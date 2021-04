Marina SUA şi OZN-urile: Misterioasele „drone” care au zburat pe lângă nave militare americane VIDEO

Cineastul Jeremy Corbell şi site-ul Mystery Wire, specializat în OZN-uri, au dezvăluit în exclusivitate imagini cu „întâlniri” între nave americane şi obiecte zburătoare neidentificate.

Pentagonul a confirmat marţi autenticitatea acestor imagini, care provin dintr-un raport al grupului de lucru Unidentified Aerial Phenomena Task Force. Raportul urmează să fie prezentat în Congresul american în iunie.

„Pot să confirm că aceste fotografii şi înregistrări video au fost capturate de personalul Marinei SUA. Ele fac parte din incidentele examinate în prezent de UAP Task Force”, a declarat un purtător de cuvânt al Pentagonului pentru Mystery Wire.

Obiectele care apar în aceste imagini sunt de diverse forme. Ele au survolat patru distrugătoare americane, între care USS Kidd, la 14 şi 15 iulie 2019. USS Kidd se afla atunci în largul Californiei, la 185 de kilometri de coastă.

Unul dintre obiecte are forma unei piramide, în timp ce altele par a fi drone. Ele sunt menţionate în jurnalele de bord drept vehicule aeriene fără pilot.

The US Navy photographed and filmed “pyramid” shaped UFOs and “spherical” advanced transmedium vehicles; here is that footage.



Please visit my Instagram and https://t.co/5JMYxoo9sI to read all the details that I can share at this time. pic.twitter.com/58CXZ1ljAF