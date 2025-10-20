search
Luni, 20 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Video Când legătura sufletească devine provocare: Semne și vindecare în relația cu o mamă narcisistă

0
0
Publicat:

Legătura profundă și complexă dintre mamă și fiică

Relația mamă-fiică este una dintre cele mai intense și complicate legături din viața fiecăruia. Uneori, această conexiune poate părea greu de înțeles, generând frustrări, conflicte ori o nevoie acută de validare. O cauză frecventă a tensiunilor o reprezintă așa-numitele „mame narcisiste”, care, conștient sau nu, cer fiicelor să le reflecte propriile nevoi și dorințe, marginalizând individualitatea acestora.

În noua ediție din Interviurile Adevărul, Carmen Alexandrina Ene - psiholog, psihoterapeut, doctor în psihopatologie la Sorbona, aprofundează această dinamică, ajutând cititoarele să recunoască semnele unei mame narcisiste, să înțeleagă efectele acestei relații și să descopere modalități de vindecare și creștere personală.

Teatrul interior al mamei și maturitatea emoțională esențială

În relația cu fiica, mama aduce un „teatru intern” format din multiple experiențe și personaje – pozitive sau negative –, moștenite din propria sa copilărie sau din relația cu părinții săi. Acest bagaj emoțional influențează profund modul în care ea interacționează cu fiica.

Pentru ca această relație să fie sănătoasă, maturitatea emoțională a mamei este crucială. O mamă matură emoțional poate să se desprindă de trecut, să înțeleagă și să dea sens experiențelor sale, respectând astfel individualitatea fiicei și permițându-i să se dezvolte ca o persoană distinctă, nu doar ca o extensie a sa.

Ruptura de comunicare și nevoia de spațiu personal

Deseori, fiica simte că mama nu o înțelege, percepând-o ca pe o persoană „de modă veche” sau excesiv de autoritară. Această ruptură apare adesea din lipsa capacitării mamei de a oferi spațiul necesar pentru dezvoltarea autonomă a fiicei, din absența curiozității față de lumea ei interioară și din tendința de a trăi prin copil.

Caracteristicile mamei narcisiste

O mamă narcisistă este o persoană care manifestă o capacitate limitată de a iubi în mod profund, având nevoie constantă ca ceilalți să îi confirme grandoarea și importanța. Incapabilă să suporte lipsa atenției, ea folosește pe cei din jur – inclusiv pe propriii copii – pentru satisfacerea propriilor nevoi emoționale.

Este important să diferențiem între reacțiile narcisiste temporare, cauzate de stres sau oboseală, și „narcisismul caracterologic”, care definește o personalitate și un mod persistent de relaționare.

Cum recunoști o mamă narcisistă?

Tratează fiica ca pe o extensie a sa.

Nu validează dorințele și nevoile distincte ale fiicei.

Manifestă lipsă de empatie și interes pentru emoțiile copilului.

Folosește frecvent șantajul emoțional („dacă faci asta, nu mai vreau să știu de tine!”).

Critică constant și evită să recunoască greșelile proprii.

Impactul relației cu o mamă narcisistă asupra fiicei

Efectele asupra fiicei pot include:

Teamă permanentă de a nu supăra mama, ceea ce îngreunează luarea deciziilor independente chiar și la maturitate.

Încredere de sine scăzută, cu îndoieli constante legate de valoarea personală și dreptul la fericire.

Dificultăți în a lua decizii fără aprobarea mamei.

Confuzie în privința identității proprii, neștiind cine este cu adevărat în afara rolului de „fiică a mamei”.

Probleme în relațiile cu alte persoane, inclusiv parteneri, din cauza rănilor și tiparelor vechi activate.

Tipuri de narcisism la mame

Narcisism grandios: mama se laudă excesiv, își impune opiniile, face comparații critice („eu, la vârsta ta, eram mai cuminte”).

Narcisism vulnerabil: tinde spre victimizare, solicitând în mod continuu atenție și îngrijire („nimeni nu mă înțelege”).

Pași spre vindecare după o relație cu o mamă narcisistă

Neuroplasticitatea creierului permite adulților să înlocuiască tiparele nesănătoase cu unele noi. Vindecarea începe prin:

Construirea unor relații noi și sigure cu persoane maturi emoțional, capabile să asculte și să valideze fără judecată.

Terapie individuală sau terapie mamă-fiică pentru procesarea traumelor și înțelegerea contextului istoric.

Conștientizarea nevoilor proprii și stabilirea de limite clare în relația cu mama, inclusiv limitarea frecvenței și condițiilor interacțiunilor.

Renunțarea la așteptarea schimbării mamei; schimbarea reală poate apărea doar dacă mama însăși își dorește acest lucru.

Asumarea responsabilității propriei vindecări și a creșterii copilului interior, rol care revine adultului, nu mamei.

Iertarea și găsirea distanței potrivite

Iertarea nu este obligatoriu soluția; mai important este să identifici distanța potrivită, să renunți la așteptările nerealiste și să preiei controlul asupra propriei vieți. Astfel, poți avea o relație echilibrată cu mama, fără să-ți periclitezi sănătatea emoțională.

Concluzie: O cale spre autonomie și echilibru

Relația cu mama are un impact profund asupra identității și echilibrului emoțional. Dacă ai avut o mamă narcisistă, este crucial să știi că nu ești singură și că vindecarea este posibilă. Construiește-ți limite sănătoase, onorează-ți emoțiile și caută relații care să ofere siguranță. Renunțând la dependența de validarea mamei, vei deveni, în sfârșit, propriul tău adult.

