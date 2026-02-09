search
Luni, 9 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video „De la moleculă la misiune”: Programul științific realizat de o femeie revoluționează cercetarea și înzestrează armata României

0
0
Publicat:

Gabriela Toader, conferențiar la Academia Tehnică Militară „Ferdinand I”, vorbește la Interviurile Adevărul despre proiectul său de cercetare,  ”De la moleculă la misiune”, programul științific menit să  înzestrează armata României

Barierele unui mediu predominant masculin, depășite de dorința de a produce un impact real

Gabriela Toader, conferențiar la Academia Tehnică Militară „Ferdinand I”, specializată în inginerie chimică, a avut șansa să obțină, în anul al treilea de facultate, o bursă în Franța, unde spiritul inovator al cercetării a inspirat-o să continue pe acest drum. Experiența din laboratoarele din vest a influențat direct ideile ei și abordarea proiectelor de cercetare din România.

„Eu consider că cercetarea m-a ales pe mine, am avut șansa ca,  în anul 3 de facultate, să beneficiez de o bursă și am lucrat în Franța într-un laborator de cercetare. Acei minunați oameni m-au inspirat să aleg această cale și practic, din acel moment mi-am dat seama că asta este ceea ce mi-ar plăcea să fac, îmbinând, bineînțeles, utilul cu plăcutul, adică și partea de cercetare, și partea didactică” spune Gabriela Toader pentru Interviurile Adevărul

Cu un background solid în chimie și pasiune pentru siguranță și grijă față de oameni, Gabriela a ales un domeniu puțin mediatizat, dar critic pentru securitatea națională. Provocările lucrului într-un mediu predominant masculin sunt depășite de dorința de a produce un impact real și tangibil.

CBRN reprezintă abrevierea pentru agenți chimici, biologici, radiologici și nucleari. Riscul de contaminare cu astfel de substanțe poate avea impact devastator, atât în context militar, cât și industrial sau chiar medical (cum a fost cazul pandemiei COVID-19).

De la măștile cosmetice care se aplică pe ten la apărarea națională

Gabriela Toader la Interviurile Adev[rul jpg

În prezent, decontaminarea implică adesea utilizarea de lichide corozive sau tehnici abrazive care generează deșeuri suplimentare, costuri mari și riscuri secundare de contaminare. Gabriela Toader și-a propus să schimbe acest lucru cu ajutorul unui material inovator, inspirat de… măștile cosmetice.

Proiectul Gabrielei Toader poartă un titlu sugestiv: „De la moleculă la misiune”. Acesta vizează crearea de materiale peliculogene ce pot fi aplicate pe suprafețe contaminate cu agenți CBRN. Rolul acestor materiale este de a neutraliza și a încorpora substanțele periculoase într-o matrice solidă.

„Eu am făcut o analogie între măștile cosmetice care se aplică pe ten și apoi sunt îndepărtate prin exfoliere. La fel, dezvolt în cercetarea mea, materiale care pot fi aplicate pe suprafețele contaminate CBRN. Ele au capacitatea de a neutraliza și de a încorpora în matricea polimerică acești agenți contaminanți, iar ulterior, după uscarea acestei pelicule, ea poate fi îndepărtată cu ușurință prin simpla dezlipire de pe suprafața contaminată, facilitând  astfel partea de management al deșeurilor periculoase sau cu potențial toxic”, detaliază Gabriela Toader

Materialele dezvoltate pot echipa forțele armate pentru intervenții sigure în caz de contaminare cu agenți CBRN. De asemenea, asigură independența țării față de importuri și potențiala dezvoltare a capacității de export pentru materiale de apărare.

Materialele peliculogene pentru decontaminare CBRN dezvoltate sub coordonarea ei pot deveni un model pentru multe alte domenii unde siguranța și protecția mediului sunt prioritare.

„Ați văzut care e situația internațională, și atunci, m-am gândit că pentru armatele statelor europene este de folos să poată produce la ele în țară, pe mai multe ramuri, produse  de înzestrare militară  și pe partea de decontaminare. E bine să reușim să ni le procurăm singuri, să putem face la noi, astfel de produse, în țara noastră, ca să nu depindem de alții” declară tânăra cercetătoare.

Cercetarea din România susținută de bursele „Pentru femeile din știință”

Derularea programului de cercetare ”De la moleculă la misiune”, este posibilă și prin programul L'Oréal – UNESCO „Pentru femeile din știință” care susține cercetătoare din România cu burse private de 10.000 euro fiecare.

Gabriela Toader este una dintre cele 10 femei cercetător din România care au câștigat bursele oferite de acest program și la care au aplicat 80 de candidate, din domeniile Științele Vieții, Științele Fizice și Computer Sciences.

„Nu mi-a venit să cred când am aflat că sunt una dintre cele 10 câștigătoare. Când am aplicat la programul de burse, m-am gândit că fiind pe parte de apărare, proiectul meu nu e neapărat pe topicul acestui concurs. Însă juriul a înțeles că ceea ce facem noi este din grijă pentru toți care toți cei care ne sunt aproape și faptul că programul L'Oréal – UNESCO vizează și componenta asta socială, integrarea femeilor și aducerea lor împreună în astfel de proiecte, este extraordinar.” spune Gabriela Toader.

Programul de burse „Pentru femeile din știință” este derulat din 2009,  în parteneriat cu Comisia Națională a României pentru UNESCO și a sprijinit până în prezent 52 de tinere cercetătoare, cu o valoare cumulată a burselor de peste 500.000 de euro.

