Justin Trudeau are din nou COVID-19

"Voi urma recomandările de sănătate publică şi mă voi izola. Sunt bine, iar asta mulţumită vaccnurilor mele” anti- COVID, anunţă într-un mesaj postat pe Twitter şeful Guvernului canadian.

Trudeau i-a îndemnat din nou pe canadieni să se vaccineze: "Aşa că facă nu aţi făcut-o deja, vaccinaţi-vă. Să ne protejăm sistemul de sănătate şi unii pe alţii".

I’ve tested positive for COVID-19. I’ll be following public health guidelines and isolating. I feel okay, but that’s because I got my shots. So, if you haven’t, get vaccinated - and if you can, get boosted. Let’s protect our healthcare system, each other, and ourselves.