Acest ghid reprezintă un prim pas esențial pentru orice femeie care caută înțelegere, vindecare și creștere în relația cu mama sa.

Interviurile Adevărul

Top articole

Partenerii noștri

image
JD Vance, sub tirul artileriei SUA. Un proiectil explodat prematur a avariat mai multe vehicule din coloana oficială vicepreședintelui
digi24.ro
image
În 1916, România a dăruit Rusiei 90 de tone de aur – acum valorează 8 mld. de euro și le vrea înapoi. BNR: „O datorie morală”
stirileprotv.ro
image
Care este cel mai scump HOTEL din România în 2025. Cât costă o noapte de cazare
gandul.ro
image
Liliecii opresc podul peste Dunăre! Austria se lovește de aceeași problemă ca România
mediafax.ro
image
Dănuț Lupu și Robert Niță, ceartă în direct după Dinamo – Rapid 0-2! “Nu jucați nimic!” / “Fă-ți poză cu clasamentul!”
fanatik.ro
image
Memoriile Virginiei Giuffre dezvăluie orgii cu prințul Andrew: „Mi-am pierdut copilul la câteva zile după o petrecere cu el și alte 8 fete”
libertatea.ro
image
Diana Șoșoacă a ajuns „vedetă” în presa de la Kiev după ce a declarat că „îi va rupe picioarele lui Volodimir Zelenski”
digi24.ro
image
Scandal imens între fani și jucătorii FCSB! Imagini incredibile: s-au înjurat pe teren
gsp.ro
image
Un bărbat și o femeie s-au așezat la masa de skandenberg și totul a fost filmat: "N-a avut nicio șansă!"
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
La 41 de ani, Alex a renunțat la salariul uriaș și s-a mutat în cea mai bună țară pentru pensionari. "Economisesc 4.200 de euro lunar"
antena3.ro
image
Un doljean şi-a ucis soţia, apoi şi-a pus capăt zilelor. Descoperirea şocantă, făcută de fiul de 13 ani
observatornews.ro
image
Crimă în Dolj: un bărbat de 45 de ani și-a ucis soția de 39 de ani. Cui i-a spus planul macabru, înainte de tragedie
cancan.ro
image
Imaginile cu legendara femeie din ring, considerate „prea hot pentru internet”
prosport.ro
image
Avertismentul RAR despre anvelopele de iarnă – când ar fi bine să-ți pui cauciucurile de zăpadă și de ce legea nu este clară pe subiect
playtech.ro
image
Sparge o barieră greu de atins în fotbalul românesc! Performanță rară pentru un jucător care acum 11 ani costa 250.000 de euro
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
A vrut să fugă din România prin metoda "tubului de oxigen". Apoi, din șofer a ajuns milionar
digisport.ro
image
Serghei Mizil a comis-o cu Gabi Tamaș la Asia Express – boacăna care l-a costat eliminarea din emisiune
stiripesurse.ro
image
„Madalina s-a născut a doua oară”. Ireal cum a scăpat o femeie și bebelușul ei în urma exploziei dintr-un bloc din Rahova
kanald.ro
image
Cât curent consumă o centrală electrică în funcție de putere: 6 kW, 9 kW, 12 kW și 24 kW
playtech.ro
image
Durere fără margini la Curtea de Argeș. Femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni a fost înmormântată. Imaginile cu băiatul cel mare sunt sfâșietoare: „O aștepta să vină la școală…”
wowbiz.ro
image
Ea e tânăra însărcinată care a murit în explozia din Rahova. Mirela era gravidă în 7 luni și la finalul anului urma să-și cunoască fetița!
romaniatv.net
image
Apare noul euro! Când vom putea folosi moneda digitală
mediaflux.ro
image
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Jocuri clasice regândite: Fleet Hunters, un nou joc românesc pregătit de lansare pe Steam
actualitate.net
image
Ce pensii vor întârzia două zile în noiembrie. Cine sunt pensionarii care vor primi bani în plus?
click.ro
image
Motivul pentru care românii trăiesc mai puțin decât restul europenilor. Obiceiul nesănătos care contribuie la îmbolnăvire
click.ro
image
Oana Roman, spectaculoasă la gala organizată de Andreea Marin! Rochia cu care a făcut ravagii a fost superbă. FOTO
click.ro
Prințul Andrew foto Profimedia jpg
„Credea că are dreptul din naștere să se culce cu mine”. Mărturia care-l îngroapă pe fiul Reginei Elisabeta
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Descoperiri arheologice în Turnul Dogarilor din cetatea medievală Bistrița (© Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud)
Descoperiri arheologice în Turnul Dogarilor din cetatea medievală Bistrița / FOTO
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Scandal monstru în jurul concertului aniversar anulat al Angelei Gheorghiu! Marea soprană, acționată în judecată de organizatori! Ce s-a întâmplat?
image
Ce pensii vor întârzia două zile în noiembrie. Cine sunt pensionarii care vor primi bani în plus?

OK! Magazine

image
Pur și simplu, nu s-a putut abține! La dineul regal, Donald Trump i-a cerut Reginei Camilla... ultima bârfă despre Meghan Markle

Click! Pentru femei

image
Tu ai petrece 9 ore pe săptămână la cosmetică? Așa își menține această vedetă obrazul fin!

Click! Sănătate

image
Iluzie optică: Poți găsi vulpea ascunsă printre frunze