Fondurile L'Oréal suplimentează resursele din alte programe de cercetare, acoperind costuri pentru consumabile, reactivi și training-uri avansate în domenii precum chimia computațională și machine learning.

Gabriela Toader dovedește că pasiunea, inovația și profesionalismul pot depăși barierele birocratice sau de subfinanțare, oferind României soluții moderne pentru provocările de mediu și de apărare contemporane.

Urmărește ediția din Interviurile Adevărul și descoperă povestea unei tinere cercetătoare, mamă a doi copii și dedicată siguranței și apărării naționale.

Interviurile Adevărul

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cine a intrat în celula lui Epstein în noaptea morții sale: înregistrări video recent publicate par să contrazică versiunea oficială
digi24.ro
image
Cum a „picat” în brațele procurorilor iubita lui Adrian Kreiner. Denunțul a venit de unde nu se aștepta nimeni
stirileprotv.ro
image
Prima zi cu temperaturi +20 grade în București. Meteorologii Accuweather anunță când vine primăvara anul acesta, de fapt
gandul.ro
image
Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri accesibile
mediafax.ro
image
LIVE / Super Bowl 2026 LIVE VIDEO. New England Patriots – Seattle Seahawks, ACUM, finala NFL. Spectacol total în America
fanatik.ro
image
Care este stadiul lucrărilor la cel mai nou penitenciar din România, care va costa peste 5 milioane de euro
libertatea.ro
image
Primarul Buzăului, atac la Grindeanu: Face un joc cu alți șase lideri PSD, ca să supraviețuiască
digi24.ro
image
Thierry Henry, apariție rară alături de misterioasa lui iubită!
gsp.ro
image
De nicăieri: ”copilul” lui Hagi apare în dosarul Epstein! E căsătorit și are CINCI copii: ”Franck mi-a cerut să fac asta”
digisport.ro
image
Se complică situația: Protestele din secuime se transformă în revoltă împotriva UDMR
stiripesurse.ro
image
Dilema aurului de 50 miliarde de dolari. Libanul nu știe ce să facă acum cu rezerva de care nu s-a atins de zeci de ani
antena3.ro
image
"Ești number one!". Cum negociau traficanţii din reţeaua lui Găină cu cartelurile din America Latină
observatornews.ro
image
Ce îi scria românca lui Jeffrey Epstein în timp ce el era în închisoare! Detaliile neașteptate din mailurile desecretizate
cancan.ro
image
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
prosport.ro
image
Plante perene pe care le poți planta în februarie. Grădina se va umple de flori la primăvară
playtech.ro
image
Ce s-a întâmplat la concertul lui Bad Bunny de la Super Bowl. Detaliul pe care nimeni nu l-a observat
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Lovitură: ADIO, după ZECE ani și PATRU copii! A rupt tăcerea după ce a apărut numele presupusei amante: ”Suferim”
digisport.ro
image
'Româneasca' de un miliard de euro intră pe mâna structurilor de crimă organizată din Europa: Anchetă penală internațională pentru Centura Clujului
stiripesurse.ro
image
Doamne, ce TRAGEDIE! Fiul celebrului artist a fost găsit MORT în... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV. Este fără precedent în România, Nicuşor Dan a semnat obligat de circumstanţe!
romaniatv.net
image
Românii care pot să iasă la pensie cu 5 ani mai devreme. Care sunt condițiile și cine beneficiază
mediaflux.ro
image
Donald Trump l-a atacat violent pe un schior american de la Jocurile Olimpice: „Un ratat!”
gsp.ro
image
„SANADOR, vreau să-ți mulțumesc că ieri m-ai lăsat să mor”. Experiența de coșmar trăită de Lidia Bodea, directoarea Humanitas, în clinica privată
actualitate.net
image
Planta menționată în Biblie și Coran despre care tradițiile spun că vindecă orice boală
actualitate.net
image
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
click.ro
image
Florin Dumitrescu a dat jos 10 kilograme. Ce a mâncat celebrul bucătar în timpul dietei: „Nu este doar pentru slăbit”
click.ro
image
Elena Gheorghe și-a îndeplinit un mare vis. A fost prezentă la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice și a ascultat-o live pe artista ei preferată: „Idolul copilăriei mele”
click.ro
Meghan Markle și Prințul Harry în clipul de Valentines Instagram jpg
O nouă apariție nefericită a Prințului Harry în clipul de Valentine's al lui Meghan! Ce-a ajuns să facă ditamai prințul!
okmagazine.ro
Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto Profimedia jpg
Scandalul se adâncește: Sarah Ferguson ar fi avut relații intime cu Epstein, iar Andrew voia să devină „animalul lui de companie”
okmagazine.ro
Budinca de varza cu carne Sursa foto shutterstock 413481091 jpg
Budincă de varză cu carne, care te face să uiți de dietă!
clickpentrufemei.ro
Dimensiunea redusă a rezervelor blindate germane a contribuit și ea la succesul contraofensivei sovietice (© Getty Images)
Reacția germană după declanșarea Operațiunii Uranus: Situația forțelor române „ne obligă să adoptăm măsuri radicale”
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop 9–15 februarie 2026: previziuni pentru carieră, bani, sănătate și dragoste. Ce zodii sunt sfătuite să acționeze cu mare atenție
image
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026

OK! Magazine

image
„Am dezamăgit!”. Prințesa Mette-Marit și-a cerut scuze public pentru prietenia cu Jeffrey Epstein. Mai ajunge regină?

Click! Pentru femei

image
Cher, diva care sfidează timpul, între nunți-surpriză și o viață trăită intens

Click! Sănătate

image
Poți găsi numerele 50 și 60 ascunse printre 80-uri?