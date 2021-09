Un pastor american care milita împotriva coronavirusului a murit din cauza COVID-19. Spunea că vaccinurile se bazează pe „celule de bebeluşi avortaţi“

Acesta a optat de asemenea să nu se vaccineze împotriva COVID-19, afirmând că vaccinurile se bazează pe „celule ale unor bebeluşi avortaţi”.



Enyart a fost de asemenea în mijlocul unei bătălii juridice anul trecut când a dat în judecată statul Colorado din cauza restricţiilor sanitare impuse pentru lăcaşele de cult.



Acesta a câştigat procesul, obţinând eliminarea limitării numărului de enoriaşi care pot participa la predici şi obligativitatea purtării măştilor de protecţie în biserici.



Pastorul a fost un personaj controversat care în 1999 a călătorit până în Noua Zeelandă doar cu scopul de a fi arestat pentru afişarea unui baner pe care scria „[Bill] Clinton este un violator”, potrivit hotnews.ro.



În vechea sa emisiune TV, Bob Enyart Live, el obişnuia să „citească vesel necrologurile unor persoane care au suferit de HIV în timp ce dădea drumul la melodia 'Another One Bites the Dust'” a Queen, potrivit aceleiaşi surse.



Înainte de a deveni pastor şi prezentator de emisiuni religioase, Enyart a proiectat programe software pentru elicoptere ale armatei americane şi a lucrat ca analist pentru Microsoft.