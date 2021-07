Pompierii din California luptă împotriva Dixie Fire, un incendiu care îşi generează propria climă FOTO

GALERIE FOTO

În total 5.400 de pompieri sunt mobilizaţi împotriva incendiului Dixie Fire în pădurile din nordul Californiei.

Sinistrul a crescut continuu, de la jumătatea lui iulie, alimentat de o căldură sufocantă, o secetă alarmantă şi rafale continue de vânt.

Dixie Fire este atât de mare încât a creat în ultimele zile nori denumiţi ”pyrocumulus”, care provoacă descărcări electrice, rafale violente de vânt şi alimentează incendiul.

”Ziua de mâine ar putea fi foarte dificilă. Dacă aceşti nori sunt suficient de înalţi, ei pot provoca fulgere”, a tras un semnal de alarmă Julia Ruthford, meteorologul care se ocupă de acest incendiu.

La lupta împotriva acestui incendiu au fost trimişi să intervină salvatori tocmai din Florida.

În pofida suprafeţei, Dixie Fire a avansat pentru moment mai ales în zone extrem de izolate, ceea ce explică faptul că zeci de structuri, case şi alte construcţii, nu au fost distruse până acum.

Pompieri avansează pe poteci extrem de abrupte şi folosesc uneori un tren, din care pot stropi zone alfel inaccesibile.

Însă, în aceste condiţii meteorologice, ”jarul poate ajunge uşor la peste un kilometru distanţă de foc”, declară AFP Rick Carhart, un purtător de cuvânt al pompierilor, iar locuri în care sunt găzduite persoane evacuate, precum satul Quincy, sunt ameninţate la rândul lor.

”Este foarte dureros să-l vedem avansând neîncetat şi apropiindu-se de pământurile noastre”, declară îngrijorată AFP Peggy Moak, o locuitoare dintr-o localitate vecină.

Incendiile de pădure sunt frecvente în California - iar locuitorii se întreabă uneori, din această cauză, ce rămâne de ars. Însă, din cauza modificărilor climatice, această vară este deosebit de violentă.

În regiune, semnele secetei care alimentează incendiile sunt prezente peste tot - un teren de golf cu iarbă galbenă sau ceea ce a mai rămas dintr-un lac. Incendii au devastat deja anul acesta de trei ori mai multă vegetaţie decât au făcut în aceeaşi perioadă în 2020, şi prevestesc cel mai rau an în privinţa incendiilor în Calofornia.

Potrivit unei anchete preliminare, căderea unui copac peste unul dintre miile de cabluri electrice care caracterizează peisajul american se află la originea Dixie Fire.

Este vorba despre linia electrică Pacific Gas & Company (PG&E), un operator privat care a fost găsit deja vinovat de provocarea incendiului Camp Fire, un incendiu care aproape că a şters de pe hartă oraşul Paradise şi în care au murit 86 de oameni în 2018, la doar câţiva kilometri distanţă de locul Dixie Fire.

