică și suma. Filozoful plătește 5 euro/mp, mult sub prețul pieței. Pentru 160 de metri pătrați, Liiceanu plătește cât pentru închirierea unui apartament cu 3 camere
gandul.ro
image
Cum fura Securitatea din pachetele românilor: jucării, cafea și gumă de mestecat, vândute la Consignație
mediafax.ro
image
Pot aduce muncitorii asiatici virusul mortal Nipah în România? Dr. Virgil Musta, despre focarul apărut în India: „Toți trebuie să facă anumite investigații”
fanatik.ro
image
O firmă importantă din România riscă să se închidă după 33 de ani de activitate: „Nu știu ce va fi săptămâna viitoare”
libertatea.ro
image
VIDEO Scandal în muzica românească: Lolita Cercel, o artistă creată cu AI și ajunsă virală pe internet, stârnește revoltă
digi24.ro
image
S-a aflat cauza accidentului rutier în care au murit fanii lui PAOK. Mărturia șocantă a unui supraviețuitor
gsp.ro
image
Șoferul TIR-ului lovit de microbuz pe ”drumul morții” din Timiș a rupt tăcerea! Schimbare majoră: ce a descoperit Poliția
digisport.ro
image
Franța intră în proiectul de peste un miliard de euro din România: Hidroelectrica bate palma cu EDF, dar francezii vor ajutor de stat
stiripesurse.ro
image
A fost stabilită cauza morții fetiței de 2 ani în clinica stomatologică din Capitală
antena3.ro
image
Se schimbă banii din România. Bancnotele vor fi înlocuite în următorii ani după pensionarea casierului BNR
observatornews.ro
image
A ajuns piele și os, iar fanii nu-l mai recunosc pe stradă. Unde a fost surprins zilele trecute
cancan.ro
image
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
prosport.ro
image
Ce pensie primești dacă te retragi cu 1, 2 sau 5 ani mai devreme în 2026
playtech.ro
image
Lovitură pentru Gigi Becali: a venit motivarea deciziei în procesul pentru palmares dintre FCSB și Steaua!
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
S-a aflat cauza accidentului din județul Timiș! Unul dintre supraviețuitori a spus ce s-a întâmplat înainte de tragedie
digisport.ro
image
Un vortex polar se îndreaptă direct către România: Vom avea o lună februarie cu temperaturi greu de suportat
stiripesurse.ro
image
Mărturia unui supraviețuitor al tragediei din Timiș. Ce s-a întâmplat cu volanul șoferului, de fapt. Gestul făcut de Răzvan Lucescu
kanald.ro
image
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
wowbiz.ro
image
Pensii 2026. Guvernul pune 1.000 de lei în plus pe cuponul de pensie. Ce seniori vor primi mai mulţi bani de Paşte şi Crăciun
romaniatv.net
image
Răsturnare după tragedia cu suporterii greci din Lugoj! Un supraviețuitor a explicat cauza accidentului: S-a blocat volanul
mediaflux.ro
image
S-a aflat cauza accidentului rutier în care au murit fanii lui PAOK. Mărturia șocantă a unui supraviețuitor
gsp.ro
image
Ingredientul care îți îmbolnăvește creierul, dacă îl consumi după masă
actualitate.net
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către noul proprietar a început
click.ro
image
Găluște de aur, desertul ardelenesc de care puțini își mai amintesc. Sunt delicioase și se prepară în câțiva pași simpli
click.ro
image
3 zodii vor avea parte de un miracol neașteptat în februarie. Îi așteaptă o lună cu adevărat magică, momente de neuitat le așteaptă, dar și schimbări care le vor transforma viața
click.ro
Kate Middleton profimedia colaj jpg
Noile imagini cu Kate Middleton ne întristează: e dureros s-o vezi cât a slăbit. Picioarele au ajuns la fel de subțiri ca mâinile
okmagazine.ro
Kate Middleton și Prințul William foto profimedia jpg
William și Kate, divorț iminent? De ce ar face-o moștenitorul pe prințesă atât de nefericită, de fapt?
okmagazine.ro
Placinta cu branza Sursa foto shutterstock 2417697867 jpg
Plăcintă cu brânză de vaci. Nu te poți opri la o singură porție!
clickpentrufemei.ro
Mormânt zapotec vechi de 1.400 de ani, descoperit în Mexic (© INAH)
„Cea mai importantă descoperire arheologică din ultimul deceniu în Mexic” / VIDEO
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mihai Trăistariu o face praf pe Andreea Bălan după ce aceasta a ajuns în juriul Eurovision! „Nu ar trece nici de preselecții dacă ar concura!”
image
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către noul proprietar a început

OK! Magazine

image
William și Kate, divorț iminent? De ce ar face-o moștenitorul pe prințesă atât de nefericită, de fapt?

Click! Pentru femei

image
Neptun a început tranzitul în Berbec. Adio, confuzie! Bun-venit, inițiativă!

Click! Sănătate

image
Ce este vârsta biologică şi de ce poate fi mai importantă decât cea cronologică