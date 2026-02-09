Gabriela Toader, conferențiar la Academia Tehnică Militară „Ferdinand I”, vorbește la Interviurile Adevărul despre proiectul său de cercetare, ”De la moleculă la misiune”, programul științific menit să înzestrează armata României

Barierele unui mediu predominant masculin, depășite de dorința de a produce un impact real

Gabriela Toader, conferențiar la Academia Tehnică Militară „Ferdinand I”, specializată în inginerie chimică, a avut șansa să obțină, în anul al treilea de facultate, o bursă în Franța, unde spiritul inovator al cercetării a inspirat-o să continue pe acest drum. Experiența din laboratoarele din vest a influențat direct ideile ei și abordarea proiectelor de cercetare din România.

„Eu consider că cercetarea m-a ales pe mine, am avut șansa ca, în anul 3 de facultate, să beneficiez de o bursă și am lucrat în Franța într-un laborator de cercetare. Acei minunați oameni m-au inspirat să aleg această cale și practic, din acel moment mi-am dat seama că asta este ceea ce mi-ar plăcea să fac, îmbinând, bineînțeles, utilul cu plăcutul, adică și partea de cercetare, și partea didactică” spune Gabriela Toader pentru Interviurile Adevărul

Cu un background solid în chimie și pasiune pentru siguranță și grijă față de oameni, Gabriela a ales un domeniu puțin mediatizat, dar critic pentru securitatea națională. Provocările lucrului într-un mediu predominant masculin sunt depășite de dorința de a produce un impact real și tangibil.

CBRN reprezintă abrevierea pentru agenți chimici, biologici, radiologici și nucleari. Riscul de contaminare cu astfel de substanțe poate avea impact devastator, atât în context militar, cât și industrial sau chiar medical (cum a fost cazul pandemiei COVID-19).

De la măștile cosmetice care se aplică pe ten la apărarea națională

În prezent, decontaminarea implică adesea utilizarea de lichide corozive sau tehnici abrazive care generează deșeuri suplimentare, costuri mari și riscuri secundare de contaminare. Gabriela Toader și-a propus să schimbe acest lucru cu ajutorul unui material inovator, inspirat de… măștile cosmetice.

Proiectul Gabrielei Toader poartă un titlu sugestiv: „De la moleculă la misiune”. Acesta vizează crearea de materiale peliculogene ce pot fi aplicate pe suprafețe contaminate cu agenți CBRN. Rolul acestor materiale este de a neutraliza și a încorpora substanțele periculoase într-o matrice solidă.

„Eu am făcut o analogie între măștile cosmetice care se aplică pe ten și apoi sunt îndepărtate prin exfoliere. La fel, dezvolt în cercetarea mea, materiale care pot fi aplicate pe suprafețele contaminate CBRN. Ele au capacitatea de a neutraliza și de a încorpora în matricea polimerică acești agenți contaminanți, iar ulterior, după uscarea acestei pelicule, ea poate fi îndepărtată cu ușurință prin simpla dezlipire de pe suprafața contaminată, facilitând astfel partea de management al deșeurilor periculoase sau cu potențial toxic”, detaliază Gabriela Toader

Materialele dezvoltate pot echipa forțele armate pentru intervenții sigure în caz de contaminare cu agenți CBRN. De asemenea, asigură independența țării față de importuri și potențiala dezvoltare a capacității de export pentru materiale de apărare.

Materialele peliculogene pentru decontaminare CBRN dezvoltate sub coordonarea ei pot deveni un model pentru multe alte domenii unde siguranța și protecția mediului sunt prioritare.

„Ați văzut care e situația internațională, și atunci, m-am gândit că pentru armatele statelor europene este de folos să poată produce la ele în țară, pe mai multe ramuri, produse de înzestrare militară și pe partea de decontaminare. E bine să reușim să ni le procurăm singuri, să putem face la noi, astfel de produse, în țara noastră, ca să nu depindem de alții” declară tânăra cercetătoare.

Cercetarea din România susținută de bursele „Pentru femeile din știință”

Derularea programului de cercetare ”De la moleculă la misiune”, este posibilă și prin programul L'Oréal – UNESCO „Pentru femeile din știință” care susține cercetătoare din România cu burse private de 10.000 euro fiecare.

Gabriela Toader este una dintre cele 10 femei cercetător din România care au câștigat bursele oferite de acest program și la care au aplicat 80 de candidate, din domeniile Științele Vieții, Științele Fizice și Computer Sciences.

„Nu mi-a venit să cred când am aflat că sunt una dintre cele 10 câștigătoare. Când am aplicat la programul de burse, m-am gândit că fiind pe parte de apărare, proiectul meu nu e neapărat pe topicul acestui concurs. Însă juriul a înțeles că ceea ce facem noi este din grijă pentru toți care toți cei care ne sunt aproape și faptul că programul L'Oréal – UNESCO vizează și componenta asta socială, integrarea femeilor și aducerea lor împreună în astfel de proiecte, este extraordinar.” spune Gabriela Toader.

Programul de burse „Pentru femeile din știință” este derulat din 2009, în parteneriat cu Comisia Națională a României pentru UNESCO și a sprijinit până în prezent 52 de tinere cercetătoare, cu o valoare cumulată a burselor de peste 500.000 de euro.

Fondurile L'Oréal suplimentează resursele din alte programe de cercetare, acoperind costuri pentru consumabile, reactivi și training-uri avansate în domenii precum chimia computațională și machine learning.

Gabriela Toader dovedește că pasiunea, inovația și profesionalismul pot depăși barierele birocratice sau de subfinanțare, oferind României soluții moderne pentru provocările de mediu și de apărare contemporane.

Urmărește ediția din Interviurile Adevărul și descoperă povestea unei tinere cercetătoare, mamă a doi copii și dedicată siguranței și apărării naționale.